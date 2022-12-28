أحمد حسام ميدو يعود إلى سكة التدريب في الدوري المصري (صور)

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وطن- عاد المدرب أحمد حسام ميدو 39 عاماً، إلى عالم التدريب من جديد في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد انقطاعه لعامين.

وأعلن نادي الإسماعيلي، التعاقد مع المدرب المصري أحمد حسام ميدو، لتدريب فريق الدراويش لولايته الثانية مع الفريق الأول، خلفاً للمدرب الإسباني كارلوس غاريدو، الذي تم إقالته بسبب سوء النتائج في منافسات الدوري المصري الممتاز.

تعاقد الإسماعيلي مع المدرب أحمد حسام ميدو

وأضاف النادي الإسماعيلي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الثلاثاء، ” قرر رئيس مجلس إدارة النادي يحيى الكومي، تشكيل جهاز فني برئاسة المدرب أحمد حسام ميدو. وسيعاونه أشرف خضر مدرب عام، وأحمد الجمل وعمر جمال كمدربين مساعدين”.

كما وختم بيان الإسماعيلي، ” سيكون محمد عبد المنصف مدرباً لحراس المرمى، كما وسيكون أيمن الجمل مديراً للكرة في النادي”.

من جهته، قال رئيس نادي الإسماعيلي يحيى الكومي، بعد التعاقد مع المدرب المصري ميدو، ” الفكر الفني وشخصية ميدو، تتناسب مع اللاعبين الحاليين، من أجل تطوير مستواهم إلى الأفضل، إلى جانب عيش الأجواء الاحترافية الحقيقية وليست الوهمية حتى تنصلح أحوالهم”.

مسيرة أحمد حسام ميدو في عالم التدريب

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وبدأ المدرب المصري ميدو، مسيرته في عالم التدريب من بوابة نادي الزمالك عام 2015، ثم الانتقال بعدها إلى الإسماعيلي عام 2016، ووادي دجلة. والوحدة السعودي عام 2018، وأخرهم مصر المقاصة عام 2019.

كما وسيلتقي الإسماعيلي في مواجهة قوية أمام منافسه الزمالك حامل اللقب، الخميس، في منافسات الجولة ال10 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وخاض فريق الإسماعيلي (الدراويش)، 9 مباريات في الدوري المصري الممتاز، حقق الفوز في مباراة وحيدة. وتعادل في 3 مباريات، كما وتلقى الخسارة في 5 مباريات ماضية.

يذكر بأن فريق الإسماعيلي يحتل المركز ال16 من جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 6 نقاط، بفارق كبير عن المتصدر الأهلي، برصيد 23 نقطة حتى يومنا هذا.