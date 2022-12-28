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بعد 102 طفل و12 زوجة و568 حفيدا.. الرجل المعجزة قرر التوقف عن الإنجاب لهذا السبب

قصة غريبة للمزارع الأوغندي "موسى هاساهيا" وابنه الأول يكبر زوجته الصغرى بـ21 سنة

فهمي الورغمي
كتب فهمي الورغمي
أوغندي ينجب عددا كبيرا من الأولاد watanserb.com
موسى هاساهيا قرر أخيرا التوقف عن الإنجاب بعد 102 ولدا

وطن – أنجب المزارع الأوغندي “موسى هاساهيا” 102 طفلا من 12 زوجة، وأصبح لديه 568 حفيداً، لكنه قرر التوقف أخيراً عن الإنجاب بسبب “ارتفاع تكاليف المعيشة” التي لم يعد قادرا على تحملها، وطالب حكومة بلاده مساعدته من لإعالة أسرته.

الرجل الذي تزوج 12 امرأة ولديه 102 طفلا

وقرر المزارع الأوغندي موسى هاساهيا (67 عاماً)، بعد أن أنجب 102 طفلا من 12 زوجة، وبعدد 568 حفيدا التوقف عن إنجاب الأطفال حتى يتمكن من الإنفاق عليهم.

وعن السبب وراء إيقافه إنجاب الأبناء، قال “موسى” في مقابلة له مع صحيفة “ذا صن thesun” البريطانية: “قلّ دخلي خلال السنوات السابقة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسرتي كبيرة”.

يقول موسى هاساهيا أنه توقف عن الإنجاب بسبب قلة الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة

وتابع: “زوجاتي الأربع الحاليات يعشن في نفس المنزل وأصغرهن، زليقة، أم لـ11 من أولادي”.

وأضاف أن “جميع زوجاته يقمن معًا في المنزل نفسه؛ حتى يتمكن من مراقبتهن ومنعهن من الهروب مع رجال آخرين”.

وأشارت الصحيفة البريطانية، أن “المزارع موسى هاساهيا طلب من زوجاته استخدام وسائل منع الحمل الآن؛ بسبب تكاليف المعيشة الصعبة، وحتى يتمكن من شراء الطعام واحتياجات المنزل”.

موسى هاساهيا طلب من زوجاته استخدام موانع الحمل

أين يعيش موسى الذي لديه 102 طفلا؟

ويعيش موسى وعائلته في مدينة “لوساكا” في أوغندا، والتي تعد مسألة تعدد الزوجات فيها أمرًا قانونيًا، إلا أن الاعتماد على موانع الحمل يعد أمرًا مثيرًا للجدل في هذه القرية.

كما تطرقت “ذا صن” إلى سبب آخر وهو اعتلال صحة موسى، الذي حال ومواصلته عمله الذي كان ينفق به على عائلته الكبيرة.

زوجتان من زوجات موسى هاساهيا الـ 12 قررن تركه بسبب ضغوطه المادية

و لم يعد بإمكان موسى العمل، حتى أن اثنتان من زوجاته قررن تركه بسبب الضغوط المالية التي يعاني منها، يتابع ذات المصدر.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن نحو ثلثي أبنائه، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و51 عاماً، يعيشون معه في مزرعته، ومن المفارقات العجيبة أن ابنه الأول يكبر زوجته الصغرى بـ21 سنة.

وحول السؤال الذي قد يُخامر كل من يطلع على قصة موسى “هل يعرف كل أبناءه؟”.

قال موسى في ذات المقابلة مع الصحفية إنه “يستطيع التفريق بين أبنائه الـ102، لكنه لا يعرف كل أسمائهم”.

المصدرذا صن + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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