الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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إيفانا نول.. هل تستجيب ملكة جمال كرواتيا لهذا الطلب الجريء جداً من معجبيها؟ (شاهد)

إيفانا لديها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف متابع على انستجرام وكثير منهم حريصون على أن تبدأ في نشر المزيد من محتوى البالغين

كتب رفيف عبدالله
إيفانا نول.. هل تستجيب ملكة جمال كرواتيا لهذا الطلب الجريء جداً من معجبيها؟ (شاهد) watanserb.com
إيفانا نول
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وطن– توسّل معجبو إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، لفتح حساب لها على منصة التعري الشهيرة OnlyFans، بعد أن احتفلت الجميلة السمراء بعيد الميلاد بمجموعة من البيجامات المثيرة.

أكثر مشجعي كأس العالم إثارة

أُطلق على الشابة البالغة من العمر 30 عامًا، لقبُ أكثر مشجعي كأس العالم إثارة، بعد أن تجولت في قطر بملابس فاضحة. متحديةً صراحةً قواعد اللباس المحافظة الصارمة في البلاد.

إيفانا لديها أكثر من 3.5 مليون متابع على انستجرام

لديها الآن أكثر من ثلاثة ملايين ونصف متابع على انستجرام. وكثير منهم حريصون على أن تبدأ في نشر المزيد من محتوى البالغين المصنف على شكل X. خاصة بعد رؤيتها ملفوفة في مجموعة من بيجامات عيد الميلاد الضيقة.

كتب لها أحد المتابعين: “افتحي حساب OnlyFans”.

وسأل آخر: “هل ستسجلي في OnlyFans الخاص بك”.

بينما علّق ثالث: “هل هناك فرصة يمكننا أن نرى كيف تبدو تحتها؟”.

تحرش جماعي بملكة جمال كرواتيا إيفانا نول وهي تبكي.. لقطات جديدة تثير الجدل (شاهد)

ازدادت شعبيتها بعد كأس العالم
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انتقادات متكررة

تعرّضت العارضة المولودة في ألمانيا، والتي حضرت كل مباراة من مباريات كرواتيا في كأس العالم، لانتقادات متكررة بسبب “عدم احترامها ” للثقافة القطرية، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار”. رغم أنها تدّعي أنها لم يكن لديها سوى تفاعلات إيجابية مع السكان المحليين طوال البطولة.

وقالت إيفانا لبيرس مورغان خلال مقابلة مع “توك تي في”، في وقت سابق من هذا الشهر: “لقد كنت مندهشة وسعيدة للغاية لأنهم تقبلوا ملابسي”.

حققت إيفانا نول نجاحًا كبيرًا مع المشجعين في كأس العالم

وتابعت: “جاء الكثير من العرب والقطريين لالتقاط الصور معي. ذكور وإناث وأطفال … الجميع. كان من الرائع حقًا رؤيتهم”.

بكاء لحظة السفر

ونفت إيفانا أن تكون قد تلقّت أيّ رد فعل سلبي. وعقّبت: “لم يكن لدي أي ردود فعل سيئة. وكنت سعيدة جدا بذلك لأنهم تقبلونا ، نحن الناس من البلدان الأخرى ، وكنت سعيدة بهذا”.

كانت إيفانا تبكي عندما غادرت قطر أخيرًا، في مقطع فيديو تم تحميله عبر خاصية الستوري في “انستجرام”.

كانت ترتدي قميصًا كرواتيًا، وبدت مستاءة بشكل واضح.

وعلّقت إيفانا نول على الفيديو بالرسالة: “مغادرة الدوحة صعبة للغاية بالنسبة لي. ممزوجة بالسعادة والحزن والارتباك معًا، سأفتقد هذا المكان كثيرًا”.

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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