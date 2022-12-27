لحظة انتحار المدرس المصري أحمد رمضان عبر بث مباشر على “فيسبوك” لهذا السبب!

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وطن – في فيديو صادم، أقدم مدرس التربية الفنية بمحافظة الفيوم المصرية، الأستاذ أحمد رمضان على الانتحار مستخدما “حبة حفظ الغلة” (مبيد حشري سام يستخدم في حفظ حبوب الغلال) على الهواء في بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بسبب أزمة نفسية تعرض لها.

ووثق المدرس أحمد رمضان لحظة إقدامه على الانتحار في بث المباشر، خلال تواجده خارج منزله في محافظة الفيوم، موضحا أن لجأ إلى هذا المكان لكي لا يكتشفه أحد.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن“، فقد خاطب المدرس والدته وأولاده وأصدقاءه مودعا إياهم وطالبا منهم أن يسامحوه.

سبب انتحار المدرس أحمد رمضان

كما أوضح أن سبب إقدامه على هذا الفعل وجود خلافات زوجية عاش بها على مدار ١٥ عاماً وكانت سبباً في قهره وحزنه ووصوله إلى مرحلة الانتحار.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فقد بدأت الواقعة بتلقي الجهات الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الفيوم العام بوصول المدعو أحمد رمضان، مدرس، مقيم بنطاق ودائرة مركز شرطة الفيوم، مصابًا بحالة إعياء شديدة، وتم نقله لمعهد السموم، ولكنه توفي متأثرًا بإصابته التي تبين حدوثها جراء تناوله قرص مبيد حشري سام يُستخدم في حفظ حبوب الغلال.

عملية انتحار مشابهة لشاب في البحيرة

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وفي أغسطس/آب الماضي، أقدم شاب مصري من محافظة البحيرة شمال البلاد، على الانتحار بنفس الطريقة خلال بث مباشر على فيسبوك عن طريق تناول قرصين من حبوب( حفظ الغلال السامة).

ووفقاً للفيديو الذي رصدته “وطن”، حينهافقد تحدث الشاب في البث المباشر عن تعرضه لظلم كبير من أحد أبناء قريته المدعو “حبيشة” وقال: “مستنيك في الآخرة عشان ظلمك ليا”، موضحاً أن “حبيشة” اتهمه “بتصوير زوجته”.

الضحية يدافع عن نفسه

ودافع الشاب قبيل انتحاره عن نفسه، مؤكِّداً أنه لم يخطئ في حق أحد، وأن الشخص الذي رماه بالاتهامات كاذب، لافتاَ إلى أنه “سيريح عائلته منه حتى لا يسبب لهم المتاعب، وسيكتفي بالاقتصاص ممن ظلمه وأخذ حقه منه يوم القيامة”.