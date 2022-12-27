الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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لحظة انتحار المدرس المصري أحمد رمضان عبر بث مباشر على “فيسبوك” لهذا السبب!

المدرس أحمد رمضان أكد بأنه لم يعد يستحمل الخلافات مع زوجته المستمرة منذ 15 عاما

كتب شيراز ماضي
انتحار أحمد رمضان watanserb.com
انتحار مدرس العلوم بالفيوم أحمد رمضان بتناول مبيد حشري سام
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وطن – في فيديو صادم، أقدم مدرس التربية الفنية بمحافظة الفيوم المصرية، الأستاذ أحمد رمضان على الانتحار مستخدما “حبة حفظ الغلة” (مبيد حشري سام يستخدم في حفظ حبوب الغلال) على الهواء في بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بسبب أزمة نفسية تعرض لها.

ووثق المدرس أحمد رمضان لحظة إقدامه على الانتحار في بث المباشر، خلال تواجده خارج منزله في محافظة الفيوم، موضحا أن لجأ إلى هذا المكان لكي لا يكتشفه أحد.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن“، فقد خاطب المدرس والدته وأولاده وأصدقاءه مودعا إياهم وطالبا منهم أن يسامحوه.

سبب انتحار المدرس أحمد رمضان

كما أوضح أن سبب إقدامه على هذا الفعل وجود خلافات زوجية عاش بها على مدار ١٥ عاماً وكانت سبباً في قهره وحزنه ووصوله إلى مرحلة الانتحار.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فقد بدأت الواقعة بتلقي الجهات الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الفيوم العام بوصول المدعو أحمد رمضان، مدرس، مقيم بنطاق ودائرة مركز شرطة الفيوم، مصابًا بحالة إعياء شديدة، وتم نقله لمعهد السموم، ولكنه توفي متأثرًا بإصابته التي تبين حدوثها جراء تناوله قرص مبيد حشري سام يُستخدم في حفظ حبوب الغلال.

أقدم أحمد رمضان على الانتحار بسبب خلافات زوجية

عملية انتحار مشابهة لشاب في البحيرة

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وفي أغسطس/آب الماضي، أقدم شاب مصري من محافظة البحيرة شمال البلاد، على الانتحار بنفس الطريقة خلال بث مباشر على فيسبوك عن طريق تناول قرصين من حبوب( حفظ الغلال السامة).

انتحار شاب مصري في البحيرة بتناول مبيد حشري سام

ووفقاً للفيديو الذي رصدته “وطن”، حينهافقد تحدث الشاب في البث المباشر عن تعرضه لظلم كبير من أحد أبناء قريته المدعو “حبيشة” وقال: “مستنيك في الآخرة عشان ظلمك ليا”، موضحاً أن “حبيشة” اتهمه “بتصوير زوجته”.

الضحية يدافع عن نفسه

ودافع الشاب قبيل انتحاره عن نفسه، مؤكِّداً أنه لم يخطئ في حق أحد، وأن الشخص الذي رماه بالاتهامات كاذب، لافتاَ إلى أنه “سيريح عائلته منه حتى لا يسبب لهم المتاعب، وسيكتفي بالاقتصاص ممن ظلمه وأخذ حقه منه يوم القيامة”.

المصدرفيسبوك - رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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