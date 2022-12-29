الخميس, ديسمبر 29, 2022
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اقتصاد

السودان.. ارتفاع جديد في سعر الدولار والمنافسة تحتدم بين البنوك والسوق السوداء

السعر الرسمي للدولار اقترب كثيراً من سعر السوق الموازية

كتب سالم حنفي
الدولار في السودان watanserb.com
الدولار في السودان
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وطن- في تطور جديد، شهد سعر الدولار في السودان، الخميس 29 ديسمبر 2022، ارتفاعاً جديداً بعد فترة استقرار استمرت لأيام، وسْط حالة ترقب شديدة من قبل المتعاملين، بعد أن لحق السعر الرسمي للعملة الخضراء بالسوق الموازية، وذلك وفقاً لقائمة أسعار بنك الخرطوم، أكبر البنوك السودانية الحكومية.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الخميس، 579 جنيهاً للشراء، و583.34 جنيهاً للبيع، في حينِ استقرّ سعر الدولار في السوق السوداء عند 580 جنيهاً للشراء و583 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الخميس، في السودان في البنوك 614.95 جنيهاً للشراء، و619.56 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 696.78 جنيهاً للشراء، و701.99 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.77 جنيهاً للشراء، و153.91 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 158.19 جنيهاً للشراء، و159.38 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 158.28 جنيهاً للشراء، و159.47 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1536.21 جنيهاً للشراء، و1547.73 جنيهاً للبيع.

سعر الريال العماني في االسودان اليوم

سجل سعر الريال العماني في السودان داخل البنوك 1504.28 جنيهاً للشراء، وسجل سعر 1515.56 جنيهاً للبيع.

انقلاب 2021 وأثره على الاقتصاد السوداني

يمرّ الاقتصاد السوداني بأزمة منذ سنوات، حيث تفاقمت الأزمة وأصاب الجمود النشاطَ الاقتصادي منذ أن أدى انقلاب عسكري في أكتوبر 2021 إلى عرقلة الانتقال السياسي، الذي كان من المفترض أن يُفضيَ إلى انتخابات ديمقراطية.

وجرى تعليق مليارات الدولارات من الدعم المالي الخارجي، وبرنامج لتخفيف عبء الديون يُشرف عليه صندوق النقد الدولي.

وبعد جمود طويل الأمد، قدّم الجيش السوداني مؤخراً وجهةَ نظره حول مسودة دستور، كأساس لمحادثات من أجل اتفاق سياسي جديد بوساطة الأمم المتحدة.

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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