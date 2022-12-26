الإثنين, ديسمبر 26, 2022
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رياضة

نيمار يُتوج بجائزة أفضل لاعب في التاريخ نيابة عن بيليه (صور)

البرازيلي نيمار يتسلم جائزة أفضل لاعب نيابة عن الأسطورة بيليه

كتب فارس أبو شيحة
بيليه يتوج بجائزة أفضل لاعب في التاريخ watanserb.com
بيليه يتوج بجائزة أفضل لاعب في التاريخ
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وطن- توّج الأسطورة البرازيلي بيليه صاحب الـ82 عاماً، بجائزة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وتسلّمها مواطنه نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، من أحد الرعاة في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وتسلّم النجم البرازيلي نيمار جونيور، جائزة أفضل لاعب في التاريخ، نيابة عن مواطنه بيليه، أسطورة الكرة البرازيلية في عالم المستطيل الأخضر.

نيمار يتوّج بجائزة أفضل لاعب نيابة عن بيليه

ونشر النجم البرازيلي نيمار جونيور، مقطع فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، شرح فيه كمية الحب والافتخار التي يشعر بها، على ما قدمه بيليه للكرة البرازيلية، كما أكد أنه صاحب الـ3 كؤوس في مونديال كأس العالم. وهو الأفضل في التاريخ بدون منازع.

وكان البرازيلي نيمار قد خرج من منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر، من منافسات دور الـ8 كأس العالم 2022، بعد إقصائه أمام كرواتيا صاحب الميدالية البرونزية (المركز الثالث)، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء المباراة بالوقتين: الأصلي والإضافي، بالتعادل بهدف لكليهما.

ولم يتمالك النجم البرازيلي نيمار كغيره من نجوم كرة القدم، في مونديال كأس العالم 2022، الدموع بعد خروج منتخب بلاده من البطولة العالمية، التي توجت بها الأرجنتين على حساب حامل اللقب فرنسا، للمرة الثالثة في تاريخها بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

أسطورة البرازيل بيليه

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ويعد أسطورة البرازيل لكرة القدم بيليه، اللاعب الوحيد المتوج 3 مرات، في تاريخ مونديال كأس العالم، مع منتخب البرازيل (السيليساو).

ويمكث البرازيلي بيليه، في أحد المشافي في مدينة ريو دي جانيرو، لتلقي العلاج. بعد خضوعه لعملية جراحية واستئصال ورم سرطاني في جسده.

كما نشرت ابنة بيليه، أحدث صورة لأسطورة البرازيل، وهي تحتضن والدها من على سرير المشفى، معلقة عليها: “نواصل القتال والإيمان ..”.

فيما ذكرت تقارير صحفية برازيلية، أنّ جسد أسطورة البرازيل بيليه، لم يستجب للعلاج الكميائي. كما يتواجد في الوقت الحالي بمركز الإنعاش داخل أحد المشافي في البرازيل.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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