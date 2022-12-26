نيمار يُتوج بجائزة أفضل لاعب في التاريخ نيابة عن بيليه (صور)

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وطن- توّج الأسطورة البرازيلي بيليه صاحب الـ82 عاماً، بجائزة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وتسلّمها مواطنه نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، من أحد الرعاة في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وتسلّم النجم البرازيلي نيمار جونيور، جائزة أفضل لاعب في التاريخ، نيابة عن مواطنه بيليه، أسطورة الكرة البرازيلية في عالم المستطيل الأخضر.

نيمار يتوّج بجائزة أفضل لاعب نيابة عن بيليه

ونشر النجم البرازيلي نيمار جونيور، مقطع فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، شرح فيه كمية الحب والافتخار التي يشعر بها، على ما قدمه بيليه للكرة البرازيلية، كما أكد أنه صاحب الـ3 كؤوس في مونديال كأس العالم. وهو الأفضل في التاريخ بدون منازع.

وكان البرازيلي نيمار قد خرج من منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر، من منافسات دور الـ8 كأس العالم 2022، بعد إقصائه أمام كرواتيا صاحب الميدالية البرونزية (المركز الثالث)، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء المباراة بالوقتين: الأصلي والإضافي، بالتعادل بهدف لكليهما.

نيمار يتسلم جائزة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم المقدمة من أحد رعاة مونديال قطر 2022 نيابة عن بيلية 💛 pic.twitter.com/nrh7ANhCMc — Screen Mix (@ScreenMix) December 24, 2022

ولم يتمالك النجم البرازيلي نيمار كغيره من نجوم كرة القدم، في مونديال كأس العالم 2022، الدموع بعد خروج منتخب بلاده من البطولة العالمية، التي توجت بها الأرجنتين على حساب حامل اللقب فرنسا، للمرة الثالثة في تاريخها بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

أسطورة البرازيل بيليه

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ويعد أسطورة البرازيل لكرة القدم بيليه، اللاعب الوحيد المتوج 3 مرات، في تاريخ مونديال كأس العالم، مع منتخب البرازيل (السيليساو).

#نيمار بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب في التاريخ نيابة عنه: الأفضل في التاريخ واحد فقط هو الملك #بيليه pic.twitter.com/s2FFQId9Rp — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 24, 2022

ويمكث البرازيلي بيليه، في أحد المشافي في مدينة ريو دي جانيرو، لتلقي العلاج. بعد خضوعه لعملية جراحية واستئصال ورم سرطاني في جسده.

📸 ابنة بيليه عبر إنستقرام: ها نحن نواصل النضال والإيمان ..

ليلة أخرى معاً pic.twitter.com/APXcP95h8Z — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 24, 2022

كما نشرت ابنة بيليه، أحدث صورة لأسطورة البرازيل، وهي تحتضن والدها من على سرير المشفى، معلقة عليها: “نواصل القتال والإيمان ..”.

فيما ذكرت تقارير صحفية برازيلية، أنّ جسد أسطورة البرازيل بيليه، لم يستجب للعلاج الكميائي. كما يتواجد في الوقت الحالي بمركز الإنعاش داخل أحد المشافي في البرازيل.