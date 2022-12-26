الإثنين, ديسمبر 26, 2022
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رياضة

نابولي يُريد التعاقد مع المغربي أوناحي .. وهذه قيمة عرضه

نابولي يقدم عرضاً إلى أنجيه بقيمة 15 مليون يورو للتعاقد مع المغربي أوناحي

كتب فارس أبو شيحة
نابولي يريد التعاقد مع المغربي أوناحي watanserb.com
نابولي يريد التعاقد مع المغربي أوناحي
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وطن- يسعى نادي نابولي الإيطالي، للتعاقد مع نجم المنتخب المغربي عز الدين أوناحي 22 عاماً، لاعب نادي أنجيه الفرنسي، قبيل بدء سوق انتقالات الشتوية (الميركاتو)، مطلع الشهر المقبل.

وذكرت موقع بين سبورت الرياضية القطرية، بأن نادي نابولي تقدم بعرضه الأول إلى أنجيه الفرنسي، من أجل التعاقد مع المغربي عز الدين أوناحي، بعد الأداء والإشادة التي حصل عليها اللاعب خلال مشاركته الدولية مع أسود الأطلي المغربي في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

مفاوضات نابولي للتعاقد مع المغربي أوناحي

وبين الموقع القطري، بأن نادي نابولي تقدم بعرض يصل قيمته 15 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات المغربي عز الدين أوناحي لاعب وسط أنجيه الفرنسي.

نجم المنتخب المغربي أوناحي
نجم المنتخب المغربي أوناحي

ولم يقتصر اهتمام نابولي في التعاقد مع المغربي أوناحي فسحب، بل العديد من الأندية الكبرى في القارة الأوروبية العجوز، مهتمة كذلك في التعاقد مع اللاعب، كان من أبرزها برشلونة الإسباني، وليستر سيتي. وولفاهامبتون ومارسيليا وغيرها، وفق ما ذكرته التقارير الصحفية في وقت سابق.

كما ويعتلي فريق نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لهذا الموسم. برصيد 41 نقطة، وبفارق كبير عن حامل اللقب ميلان الوصيف برصيد 33 نقطة.

أداء أوناحي مع المنتخب المغربي

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وقدم نجم المنتخب المغربي عز الدين أوناحي، الأداء الذي لفت به الأنظار من قبل المدربين والأندية العريقة في القارة الأوروبية، خلال منافسات مونديال كأس العالم 2022.

كما ولعب المغربي أوناحي لاعب أنجيه الفرنسي، بجوار مواطنيه سفيان أمرابط. المرتبط اسمه بالانتقال إلى ليفربول الإنجليزي، وسليم أملاح الذي يلعب في صفوف نادي ستاندارد لييج البلجيكي بالدوري الممتاز.

ونجح المنتخب المغربي تحت قيادة وليد الركراكي، من التأهل التاريخي بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022. كأول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور.

يذكر بأن عقد النجم المغربي عز الدين أوناحي، ينتهي مع نادي أنجيه الفرنسي في صيف عام 2026، في ظل العروض القوية المنتظرة. أمام اللاعب للرحيل عن النادي في الميركاتو الشتوي القادم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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