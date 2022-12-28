الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
الرئيسيةحياتنارومان سايس قائد المنتخب المغربي غاضب جداً ويتوعد من يتدخل في حياته...
حياتنا

رومان سايس قائد المنتخب المغربي غاضب جداً ويتوعد من يتدخل في حياته الخاصة(شاهد)

رومان سايس شكر كل من ساند أسود الأطلس خلال كأس العالم ولكنه رفض استنكر تداول صور ومقاطع فيديو تمس حياته الشخصية دون إذنه

كتب سالم حنفي
رومان سايس watanserb.com
رومان سايس
- Advertisement -

وطن- في بيان شديد اللهجة، طالب قائد المنتخب المغربي، رومان سايس، الجميع بعدن التدخل في حياته الخاصة، لكي لا يضطر للجوء للقضاء،بحسب قوله.

وفي بيان له باللغتين العربية والفرنسية عبر خاصية الإستوري على صفحته في “انستغرام“، قدم “سايس” شكره لكل من آزر أسود الاطلس في مشوارهم خلال بطولة كأس العالم، قائلا:” وقال :”أولا وقبل كل شيء، أود ان أشكر جميع من ساندنا في الفترة الأخيرة في بطولة كأس العالم، فما حققناه كان نتيجة تشجيعاتكم ووقوفكم بجانبنا”.

وأضاف: “كما أغتنم الفرصة لأوضح لكم وألفت انتباهكم بخصوص مسيرتي المهنية التي حرصت على عدم مزجها بحياتي الشخصية والعائلية، ولكن بالرغم من هذا، ظهرت صور ومقاطع فيديوهات عبر الشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي دون موافقتي مما جعلني ألتمس منكم عدم التدخل في حياتي الخاصة”.

تهديد باللجوء للقضاء

وأشار ” سايس” إلى أنه سيكون مضطرا مستقبلا للجوء للقضاء اذا تكرر هذا الأمر، قائلا:”أتمنى أن لا تتكرر هذة الأشياء مرة أخرى وأن لا أكون مجبرا على اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حق الأشخاص المعنيين بالأمر”.

وتابع مخاطبا معجبيه ومحبيه: “أنوه بأنني دائماً سأستمع إليكم وإلى نصائحكم واقتراحاتكم في سياق أنشطتي الرياضية، لكن بمجرد خروجي من الملعب، أريد أن أكون قادراً على الاستمتاع بحياتي بسلام برفقة عائلتي، مثلكم جميعا. شكراً على تفهمكم”.

تهديد سايس باللجوء للقضاء
تهديد سايس باللجوء للقضاء
تهديد رومان سايس باللجوء للقضاء
تهديد رومان سايس باللجوء للقضاء

صحيفة فرنسية تزعم علاقة رومانسية بين رومان سايس والمغنية سلمى رشيد

وجاء بيان رومان سايس، بعد مزاعم صحيفة “باريس ماتش” وجود علاقة رومانسية بينه وبين المغنية سلمى رشيد، قبل أن تقدم الصحيفة لاحقا اعتذارا له ولعائلته و زوجته و للمغنية سلمى رشيد و عائلتها عما سببته من متاعب لهما و لعائلتيهما.

- Advertisement -

و نشرت جريدة “Paris Match” على موقعها تكذيبا و اعتذار عن خبر سابق زعم وجود علاقة غرامية جمعت بين رومان غانم سايس، قائد المنتخب المغربي و سلمى رشيد، الأمر الذي شكل لهما ولعائلتيهما مصدر إزعاج.

و جاء في نص التكذيب:”نشرنا معلومات خاطئة عن حياة رومان سايس الخاصة يوم الأربعاء 14 ديسمبر على موقع باريس ماتش، وزعمت هذه المعلومات الكاذبة أن قائد المنتخب المغربي لكرة القدم كان على علاقة مع المغنية سلمى رشيد.

وأضافت:”نعتذر لرومان سايس عن هذه المعلومات الكاذبة، وكذلك لزوجته، وكذلك لسـلمى رشـيد و عائلتها”.

و يعد اللاعب غانم سايس من لاعبي المنتخب المغربي، الذين يتشددون في حماية حياتهم الخاصة،

إذ لا توجد صور عامة تجمع بزوجته و حتى حسابها في انستغرام ممنوع على العموم و مفتوح فقط لمعارفها و محيط زوجها المقرب.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

فيديو مرعب يوثق لحظة انهيار بناية سكنية بالمغرب.. وشخص منع الكارثة

رياضة

باريس سان جيرمان يُقدم أول عروضه لضم سفيان أمرابط .. كم دفع؟!

حياتنا

ابن زين الدين زيدان يتزوج ملكة جمال في المغرب.. من هي؟ (شاهد)

الهدهد

تفاصيل نصب سائق مغربي على سائح بريطاني وقرار عاجل من السلطات (شاهد)

الهدهد

صور عز الدين أوناحي مع حراس أمن تتسبب في أزمة كبيرة له وجدل

حياتنا

تعذيب رضيع مغربي في محاولة لقتله.. عثر عليه عاريا وغارقا في دمه

تقارير

علاقة الحب بين مولاي الحسن ووريثة عرش إسبانيا تتفجر من جديد.. مصادر حسمت الأمر!

حياتنا

أشرف حكيمي يحتفل بطريقته الخاصة مع والدته بإنجاز أسود الأطلس(شاهد)

تقارير

موقع “أفريك”: الملك محمد السادس ذاب كـ”الزبدة”.. ماذا جرى له وما علاقة للا سلمى بالأمر؟!

الهدهد

حملة شرسة ضد حفيظ دراجي بالجزائر بعد كشفه ما يحدث بالكواليس.. ما علاقة المغرب؟

رياضة

سفيان أمرابط مطلوب في ليفربول وناديه يُحدد سعر بيعه

الهدهد

موريتانيون يحرقون مقهى تملكه سيدة مغربية يروج للدعارة والمخدرات(شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

5 وشوم لـ”ميسي” في مناطق حساسة من جسده.. إلى ماذا يرمز كل منها؟ (شاهد)

ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورغ

إيفانا نول تصدم مراهقاً أسمر البشرة بتصرفها معه داخل مترو الأنفاق في نيويورك (شاهد)

حياة بذخ ومسبح أولمبي.. قصر ملكي لرونالدو بالسعودية ومعاملة خاصة لجورجينا (شاهد)

ملك الأردن يحذر من أمر قد يؤدي لانهيار: لن تستفيد منه إسرائيل ولا فلسطين

بيان من السفارة الأمريكية في الخرطوم يبدد أحلام السودانيين.. ما القصة؟

وسط الراقصات مع سواريز.. ميسي بملهى ليلي يحتفل بالكريسماس والكأس (فيديو)

سلطنة عمان ترفض الضغوط السعودية.. صحيفة إسرائيلية تثير الجدل

الدوسري: محمد بن سلمان اعتدى على خاله بالضرب المبرح وكسر يده

كوهين: إماراتيون بينهم شخصيات شهيرة في إسرائيل للاحتفال برأس السنة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC