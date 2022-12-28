بعد 102 طفل و12 زوجة و568 حفيدا.. الرجل المعجزة قرر التوقف عن الإنجاب لهذا السبب

وطن – أنجب المزارع الأوغندي “موسى هاساهيا” 102 طفلا من 12 زوجة، وأصبح لديه 568 حفيداً، لكنه قرر التوقف أخيراً عن الإنجاب بسبب “ارتفاع تكاليف المعيشة” التي لم يعد قادرا على تحملها، وطالب حكومة بلاده مساعدته من لإعالة أسرته.

الرجل الذي تزوج 12 امرأة ولديه 102 طفلا

وقرر المزارع الأوغندي موسى هاساهيا (67 عاماً)، بعد أن أنجب 102 طفلا من 12 زوجة، وبعدد 568 حفيدا التوقف عن إنجاب الأطفال حتى يتمكن من الإنفاق عليهم.

أنجب 102 طفل :

مزارع أوغندي يقرر التوقف عن الإنجاب بسبب الظروف الاقتصادية pic.twitter.com/jpUxMTPix3 — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) December 28, 2022

وعن السبب وراء إيقافه إنجاب الأبناء، قال “موسى” في مقابلة له مع صحيفة “ذا صن thesun” البريطانية: “قلّ دخلي خلال السنوات السابقة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسرتي كبيرة”.

وتابع: “زوجاتي الأربع الحاليات يعشن في نفس المنزل وأصغرهن، زليقة، أم لـ11 من أولادي”.

وأضاف أن “جميع زوجاته يقمن معًا في المنزل نفسه؛ حتى يتمكن من مراقبتهن ومنعهن من الهروب مع رجال آخرين”.

وأشارت الصحيفة البريطانية، أن “المزارع موسى هاساهيا طلب من زوجاته استخدام وسائل منع الحمل الآن؛ بسبب تكاليف المعيشة الصعبة، وحتى يتمكن من شراء الطعام واحتياجات المنزل”.

أين يعيش موسى الذي لديه 102 طفلا؟

ويعيش موسى وعائلته في مدينة “لوساكا” في أوغندا، والتي تعد مسألة تعدد الزوجات فيها أمرًا قانونيًا، إلا أن الاعتماد على موانع الحمل يعد أمرًا مثيرًا للجدل في هذه القرية.

كما تطرقت “ذا صن” إلى سبب آخر وهو اعتلال صحة موسى، الذي حال ومواصلته عمله الذي كان ينفق به على عائلته الكبيرة.

و لم يعد بإمكان موسى العمل، حتى أن اثنتان من زوجاته قررن تركه بسبب الضغوط المالية التي يعاني منها، يتابع ذات المصدر.

أنجب مزارع أوغندي 102 طفل من 12 زوجة، وأصبح لديه الآن في المحصلة 568 حفيداً ولكنه قرر التوقف أخيراً عن الإنجاب بسبب "ارتفاع تكاليف المعيشة" pic.twitter.com/zjJdsPzzr9 — Screen Mix (@ScreenMix) December 27, 2022

وذكرت الصحيفة البريطانية أن نحو ثلثي أبنائه، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و51 عاماً، يعيشون معه في مزرعته، ومن المفارقات العجيبة أن ابنه الأول يكبر زوجته الصغرى بـ21 سنة.

وحول السؤال الذي قد يُخامر كل من يطلع على قصة موسى “هل يعرف كل أبناءه؟”.

قال موسى في ذات المقابلة مع الصحفية إنه “يستطيع التفريق بين أبنائه الـ102، لكنه لا يعرف كل أسمائهم”.