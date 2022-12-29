الخميس, ديسمبر 29, 2022
الرئيسيةالهدهدالجزائر.. حملة واسعة ضد الفساد في عملاق الطاقة "سوناطراك" وهذا مصير "ولد...
الهدهد

الجزائر.. حملة واسعة ضد الفساد في عملاق الطاقة “سوناطراك” وهذا مصير “ولد قدور”

أصدر القضاء الجزائري منذ سنتين أحكام سجن وغرامات ثقيلة ضد شخصيات سياسية ورجال أعمال كانوا متنفذين في عهد الرئيس السابق "عبد العزيز بوتفليقة"

كتب فهمي الورغمي
سجن عبدالمؤمن ولد قدور watanserb.com
الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور
- Advertisement -

وطن – أصدر القضاء الجزائري حكما بالسجن لمدة 10 أعوام مع غرامة مالية قدرها مليون دينار بحق الرئيس والمدير العام السابق لمجمع “سوناطراك” عبدالمؤمن ولد قدور، في قضية جديدة تتعلق بصفقة شراء مصفاة النفط (أوغيستا).

القضاء الجزائري يشن حملة ضد رموز نظام بوتفليقة

وذكرت صحيفة “الشروق” المحلية أن مجلس قضاء الجزائر، قد أصدر، الخميس، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري ضد عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك في قضية صفقة “شراء مصفاة النفط “أوغيستا”.

كما أصدر ذات المجلس قرارا بإدانة مستشار المدير السابق لسوناطراك “أحمد هاشمي مازيغي” بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، مقابل 18 شهرا موقوفة النفاذ في حق زوجة عبد المؤمن ولد قدور، مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة.

يُذكر إنه في 27 ديسمبر 2022، التمس النائب لدى مجلس قضاء الجزائر توقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية ضد عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك في قضية صفقة شراء مصفاة النفط “أوغيستا”.

عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك

كما التمس 10 سنوات حبسا ضد مستشار المدير السابق لسوناطراك أحمد هاشمي مازيغي و5 سنوات حبسا نافذا ضد زوجة عبد المؤمن ولد قدور و10 سنوات ضد ابنه نسيم مع أوامر بالقبض الدولي عليه، مع مصادرة جميع الاملاك والعقارات والأرصدة البنكية.

قضايا فساد بالجملة دخل عملاق الطاقة الجزائري

وتأتي هذه الأحكام، للأطراف المذكورة في قضايا تتعلق بجنح “استعمال موظف عمومي أموالا عمومية على نحو غير شرعي لصالح كيان آخر عهدت إليه بحكم وظيفته، والتبديد العمدي لأموال عمومية وخاصة، إساءة موظف عمومي لاستغلال وظائفه عمدا من أجل أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لكيان آخر”.

- Advertisement -

كذلك كانت التهم موجهة خاصة بسبب “تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، و منح موظف عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام عقد أو صفقة أو ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها”.

كما جاء في قرار المحكمة أن باقي التهم تتعلق أساساً بـ “سوء استعمال أموال شركة المساهمة واستعمال رئيس شركة المساهمة والقائم بإدارتها عن سوء نية أموال الشركة وسمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لتفضيل شركة أخرى”.

شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة

إلى ذلك تقول الصحيفة أن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، كانت قد حكمت في 8 نوفمبر الماضي بعقوبة 15 سنة حبسا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك.

كما أصدرت ذات المحكمة حكمها في حق المدعو “.أ.أ”- الذي لم تذكر اسمه بحسب ما ذكرت الصحيفة- بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار باعتباره رئيس المشروع بمجمع سوناطراك سابقا.

كما أقرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المدعو “ر.ع” وهو إطار سابق بالشركة ومكلف أيضا بمتابعة المشروع، وكذلك لم تُسمه الصحيفة.

عائلة عبد المؤمن ولد قدور أمام القضاء الجزائري

هذا و أصدرت ذات المحكمة حكما يقضي بإدانة زوجة ولد قدور المدعوة “ب.أ” بعقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري مع إدانة ابنه المتواجد في حالة فرار المدعو “و.ن” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية وإصدار أمر بالقبض الدولي عليه.

كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بالبراءة لباقي المتهمين المتابعين في قضية الحال، كما ألزمت المحكمة ولد قدور وباقي المتهمين المدانين في قضية الحال بتعويض قدره 600 مليون دينار جزائري للخزينة العمومية.

مع إلزامهم أيضا بدفع تعويض لمجمع سوناطراك يقدر بـ100 مليون دينار جزائري مع مصادرة الممتلكات والأموال المحجوزة من طرف قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

ولد قدور الهارب الذي أعادته الجزائر للوقوف أمام القضاء

وتخص القضية المذكورة، صفقة شراء مصفاة النفط “أوغيستا” من إيطاليا بقيمة مالية تفوق بكثير قيمتها الحقيقية، والتي قدرت بأكثر من ملياري دولار.

عبد المؤمن ولد قدور متورط في قضية مصفاة النفط “أوغيستا”

وكان ولد قدور قد فرّ إلى فرنسا بعد الحراك الشعبي عام 2019، لكن السلطات الجزائرية طلبت توقيفه لدى مروره في مطار دبي، حيث تم توقيفه وتسليمه إلى الجزائر قبل عام.

يذكر في السياق أن هذه المرة الثانية التي يدان فيها ولد قدور، والذي كان قد لوحق بتهم صفقات غير قانونية والتخابر، عام 2009، في قضية الصفقات بين شركة سوناطراك وشركة هاليبرتون الأميركية، واتهم فيها أيضاً بالتخابر، وصدر بشأنه حكم لمدة ثلاث سنوات قضاها في السجن، قبل أن يعيد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تعيينه مديراً للشركة في عام 2019.

المصدرصحيفة الشروق - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

حفيظ دراجي يتحدث عن راتب جمال بلماضي ومفاجأة صادمة (فيديو)

الهدهد

صحيفة جزائرية محسوبة على النظام تُحرج ملك الأردن وتكشف كواليس مبادرة الصلح

الهدهد

حملة شرسة ضد حفيظ دراجي بالجزائر بعد كشفه ما يحدث بالكواليس.. ما علاقة المغرب؟

تقارير

اجتماع جزائري-مغربي في سويسرا.. تفاصيل وساطة أردنية أطفأت فتيل الصراع بين البلدين

الهدهد

فقيه مغربي يتطاول على جزائريين ويصفهم بالكراغلة المجرمين والمنحطين..لماذا؟(شاهد)

الهدهد

فضيحة لقناة جزائرية بعد حصول المنتخب المغربي على المركز الرابع بالمونديال

الهدهد

جزائريون يحتفلون بفوز فرنسا على المغرب.. فيديو أثار الجدل

الهدهد

عراك تويتري وإقالة مدير التلفزيون الجزائري واعتقال جنود.. والسبب إنجاز أسود الأطلس

تقارير

مصادر تكشف تفاصيل وساطة ملك الأردن عبدالله الثاني بين الجزائر والمغرب وأهم بنودها!

الهدهد

خلع ثيابه على الملأ.. مسؤول جزائري يثير الجدل بتصرفات غير أخلاقية

الهدهد

استغلال جنسي لتلاميذ في الجزائر عبر “مخطط شيطاني” واتهام للمغرب

الهدهد

خديجة بن قنة تشارك المغاربة فرحتهم بفيديو من قلب الجزائر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

انتحروا أم ماذا؟.. 12من نخبة الأوليغارشية ماتوا بظروف غامضة منذ بداية الحرب

المغرب: هذا ما كشفته وفاة رجل في أحضان فتاة خلال ممارسة الدعارة!

شاهد ما فعله غانم المفتاح في غرفة النوم مع شقيقه التوأم (فيديو)

لمدة تصل إلى أسبوعين..طرق فعالة لتخزين الموز والحفاظ عليه طازجاً

الانجليز غيروا اعلام ساحل الخليج المتصالح وحذفوا آية (ونصر من الله وفتح قريب) من علم الشارقة ورأس الخيمة!

انتفاخ البطن: 3 أسباب شائعة يجب تجنبها

بحيل شيطانية.. عمليات احتيال منظمة بسلطنة عمان وبيان رسمي يحذر

بالصور..7 أشياء جعلت العالم أفضل في 2022

تشكيلة ليفربول ضد ليستر سيتي القوية في الدوري الإنجليزي

تقنية طبيعية 100٪ وفعالة مثل الأدوية للتغلب على مشاعر القلق

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC