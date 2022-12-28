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بيان من السفارة الأمريكية في الخرطوم يبدد أحلام السودانيين.. ما القصة؟

راجت على مواقع التواصل معلومات مغلوطة بخصوص برنامج جديد للسودانيين للهجرة أو الدراسة في أمريكا

كتب خالد الأحمد
هجرة السودانيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية watanserb.com
معلومات مغلوطة بخصوص برنامج جديد للسودانيين للهجرة أو الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية
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وطن – انتشرت على وسائل إعلام سودانية خلال الأيام الماضية معلومات مغلوطة بخصوص برنامج جديد للسودانيين، للهجرة أو الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الأوضاع السياسية والإقتصادية والاجتماعية والمعاناة التي حاقت بالسودانيين ولا تزال تتفاقم يوماً بعد يوم.

السفارة الأمريكية تنفي فتح باب الهجرة أمام السودانيين

وبحسب المعلومات المغلوطة التي تم تداولها وتسببت بجدل وبلبلة كبيرة، فإن البيت الأبيض فوض السفارة الأمريكية في الخرطوم، بالسماح للسودانيين بالتقديم لبرنامج الهجرة من خلال السفارة وهو ما نفته السفارة الأمريكية في الخرطوم في بيان نشر على حسابها في “فيسبوك“.

وأشارت إلى أن هذه المعلومات خاطئة ولا أساس لها من الصحة، حيث لا يوجد برنامج جديد يتم الفصل في تأشيرات الولايات المتحدة، بما في ذلك تأشيرات الطلاب وفقاً لأحكام قانون الهجرة والجنسية واللوائح الفيدرالية المعمول بها.

وطالبت السفارة في بيانها الذي نٌشر باللغتين العربية والإنجليزية بالرجوع إلى موقع سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، للحصول على معلومات حول خدمات التأشيرات.

جحيم السودان وحلم الهجرة

وكانت وسائل إعلام سودانية قد تداولت معلومات تفيد بأن البيت الأبيض أعطي الإشارة للسفارة الأمريكية بالخرطوم لفتح باب الهجرة أمام السودانيين الراغبين في العمل أو الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يتم استثناء أي فئة من المجتمع السوداني للتقديم على هذه الهجرة.

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حيث تهدف هذه الخطوة إلى توطيد العلاقة بين الدولتين وربطت المعلومات المتداولة بين تحرك السودان بخصوص التوصيات الأمريكية فيما يتعلق بالتوقيع على ما عٌرف بالاتفاق الإطاري أو العمل بالوثيقة الدستورية التي رجح العديد من الأحزاب السياسية السودانية أن أمر صياغتها جاء من وراء البحار ملمحين بذلك للدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق الخبر الذي تم نفيه فإن كل ما يتطلب فعله للتقديم على باب الهجرة هو ملء استمارة تمنحها السفارة للمواطنين الراغبين في التقديم، وكذا تقديم الوثائق التي تثبت صحة المعلومات الواردة في الإستمارة مع شهادات عمل أو دراسة أو خبرة مهنية في أي مجال من المجالات، ويجدر بالذكر أن اللغة الإنجليزية في هذا البرنامج غير مطلوبة.

مأساة جيب مليلة

وبحسب خدمة تقصي الأخبار بالعربية لوكالة “فرانس برس“، فإن انتشار هذا الخبر على مواقع التواصل في السودان تزامن مع استمرار الجدل حول تداعيات محاولة ألفي مهاجر غالبيتهم من السودان الدخول بالقوة إلى جيب مليلية الإسباني الواقع في الشمال المغربي في حزيران/يونيو الماضي.

محاولة ألفي مهاجر غالبيتهم من السودان الدخول بالقوة إلى جيب مليلية الإسباني

وخلّفت تلك المحاولة، التي أدت إلى مواجهات بين المهاجرين والشرطة، 23 قتيلاً وفقاً للسلطات المغربية، و27 قتيلاً وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

المصدرفرانس برس + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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