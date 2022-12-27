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الابن السري للملك تشارلز الثالث يتحدث عن تحرك كبير في 2023 سيغير الأمور!

المدعو سايموت تشارلز يزعم أنه ابن الملك تشارلز الثالث وكاميلا!

كتب سالم حنفي
الابن السري للملك تشارلز الثالث watanserb.com
سايمون تشارلز الابن غير الشرعي للملك تشارلز
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وطن – تعهد رجل يدعي أنه الابن السري للملك تشارلز الثالث بتغيير أسلوبه المتهور لإثبات مزاعمه في العام الجديد ، قائلاً إن وفاة الملكة إليزابيث الثانية “غيرت الأمور”.

واشتهر الرجل الأسترالي الذي يطلق على نفسه اسم “سايمون تشارلز” بسبب مزاعمه الجامحة بأنه ابن الملك تشارلز الثالث وكاميلا – بل إنه طالب بإجراء اختبار الحمض النووي لإثبات ذلك.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” يقوم “سايمون” بتحديث المعلومات لمتابعيه على “فيسبوك” بانتظام ، وقدم ردًا غامضًا عندما سئل مؤخرًا “هل نحن أقرب إلى الكشف عن الحقيقة؟”

استرالي يدعي أنه ابن الملك تشارلز وزوجته كاميلا

وردًا على سؤال المرأة في 18 ديسمبر ، كتب تحت صورة تُظهره هو وزوجته وقد طبعت على ورقة نقدية أسترالية: “بالتأكيد – لدينا بالتأكيد خطط للعام المقبل ونهج جديد!”.

وأضاف أن “النقطة المهمة هي أننا يجب أن نوجد ، وعلينا القيام بالأشياء اليومية التي يتعين علينا جميعًا القيام بها للوجود!”.

وقال: “بعضها يستغرق وقتًا لأن كل شيء له أولوية ولكن هناك الكثير من الأشياء التي تحدث بالفعل على العديد من الجبهات المختلفة في أي يوم معين! الأمر لا يتوقف عند هذه النهاية – وكلما انكشف المزيد من الأشياء أو حدوثها ، فإنها تتغير الاتجاه الذي ستتخذه الأشياء !!”.

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وتابع قائلا: “إلى أن تحدث أو تحدث بعض الأشياء (وفاة جلالة الملكة على سبيل المثال) فإنها تغير الكثير من الأشياء !! لذا ، فهي في حالة تغير مستمر – لا يعني ذلك أنها لا تحدث!”

سايمون يؤكد مواصلته السعي لإثبات ما يدعيه

يشار إلى أنه بعد وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية يوم 8 سبتمبر/أيلول الماضي ، قال “سايمون” إنه سيواصل الضغط بقوة – بمساعدة قانونية – لإسماع صوته.

ووفقًا لتقارير متعددة من عام 2021 ، فإن الادعاء المذهل لرجل كوينزلاند تبعه إصراره على أنه “مجرد رجل يبحث عن والديه البيولوجيين”.

الشبه الكبير بين سايمون تشارلز والملك تشارلز الثالث

استغل ادعاءاته في الترويج لأعماله التجارية

ومع ذلك ، فقد استخدم “سايمون” علاقته” بالعائلة المالكة لتعزيز طموحاته التجارية الخاصة.

وفي عام 2021 ، أنشأ متجرًا للغيتار يسمى Royal Riffs كان الشعار المصاحب لها هو “جيتار كوينزلاند.. النهاية الملكية”.

ومنذ ذلك الحين، تشدد موقف “سايمون” قليلاً ، موضحًا في مقابلة مع 7NEWS أنه نما للاستياء من العائلة المالكة ولم يخافها، كشيرا إلى “الجبل” الذي كان عليه أن يتسلقه الآن بعد أن أصبح “والده” تشارلز ملكًا.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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