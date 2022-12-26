نابولي يُريد التعاقد مع المغربي أوناحي .. وهذه قيمة عرضه

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وطن- يسعى نادي نابولي الإيطالي، للتعاقد مع نجم المنتخب المغربي عز الدين أوناحي 22 عاماً، لاعب نادي أنجيه الفرنسي، قبيل بدء سوق انتقالات الشتوية (الميركاتو)، مطلع الشهر المقبل.

وذكرت موقع بين سبورت الرياضية القطرية، بأن نادي نابولي تقدم بعرضه الأول إلى أنجيه الفرنسي، من أجل التعاقد مع المغربي عز الدين أوناحي، بعد الأداء والإشادة التي حصل عليها اللاعب خلال مشاركته الدولية مع أسود الأطلي المغربي في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

مفاوضات نابولي للتعاقد مع المغربي أوناحي

وبين الموقع القطري، بأن نادي نابولي تقدم بعرض يصل قيمته 15 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات المغربي عز الدين أوناحي لاعب وسط أنجيه الفرنسي.

ولم يقتصر اهتمام نابولي في التعاقد مع المغربي أوناحي فسحب، بل العديد من الأندية الكبرى في القارة الأوروبية العجوز، مهتمة كذلك في التعاقد مع اللاعب، كان من أبرزها برشلونة الإسباني، وليستر سيتي. وولفاهامبتون ومارسيليا وغيرها، وفق ما ذكرته التقارير الصحفية في وقت سابق.

صحيفة ليكيب : أوناحي وبوفال حسما أمرهما .. لن يستمرا مع نادي أنجيه الصحيفة ترى بأن المونديال أظهر بأنهما ينتميان لفئة أكبر من وضعهما الحالي، وهما يريدان الرحيل شتاءً ولا يريدان الانتظار حتى الصيف. pic.twitter.com/gY6nttR8ax — محمد عواد (@mohammedawaad) December 21, 2022

كما ويعتلي فريق نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لهذا الموسم. برصيد 41 نقطة، وبفارق كبير عن حامل اللقب ميلان الوصيف برصيد 33 نقطة.

أداء أوناحي مع المنتخب المغربي

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وقدم نجم المنتخب المغربي عز الدين أوناحي، الأداء الذي لفت به الأنظار من قبل المدربين والأندية العريقة في القارة الأوروبية، خلال منافسات مونديال كأس العالم 2022.

كما ولعب المغربي أوناحي لاعب أنجيه الفرنسي، بجوار مواطنيه سفيان أمرابط. المرتبط اسمه بالانتقال إلى ليفربول الإنجليزي، وسليم أملاح الذي يلعب في صفوف نادي ستاندارد لييج البلجيكي بالدوري الممتاز.

🎥 شاهد | عز الدين أوناحي 🇲🇦 شكل أحد الاكتشافات السارة لكأس العالم وأصبح هدفا للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا حيث بات انتقاله عن فريق أنجيه 🇫🇷 مسألة وقت لا غير

🎙️ تقرير | يوسف سهيلي pic.twitter.com/R4PVAkmevj — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 24, 2022

ونجح المنتخب المغربي تحت قيادة وليد الركراكي، من التأهل التاريخي بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022. كأول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور.

أوناحي يبدع ويقدم مستويات رائعة للغاية في المونديال 😍 pic.twitter.com/AeEmdLAxeg — خالد جاسم (@khalidjassem74) December 17, 2022

يذكر بأن عقد النجم المغربي عز الدين أوناحي، ينتهي مع نادي أنجيه الفرنسي في صيف عام 2026، في ظل العروض القوية المنتظرة. أمام اللاعب للرحيل عن النادي في الميركاتو الشتوي القادم.