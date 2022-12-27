هالاند ينفرد في الصدارة .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023

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وطن- ما زال الفتي الذهبي النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، يحافظ على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023، مع قرب نهاية منافسات الجولة ال17.

بينما يتواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، هداف الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، برصيد 7 أهداف حتى الآن، في المركز السابع من جدول الترتيب.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023

كما ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023، على النحو الآتي:

(1) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 18 هدفاً.

(2) هاري كين (توتنهام) 13 هدفاً.

(3) إيفان توني (برينتفورد) 11 هدفاً.

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(4) ألكساندر ميترفيتش (فولهام) 10 أهداف.

هاري كين وصل إلى هدفه الثاني عشر في البريميرليج هذا الموسم 🙌 يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي 🔝 هذا بدون حساب أهداف إيرلينج هالاند لأنه غير قابل للإيقاف 🤷‍♂️ pic.twitter.com/dpzdn8ZEoG — GOAL Arabia (@GoalAR) December 26, 2022

(5) رودريغو (ليدز يونايتد) 9 أهداف.

(6) ميجيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد) 9 أهداف.

(7) لياندرو تروسارد (برايتون) 7 أهداف.

(8) فيل فودين (مانشستر سيتي) 7 أهداف.

لا تجعل فرحة كأس العالم تنسيك أن السفاح النرويجي هالاند متصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بـ 18 هدف بفارق 6 أهدف عن أقرب منافسيه 🤯👻 pic.twitter.com/Y9Eya8ZuKR — Yallakora (@Yallakoranow) December 21, 2022

(9) روبيرتو فيرمينو (ليفربول) 7 أهداف.

(10) محمد صلاح (ليفربول) 7 أهداف.

ترتيب الدوري الإنجليزي مع صدارة أرسنال

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، كما يلي:

(1) أرسنال 40 نقطة.

(2) نيوكاسل يونايتد 33 نقطة.

(3) مانشستر سيتي 32 نقطة.

(4) توتنهام 30 نقطة.

(5) مانشستر يونايتد 29 نقطة.

(6) ليفربول 25 نقطة.

(7) برايتون 24 نقطة.

(8) تشيلسي 24 نقطة.

(9) فولهام 22 نقطة.

(10) برينتفورد 20 نقطة.

وشهدت منافسات الجولة ال17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فوز ليفربول على أستون فيلا، وتعادل توتنهام أمام برينتفورد، كما وفوز تشيلسي على بورنموث، وفوز مانشستر يونايتد النظيف على نوتينغهام فورست بثلاثية دون مقابل.

كما وتختتم منافسات الجولة ال17 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، بمواجهة حامل اللقب مانشستر سيتي وليدز يونايتد، في مباراة قوية ومثيرة بين كلا الفريقين، بعد فترة انقطاع بسبب التوقف الدولي على ضوء تنظيم مونديال قطر 2022.