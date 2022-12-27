الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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رياضة

هالاند ينفرد في الصدارة .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023

هالاند يحافظ على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023 watanserb.com
هدافي الدوري الإنجليزي
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وطن- ما زال الفتي الذهبي النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، يحافظ على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023، مع قرب نهاية منافسات الجولة ال17.

بينما يتواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، هداف الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، برصيد 7 أهداف حتى الآن، في المركز السابع من جدول الترتيب.

المصري محمد صلاح لاعب ليفربول
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023

كما ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023، على النحو الآتي:

(1) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 18 هدفاً.

(2) هاري كين (توتنهام) 13 هدفاً.

(3) إيفان توني (برينتفورد) 11 هدفاً.

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(4) ألكساندر ميترفيتش (فولهام) 10 أهداف.

(5) رودريغو (ليدز يونايتد) 9 أهداف.

(6) ميجيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد) 9 أهداف.

(7) لياندرو تروسارد (برايتون) 7 أهداف.

(8) فيل فودين (مانشستر سيتي) 7 أهداف.

(9) روبيرتو فيرمينو (ليفربول) 7 أهداف.

(10) محمد صلاح (ليفربول) 7 أهداف.

ترتيب الدوري الإنجليزي مع صدارة أرسنال

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، كما يلي:

(1) أرسنال 40 نقطة.

(2) نيوكاسل يونايتد 33 نقطة.

(3) مانشستر سيتي 32 نقطة.

(4) توتنهام 30 نقطة.

(5) مانشستر يونايتد 29 نقطة.

هالاند هداف الدوري الإنجليزي الممتاز
إرلينغ هالاند

(6) ليفربول 25 نقطة.

(7) برايتون 24 نقطة.

(8) تشيلسي 24 نقطة.

(9) فولهام 22 نقطة.

(10) برينتفورد 20 نقطة.

وشهدت منافسات الجولة ال17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فوز ليفربول على أستون فيلا، وتعادل توتنهام أمام برينتفورد، كما وفوز تشيلسي على بورنموث، وفوز مانشستر يونايتد النظيف على نوتينغهام فورست بثلاثية دون مقابل.

كما وتختتم منافسات الجولة ال17 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، بمواجهة حامل اللقب مانشستر سيتي وليدز يونايتد، في مباراة قوية ومثيرة بين كلا الفريقين، بعد فترة انقطاع بسبب التوقف الدولي على ضوء تنظيم مونديال قطر 2022.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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