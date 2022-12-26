الإثنين, ديسمبر 26, 2022
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رياضة

ترتيب جدول الدوري المصري 2022-2023 مع نهاية الجولة ال9

الأهلي في الصدارة مع ختام الجولة ال9 من الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب جدول الدوري المصري 2022-2023 watanserb.com
الأهلي في صدارة ترتيب جدول الدوري المصري مع نهاية الجولة ال9
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وطن- ما زال فريق الأهلي على صدارة ترتيب جدول الدوري المصري 2022-2023، بعد ختام منافسات الجولة ال9، عقب التعثر بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام نظيره سموحة، الأحد، على ملعب (الإنتاج الحربي).

وتعثر متصدر الدوري المصري الأهلي، للمرة الثانية أمام منافسه سموحة، بعد تحقيق الفوز في 7 مباريات، بدون تلقي أي خسارة تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

أبرز نتائج مباريات الجولة ال9 من الدوري المصري الممتاز

كما وتعادل حامل اللقب الزمالك أمام المقاولون العرب، بذات النتيجة بدون أهداف، في منافسات الجولة ال9 من الدوري المصري الممتاز، إلى جانب خسارة بيراميدز أمام الداخلية بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

كما وحقق فريق المصري البورسعيدي الفوز الأول على منافسه الإسماعيلي (الدراويش)، بهدف نظيف دون رد، تحت قيادة المدرب الجديد حسام حسن.

ترتيب جدول الدوري المصري 2022-2023

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كما وجاء ترتيب جدول الدوري المصري 2022-2023، مع ختام الجولة ال9، على النحو الآتي:

(1) الأهلي (المارد الأحمر) 23 نقطة.

(2) الزمالك (الفارس الأبيض) 21 نقطة.

(3) فيوتشر 19 نقطة.

(4) الاتحاد السكندي 18 نقطة.

(5) بيراميدز 17 نقطة.

(6) غزل المحلة 17 نقطة.

(7) المقاولون العرب 12 نقطة.

(8) سيراميكا كليو باترا 11 نقطة.

(9) المصري البورسعيدي 11 نقطة.

(10) طلائع الجيش 11 نقطة.

(11) أسوان 9 نقاط.

(12) فاركو 8 نقاط.

(13) سموحة 8 نقاط.

(14) الداخلية 7 نقاط.

(15) البنك الأهلي 6 نقاط.

(16) الإسماعيلي 6 نقاط.

(17) إنبي 6 نقاط.

(18) حرس الحدود 6 نقاط.

وسيلتقي فريق الأهلي في المواجهة القادمة أمام سيراميكا كليو باترا، الأربعاء، في منافسات الجولة ال10 من الدوري المصري الممتاز، كما وسيواجه الزمالك أمام الإسماعيلي، الخميس.

المصدروطن + رابطة الأندية المصرية + صفحة الأهلي + صفحة الزمالك
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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