ترتيب جدول الدوري المصري 2022-2023 مع نهاية الجولة ال9

- Advertisement -

وطن- ما زال فريق الأهلي على صدارة ترتيب جدول الدوري المصري 2022-2023، بعد ختام منافسات الجولة ال9، عقب التعثر بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام نظيره سموحة، الأحد، على ملعب (الإنتاج الحربي).

وتعثر متصدر الدوري المصري الأهلي، للمرة الثانية أمام منافسه سموحة، بعد تحقيق الفوز في 7 مباريات، بدون تلقي أي خسارة تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

أبرز نتائج مباريات الجولة ال9 من الدوري المصري الممتاز

كما وتعادل حامل اللقب الزمالك أمام المقاولون العرب، بذات النتيجة بدون أهداف، في منافسات الجولة ال9 من الدوري المصري الممتاز، إلى جانب خسارة بيراميدز أمام الداخلية بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

لقطات من مباراة سموحة اليوم في الدوري 📸#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/7QtCuly6xZ — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 25, 2022

كما وحقق فريق المصري البورسعيدي الفوز الأول على منافسه الإسماعيلي (الدراويش)، بهدف نظيف دون رد، تحت قيادة المدرب الجديد حسام حسن.

🔹 الفوز الأول لفريق الداخلية وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم ✅ 🔹 التعادل السلبي هو النتيجة السائدة 🤷‍♂️ إليكم نتائج جميع مباريات الجولة التاسعة 👀#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/lpkFpBlJ0z — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) December 25, 2022

ترتيب جدول الدوري المصري 2022-2023

- Advertisement -

كما وجاء ترتيب جدول الدوري المصري 2022-2023، مع ختام الجولة ال9، على النحو الآتي:

(1) الأهلي (المارد الأحمر) 23 نقطة.

(2) الزمالك (الفارس الأبيض) 21 نقطة.

(3) فيوتشر 19 نقطة.

(4) الاتحاد السكندي 18 نقطة.

(5) بيراميدز 17 نقطة.

(6) غزل المحلة 17 نقطة.

(7) المقاولون العرب 12 نقطة.

(8) سيراميكا كليو باترا 11 نقطة.

(9) المصري البورسعيدي 11 نقطة.

(10) طلائع الجيش 11 نقطة.

انتهت مباريات الجولة التاسعة وحان وقت الإعلان عن جدول ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز 📊#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/b5taPUx6Dx — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) December 25, 2022

(11) أسوان 9 نقاط.

(12) فاركو 8 نقاط.

(13) سموحة 8 نقاط.

(14) الداخلية 7 نقاط.

استعدوا 👊 موعدكم غدًا مع انطلاق مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/23 📅#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/kZASCExbtH — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) December 26, 2022

(15) البنك الأهلي 6 نقاط.

(16) الإسماعيلي 6 نقاط.

(17) إنبي 6 نقاط.

(18) حرس الحدود 6 نقاط.

وسيلتقي فريق الأهلي في المواجهة القادمة أمام سيراميكا كليو باترا، الأربعاء، في منافسات الجولة ال10 من الدوري المصري الممتاز، كما وسيواجه الزمالك أمام الإسماعيلي، الخميس.