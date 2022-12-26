فيديو يبكي الحجر لطفل يمني يتألم من الفشل الكلوي

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وطن – انتشر مقطع فيديو شديد القسوة، يوثق معاناة طفل يمني من مرض الفشل الكلوي، في مشهد يجسد مدى الانهيار على الصعيد الصحي في البلد الذي مزقته الحرب.

وشوهد في مقطع الفيديو، طفلا صغيرا وهو يتألم من شدة المرض، ويصرخ دون أن يجد أحدٌ شيئا لفعله له.

والطفل يرقد في أحد مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن، وقال ناشطون يمنيون إن الطفل في مستشفى الجمهورية.

ووُصف ما تعرض له الطفل، بأنها جريمة إنسانية تتحمل مسؤوليتها السلطات الشرعية، ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، الذي شكلته السعودية قبل أشهر لإدارة الحكم.

مايحصل في العاصمة عدن كارثة صحية، وجريمة إنسانية تتحملها وزارة الصحة والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

طوال أمس حاولت أتواصل مع مسؤولين لكن عندما اقول مستشفى الجمهورية ومرضى الفشل الكلوي يتهربون ولم أجد مسؤول قد المسؤولية.

مرضى فشل الكلوي يعذبون والكل يتفرج مع الأسف. pic.twitter.com/DdrZnjF8v6 — عادل المدوري (@adelalmadwary) December 25, 2022

ومعاناة مرضى الفشل الكلوي التي يمكن تلخيصها من صرخات الطفل، يمكن اعتبارها جزءا من حجم الأزمة الصحية في اليمن، التي ساءت كثيرا بفعل الحرب القائمة بين جماعة أنصار الله “الحوثي” الموالية لإيران، والقوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري تقوده الرياض.

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ويعاني مستشفى الجمهورية في عدن، الذي يرقد فيه الطفل، من أوضاع صعبة، مع تزايد عدد المرضى واقتراب نفاد مخزون الأدوية ومستلزمات الغسيل.

وتقول إدارة المستشفى، إنه من الضروري إعداد ميزانية تشغيلية تراعي تزايد المرضى الذين في ارتفاع مستمر، مما يجعل المراكز شبه عاجزة عن استعاب المرضي.

وتقول تقارير الأمم المتحدة، إن الأشخاص المصابين بالفشل الكلوي هم من أكثر اليمنيين معاناة نتيجة تدهور القطاع الصحي في البلاد بسبب النزاع الحالي.

ويعتمد بقاء هؤلاء المرضى، على قيد الحياة على قدرتهم بالوصول إلى مراكز غسيل الكلى التي تضرر عدد منها نتيجة النزاع الدائر حاليًا في البلاد.

ووصلت نسبة الوفيات من بين مرضى الفشل الكلوي إلى 25% نتيجة نقص أو غياب الخدمات الصحية.

يحتاج مرضى الفشل الكلوي إلى علاج منتظم للبقاء على قيد الحياة، والذي يتضمن عادة جلستين أسبوعياً، فضلًا عن الأدوية الأساسية الأخرى للحفاظ على نظامهم المناعي.

وأدى القتال في اليمن إلى تراجع المراكز الصحية في أدائها بالإضافة إلى صعوبة الحصول على الأدوية.

وتعاني مراكز غسيل الكلى من تعثر الميزانية التشغيلية لضمان بقاء أبوابها مفتوحة لمنع الموت البطى لهؤلاء المرضى.

وتحتوي هذه المراكز على أجهزة قديمة تعمل على مدار الساعة بسبب زيادة المرضى في جميع أنحاء اليمن، حيث انتقل معظمهم للمدن الكبرى لتلقي العلاج.

ويقول ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الدكتور نيفيو زاغاريا: “لا يمكنني تخيل شكل حياة مرضى الفشل الكلوي الذين يحصلون على جلسات الغسيل مرة أو مرتين في الأسبوع، فيما كل ما يحتاجه هؤلاء ٣ جلسات غسيل أسبوعياً”.