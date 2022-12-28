الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
الرئيسيةحياتناوفاء مكي جائعة وتحتاج إلى يومين لجمع أقل من نصف دولار.. ما...
حياتنا

وفاء مكي جائعة وتحتاج إلى يومين لجمع أقل من نصف دولار.. ما علاقة الخادمتين اللتين عذبتهما؟!

حصلت وفاء على قرض قيمته 1252 دولار وسلفة من نقابة الممثلين لكي تخرج من أزمتها

كتب رفيف عبدالله
وفاء مكي watanserb.com
الفنانة المصرية وفاء مكي
- Advertisement -

وطن– تصدر اسم الفنانة المصرية وفاء مكي، محركات البحث، وحديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفها عن حالة الفقر والضياع التي تعيشها.

وقالت وفاء مكي في تصريح لصحيفة “القاهرة 24” أن قضية سجنها بتهمة تعذيبها لخادمتين، أثرت عليها سلباً.

طفل يتيم وأم مريضة

وأشارت إلى أن القضية مر عليها أكثر من 20 عاماً، لكنها لا تزال تتعرض للهجوم بسببها.

وتابعت: “أنا قضيتي بقالها 30 سنة وفنانين كتير من غير شغل يا ترى كان لهم قضية بردو؟”.

وأضافت وفاء مكي: “أنا طلعت اشتغلت بعد قضيتي في خمسة أعمال. ولكني حاليًا عليا ديون وبصرف على طفل يتيم. وأمي مريضة ومش بتتحرك”.

الفنانة المصرية وفاء مكي
الفنانة المصرية وفاء مكي

وترى وفاء مكي أن قضيتها لا تستحق ما يحدث لها. وأردفت: “الناس اللي بتتكلم على قضية بقالها سنين دول مش لاقيين حاجة يقولوها. دا فيه فنانين خرجوا من قضايا دعارة واشتغلوا عادي، هو فيه أكتر من الدعارة؟”.

86 بطولة

- Advertisement -

واستطردت: “معنديش شغلانة غير الفن ودا مصدر رزقي ومليش في الدنيا غير ربنا. أنا عاملة 86 بطولة وأعمالي تشهد لي ولما أرجع لازم أرجع بعمل يليق بتاريخي. والمفروض شركات الإنتاج تستغل وضعنا وتاريخنا كفنانين”.

كما لجأت وفاء مكي إلى فضائية “العربية“، لتطلق عبرها نداء استغاثة ونجدة.

وكشفت مكي أنها حصلت على قرض قيمته 31 ألف جنيه (1252 دولار). وسلفة من نقابة الممثلين لكي تخرج من أزمتها.

لا يوجد طعام في المنزل

ونوهت وفاء مكي إلى أنها تقوم حاليا بالسداد لكنها لم تتمكن من ذلك، في ظل تراكم الديون عليها وارتفاع أسعار علاج والدتها.

وفجرت الفنانة مفاجأة حين كشفت أن منزلها لا يوجد به طعام. وتظل لأيام تعاني من الجوع.

وزادت: ” بحتاج يومين عشان أجمع 5 جنيه عشان أجيب خبز لوالدتي. وهو مبلغ بسيط ما بيكفيش لساندويش”.

وفاء مكي
لجأت مكي إلى فضائية “العربية” لتطلق عبرها نداء استغاثة ونجدة

وعبرت مكي عن غضبها بسبب تجاهل المنتجين لها. وذكرتهم بأنها شاركت في عدة أفلام ساهمت في تغيير بعض القوانين. مثل فيلم “لحم رخيص” مع الفنانة إلهام شاهين الذي ناقش ظاهرة زواج القاصرات من أجانب ومعاملة أبنائهم معاملة الأجانب. ما أدى لتغيير هذا القانون.

الجدير بالذكر أن قضية وفاء مكي حدثت عام 2001، وأثارت حينها الرأي العام ضدها. وتم الحكم عليها بتهمة تعذيب خادمتين والاعتداء عليهما، بالسجن لمدة 10 سنوات.

المصدرصحيفة القاهرة 24 , رصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

إبعاد الفنانة المصرية نادية كرم عن الكويت نهائياً لسبب غير متوقع!

الهدهد

في بلجيكا.. قضاة يسجنون أنفسهم بمحض إرادتهم لهذا السبب

الهدهد

محكمة سعودية تصدر حكما صادما بحق الشيخ ناصر العمر!

الهدهد

بسبب مقالة عن ” دقلة النور” صحفي جزائري مُهدد بالسجن

الهدهد

نظام “السيسي” يُخيِّر المعارض الشرس أحمد طنطاوي بين النفي أو السَّجن

حياتنا

ريهام عبدالغفور في ورطة بسبب لسانها وهذا ما قالته عن حي الزمالك وأغضبت المصريين

حياتنا

“اقلب القدرة على فمها”.. ابنة رانيا يوسف تدافع عن مؤخرة والدتها “هفضل فخورة بيها” 

حياتنا

الفنانة رانيا يوسف تتمادى في وقاحتها: الضجة التي أحدثتها “مؤخرتي المميزة” شيء يسعدني جدا!

حياتنا

مصري لم يتمالك نفسه أمام جمال أجنبية دخلت لتشتري منه وهذا ما فعله بها رغم أنها تحمل طفلتها!

حياتنا

“شاهد” نيللي كريم تُدخل السرور على ضيوفها بعيد ميلادها ومن يريد أن يحملها فليفعل بكل راحة ودون خجل!

حياتنا

إلهام شاهين “أكثر من تعرت بالسينما” تكشف لماذا عرضت عليها قناة دينية مليون دولا وتثير الجدل؟!

حياتنا

3 دقائق ومليون جنيه حولتها من فنانة إلى مُجرمة.. عبير بيبرس في ورطة بعد قرار النيابة العامة!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مرح إسماعيل.. قصة كفاح مهاجرة سورية أوصلتها للقمة في السويد

جوليان ألفاريز..12 ألف شخص يطالبونه بترك حبيبته بسبب هذا الفيديو الصادم لها!

ماذا وراء تغريدة الملكة نور الحسين “الغامضة” عن سيول الأردن؟

هل يستجيب السلطان هيثم بن طارق لدعوة الرئيس الإيراني؟

هذه أبرز توقعات العملات المشفرة لعام 2023!

الفنانة الكويتية منى شداد تصدم الجمهور بشكلها الجديد! (صور)

أسعار تذاكر مباريات خليجي 25 العراق وطريقة الحجز

هل تمتلك هذا المنتج؟ من الممكن أن تكون شركة Apple مدينة لك بالمال وأنت لا تعرف ذلك

إدراج باسم عودة على قوائم الإرهاب.. نشطاء يفسرون سبب الحقد من وزير الغلابة

تطور جديد يطرأ على صفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC