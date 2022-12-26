كل شيء جاهر.. النصر السعودي يكشف تفاصيل الفحص الطبي لرونالدو

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وطن- وسط جدل متواصل حول حقيقة توقيعه عقده الجديد، أشارت صحيفة “سي بي اس سبورتس“، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يقترب، بالفعل من الانضمام لنادي النصر السعودي.

كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي

وكشفت الصحيفة، الاثنين، أن نادي النصر السعودي قرر إجراء فحص طبي لكريستيانو رونالدو في غضون سعيه لاستكمال التوقيع معه.

مشيرة إلى أن النادي السعودي هو في الوقت الحالي، صاحب الحظ الأوفر للحصول على توقيع رونالدو.

كما سلطت الضوء على “خورخي مينديز” وكيل رونالدو، مشيرة إلى فشله، إلى الآن، في العثور على المزيد من الأندية في أوروبا لـ كريستيانو (37 عاما).

كما أضافت الصحيفة، التي تُعنى بالشؤون الرياضية العالمية، أن هناك تفاؤلا كبيرا في النصر السعودي بشأن ضم رونالدو لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق.

مؤكدة أنه بسبب هذه الثقة، حجز النصر أماكن إقامة لرونالدو ومستشاريه، ويأمل العالمي في إتمام الصفقة في الوقت المناسب لفتح نافذة الانتقالات في يناير.

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وأضافت الشبكة أن نادي النصر سوف يتحمل تكاليف إقامة رونالدو في الرياض رفقة أسرته ووكلائه من أجل التعاقد معه، والاتفاق على الفحص الطبي المقرر إتمامه من أجل حسم التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة النادي في جعل رونالدو سفيرًا لملف استضافة كأس العالم 2030.

كما أشارت إلى أن الشروط العامة لعقد رونالدو مع النصر قد تم الاتفاق عليها بالفعل، والأمر متروك له فيما إذا كان يرغب في إنهاء الإجراءات الشكلية للانتقال.

وتطرقت إلى أن رونالدو سيحصل على راتب يزيد عن مليون دولار في الأسبوع الواحد، كما يمكن لرونالدو أن يكسب الكثير من خلال صفقات حقوق الصور في السعودية.

مضيفة أنه إذا تمت الصفقة فمن المتوقع أن يُمنح رونالدو دورا في عرض السعودية المحتمل لاستضافة كأس العالم 2030.

لماذا يرفض الدون التوقيع على عرض نادي النصر السعودي؟

ومنذ أكثر من شهر مضى، أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبا حرا، بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي.

وكان رونالدو قد تعرض في الفترة الأخيرة إلى نكسات كبيرة على المستوى المهني الكروي (فسخ عقد المان يونايتد) وأيضا على الصعيد العائلي.

ويرى مراقبون أن وفاة ابنته الرضيعة التي كان ينتظر ولادتها، بشدة، أثر بشكل غير مسبوق على اللاعب الذي اشتهر لسنوات في أوروبا بقدرته الكبيرة على تجاوز الضغوطات وتحويلها إلى حوافز من أجل التطور والنجاح المستقبلي.

في حين يرى آخرون أن تردد كريستيانو رونالدو في القبول بالعرض السعودي هو بكل وضوح يمثل رفضه القاطع لإنهاء مسيرته في دوري كروي ضعيف، أو على الأقل لا يرتقي إلى مستوى الدوريات الأوروبية الكبيرة، التي دأب على اللعب في صفوفها طيلة 18 سنة خلت.