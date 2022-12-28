الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
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رياضة

أحمد حسام ميدو يعود إلى سكة التدريب في الدوري المصري (صور)

الإسماعيلي يتعاقد مع المدرب المصري أحمد حسام ميدو

كتب فارس أبو شيحة
تعاقد أحمد حسام ميدو مع الإسماعيلي watanserb.com
تعاقد أحمد حسام ميدو مع الإسماعيلي
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وطن- عاد المدرب أحمد حسام ميدو 39 عاماً، إلى عالم التدريب من جديد في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد انقطاعه لعامين.

وأعلن نادي الإسماعيلي، التعاقد مع المدرب المصري أحمد حسام ميدو، لتدريب فريق الدراويش لولايته الثانية مع الفريق الأول، خلفاً للمدرب الإسباني كارلوس غاريدو، الذي تم إقالته بسبب سوء النتائج في منافسات الدوري المصري الممتاز.

تعاقد الإسماعيلي مع المدرب أحمد حسام ميدو

وأضاف النادي الإسماعيلي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الثلاثاء، ” قرر رئيس مجلس إدارة النادي يحيى الكومي، تشكيل جهاز فني برئاسة المدرب أحمد حسام ميدو. وسيعاونه أشرف خضر مدرب عام، وأحمد الجمل وعمر جمال كمدربين مساعدين”.

كما وختم بيان الإسماعيلي، ” سيكون محمد عبد المنصف مدرباً لحراس المرمى، كما وسيكون أيمن الجمل مديراً للكرة في النادي”.

من جهته، قال رئيس نادي الإسماعيلي يحيى الكومي، بعد التعاقد مع المدرب المصري ميدو، ” الفكر الفني وشخصية ميدو، تتناسب مع اللاعبين الحاليين، من أجل تطوير مستواهم إلى الأفضل، إلى جانب عيش الأجواء الاحترافية الحقيقية وليست الوهمية حتى تنصلح أحوالهم”.

تعاقد الإسماعيلي مع أحمد حسام ميدو
تعاقد الإسماعيلي مع أحمد حسام ميدو

مسيرة أحمد حسام ميدو في عالم التدريب

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وبدأ المدرب المصري ميدو، مسيرته في عالم التدريب من بوابة نادي الزمالك عام 2015، ثم الانتقال بعدها إلى الإسماعيلي عام 2016، ووادي دجلة. والوحدة السعودي عام 2018، وأخرهم مصر المقاصة عام 2019.

الجهاز الفني الجديد لفريق الإسماعيلي تحت قيادة المدرب ميدو
الجهاز الفني الجديد لفريق الإسماعيلي تحت قيادة المدرب ميدو

كما وسيلتقي الإسماعيلي في مواجهة قوية أمام منافسه الزمالك حامل اللقب، الخميس، في منافسات الجولة ال10 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وخاض فريق الإسماعيلي (الدراويش)، 9 مباريات في الدوري المصري الممتاز، حقق الفوز في مباراة وحيدة. وتعادل في 3 مباريات، كما وتلقى الخسارة في 5 مباريات ماضية.

الإسماعيلي يتعاقد مع المدرب ميدو وعبد المنصف
الإسماعيلي يتعاقد مع المدرب ميدو وعبد المنصف

يذكر بأن فريق الإسماعيلي يحتل المركز ال16 من جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 6 نقاط، بفارق كبير عن المتصدر الأهلي، برصيد 23 نقطة حتى يومنا هذا.

فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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