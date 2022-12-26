لماذا ينصح الخبراء باختيار الماء البارد لغسل الملابس؟

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وطن– يلجأ الكثير من الأشخاص لاستخدام الماء الساخن في غسل الملابس لقدرته على إزالة البقع والقضاء على الجراثيم.

ولكن يقول الخبراء أن غسل الملابس باستخدام الماء الساخن لا يوفر تنظيفاً فعالاً.



وتستعرض “مجلة “bestlife” الأمريكية في التقرير التالي، أربعة أسباب مقنعة لاختيار الماء البارد لغسل الملابس.

يساعد الماء البارد في الحفاظ على ملابسك لفترة أطول



يساعد الغسيل بالماء البارد في إبطاء تلاشي الألوان وتقلص الأقمشة أثناء تنظيف الملابس، ويمكن أن يساعد كذلك في الحفاظ على ملابسك لفترة أطول.

فغسل الملابس بالماء البارد يقوم كذلك بإرخاء ألياف القماش، بشكل فعال.



لن تحتاج إلى كيّ الملابس

إذا اخترت الماء البارد لغسل ملابسك، يقول الخبراء إنك لا تحتاج إلى كيّها لاحقاََ.



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يعد غسل الملابس بالماء البارد خيارًا جيدًا لأنه يقلل الإنكماش، يساعد أيضًا في توفير تكاليف الطاقة المرتبطة بالكي للمساعدة في توفير الوقت.



وفقًا لدراسة من جامعة كنتاكي، كانت الملابس المغسولة بالماء البارد قد حافظت على ملمسها وألوانها وتراجعت احتمالية انكماشها.



له فوائد على البيئة

عندما تختار الماء البارد لغسل ملابسك، فأنت تستخدم طاقة أقل ويمكن أن يكون لها تأثير حقيقي.



وفقًا لآدم سميث، الرئيس التنفيذي لشركة Eco Energy Geek، يتم استخدام ما يقرب من 90 في المائة من الطاقة المستخدمة لغسيل الملابس عند تسخين المياه.

وأضاف:”من منظور بيئي، غسل الملابس في الماء البارد لا يقلل من استهلاك الطاقة فحسب، بل يتطلب أيضًا انبعاثات أقل من غازات الاحتباس الحراري.”



يوفر لك المال

غسل الملابس بالماء البارد طريقة سهلة ومباشرة لتوفير الطاقة والمال مع تقليل التأثير البيئي للفرد، ويساعد على تقليل استهلاك الطاقة.