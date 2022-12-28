الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
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رياضة

تشكيلة أتلتيكو مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني

منافسات الجولة ال15 من الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة أتلتيكو مدريد ضد إلتشي watanserb.com
تشكيلة أتلتيكو مدريد ضد إلتشي
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وطن- يستعد فريق أتلتيكو مدريد لخوض مباراة في المتناول أمام منافسه إلتشي، الخميس، في افتتاح الجولة ال15 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، على ملعب (ميترو بوليتانو).

وستقام مباراة أتلتيكو مدريد ضد إلتشي، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، عند الساعة الحادية عشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة أتلتيكو مدريد ضد إلتشي

كما وستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، بتوقيت القدس الشريف ومصر، وستكون يتوقيت سلطنة عمان والإمارات عند الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والمغرب والجزائر، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

تدريبات أتلتيكو مدريد
تدريبات أتلتيكو مدريد

معلق مباراة أتلتيكو مدريد وإلتشي

كما ووفق جدول المعلقين على المباريات عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، سيعلق على مباراة أتلتيكو مدريد ضد إلتشي في منافسات الدوري الإسباني، المصري علي محمد علي.

وستبث المباراة بين الفريقين على قناة (beIN Sports 1 HD) المشفرة، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11013. كما ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيلة أتلتيكو مدريد ضد إلتشي

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وسيلعب المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، تشكيلة المباراة أمام نظيره إلتشي، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

دفاع أتلتيكو مدريد (البلانكوس): ناهويل مولينا، ستيفان سافيتش، مونتيرو، رينيلدو ماندافا.

وسط التشكيلة: يانيك كاراسكو، كوكي، رودريغو دي بول، ماركوس يورينتي (فيتسل).

مركز الهجوم: أنطوان غريزمان، ألفارو موراتا، أنخل كوريا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وخاض فريق أتلتيكو مدريد 14 مباراة ماضية في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، حقق من خلالها الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، كما وتلقى الخسارة في 4 مباريات.

بينما تلقى الفريق المنافس إلتشي الخسارة في 10 مباريات، كما وتعادل في 4 مباريات. فيما لم يذوق طعم الفوز في أي مباراة حتى الآن.

وآتى أتلتيكو مدريد (البلانكوس)، في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر برشلونة برصيد 37 نقطة.

أتلتيكو مدريد ضد إلتشي
أتلتيكو مدريد ضد إلتشي

بينما يتذيل فريق إلتشي جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 4 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صفحة أتلتيكو مدريد + اصفحة الدوري الإسباني
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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