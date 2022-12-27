الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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الهدهد

من الأردن.. تصرف لافت لرغد صدام حسين في ذكرى إعدام والدها (فيديو)

تُقيم رغد صدام حسين في الأردن منذ عام 2003 بعد خروجها من العراق عقب الغزو الأمريكي

كتب فهمي الورغمي
رغد صدام حسين watanserb.com
رغد صدام حسين
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وطن- قبل أيام قليلة من الذكرى الـ16 لإعدام والدها، الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، شنقا، في 30 ديسمبر /كانون الأول عام 2006، وجهت رغد صدام حسين، الثلاثاء، رسالة صوتية للشعب العراقي.

رغد صدام حسين تخاطب الشعب العراقي في ذكرى إعدام والدها

ووجهت رغد صدام حسين، رسالة صوتية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، إلى الشعب العراقي، وأرفقتها بصورة لها بينما كانت واقفة أمام صورة كبيرة لوالدها الرئيس العراقي الراحل.

ويشار إلى أن صدام حسين، أعدم شنقا، في 30 ديسمبر /كانون الأول عام 2006 على يد القوات العسكرية الأمريكية.

وقالت رغد صدام حسين في رسالتها الصوتية بحسب ما رصدت (وطن): “أيها الأحبة.. تمر علينا هذه الأيام الذكرى الـ16 لاستشهاد والدي، الرئيس صدام حسين، نبقى نتذكر هؤلاء الأبطال الذي دافعوا عن العراق حتى الشهادة، لنفتخر بتاريخنا.”

وتابعت:”ولنزداد إصرارا على متابعة الطريق، بإيمان مطلق بالنصر المؤزر، حتى الوصول للأهداف الكبيرة لتحرير العراق من المحتل وكل من قدموا معه”.

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وتقدمت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في رسالتها بالشكر لعدد من العراقيين قائلة: “شكرا لمن أعاد حساباته وقدم الاعتذار، ولكل الأصوات المتعالية المليئة بالإيمان الكبير بالعراق وبقائدهم، سمعت أصواتكم وتأثرت كثيرا. أيها الشجعان، إعادة الحسابات شجاعة لا يتقنها البعض”.

كما دعت رغد صدام حسين الشعب العراقي إلى اجتناب الفتنة والأحقاد بينهم بقولها: “إن أصواتكم المليئة بالمحبة تساعدنا على تجاوز الظروف الاستثنائية التي نمر بها، لذا أذكركم ألا تدعوا الفتن والأحقاد تنخر أجسادكم وفكركم”.

رغد صدام حسين تخاطب الشعب العراقي في ذكرى إعدام والدها
رغد صدام حسين تخاطب الشعب العراقي في ذكرى إعدام والدها

العراق على شفير ساخن منذ عقود

كما أشارت إلى أن ما يعصف بالعراق اليوم، ليس إلا مرحلة مؤقتة ستزول يوماً ما، وأن ذلك أيضاً سيكون مصير من وصفتهم بـ “أعداء العراق”.

وقالت: “سخروا طاقاتكم لتحقيق هذا الهدف، وتوكلوا على الله في تحقيق أهدافكم، وعلوا الهمم وتيقنوا أن ما يمر به بلدنا ما هي إلا مرحلة مؤقتة، وإن طالت، ألا إن نصر الله قريب، وإن أعدائكم، أعداء الحق والإنسانية، إلى زوال”.

هذا ودعت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، العالم للوقوف دقيقة حداد على روح والدها والقتلى العراقيين، الذي قضوا نحبهم طيلة عقود من الحرب في بلاد الرافدين قائلة: “لنقف جميعا في كل بلاد العالم وقفة حداد لدقيقة واحدة، ولنوثق ذلك، وسأكون أول من يقوم بذلك، تخليدا لذكرى شهداء العراق، وعلى رأسهم صدام حسين، أبا عدي وقصي الأبطال، وجد مصطفى البطل”.

وخَلُصت في حديثها بنبرة متفائلة ذكَّرت فيها العراقيين أن القادم أفضل لا محالة قائلة: “ثقتنا بالله كبيرة بالنصر المؤزر، تذكروا دوما أن القادم أفضل، وإن كل شيء وارد بالحق المبين، الله أكبر الله أكبر ألله أكبر، والعزة والنصر للعراق العظيم”.

إعدام صدام حسين في عيد الأضحى

وللتاريخ، فقد أعدمت القوات العسكرية الأمريكية، التي دخلت العراق بقوة عسكرية غاشمة دمرت بنيته التحتية والفوقية إلى دون رجعة حتى وقتنا الحاضر، الرئيس العراقي الراحل صدام حسين فجر عيد الأضحى 30 ديسمبر 2006.

وإلى اليوم، رغم ذرائع الديمقراطية التي زعمت الولايات المتحدة الأمريكية نشرها في ربوع بلادين الرافدين بعد الإطاحة بصدام، يعاني العراق من ويلات الحروب الأهلية وتدهور المؤشرات الاقتصادية.

ناهيك عن الأزمات السياسية المزمنة لطبقته السياسية والتدخل الخارجي في سياساته الداخلية الذي أصبح عنوان المرحلة دون منازع.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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