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الهدهد

أردوغان: قضوا على مستقبل “رونالدو” بالعقوبات السياسية لدعمه فلسطين!(شاهد)

أردوغان أكد أن المستقبل حالياً مفتوح أمام لاعب المنتخب الفرنسي كيليان مبابي

كتب سالم حنفي
كريستيانو رونالدو watanserb.com
كريستيانو رونالدو بعد الهزيمة المفجعة أمام المغرب وخروج فريقه البرتغال من بطولة كأس العالم
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وطن– علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على واقعة وضع نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة الاحتياط، خلال بعض مباريات كأس العالم التي أقيمت في قطر.

وخلال حضوره فعاليةً شبابية لطلاب الجامعات في ولاية أرزروم، وجّه له أحد الطلاب سؤالاً حول إن كان يفضّل “ميسي” أم “رونالدو”، ليقول: “لقد أهدروا رونالدو (البرتغال)، فرضوا عقوبات سياسية عليه، لاعب مثل رونالدو لعب في الشوط الثاني، 15 دقيقة، أو نصف ساعة في الشوط الثاني، هذا أثر على طاقته ونفسيته”.

وأضاف أردوغان قائلاً: “بدلاً من مقارنة رونالدو وميسي، بطريقة أو بأخرى، فإن رونالدو يتجه الآن إلى المملكة العربية السعودية وفقًا للمعلومات التي تلقيتها، رونالدو شخص يدعم القضية الفلسطينية. الآن يتعلق الأمر بمبابي، إنه المستقبل”.

رئيس النصر السعودي مع صديق رونالدو

يشار إلى أنّ اتمام صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، والذي من شأنها أن تمنح منظومة الرياضة في المملكة دفعةً كبيرةً جداً، قد اقترب بعد انتشار مقطع فيديو لاجتماع رئيس نادي النصر مسلي ال معمّر مع البرتغالي ريكاردو ريغوف، المقرّب جداً من كريستيانو رونالدو، في أحد مطاعم مدينة الرياض.

صحيفة “ماركا” تكشف العقد

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وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن مفاجأة كبيرة في صفقة تعاقد النصر السعودي مع رونالدو، قائلة إنّ العقد سيمتد حتى 2030، سنتان ونصف منها كلاعب، والباقي كسفير ترشيح المملكة مع مصر واليونان لتنظيم مونديال 2030.

وأوضحت “ماركا”، مراحل المفاوضات بين الطرفين، حيث قدّم النصر عرضه المغري يوم 23 نوفمبر، وبدأ الاتفاق يوم 5 ديسمبر، قبل الإعلان عن أنّ كريستيانو رونالدو قرر بالفعل اللعب لمدة عامين ونصف في السعودية.

شقيقة رونالدو تسخر من أخبار لعبه للنادي السعودي

من جانبها، سخرت شقيقة رونالدو، إلما أفيرو، من التقارير التي تزعم أنّ الأسطورة البرتغالية في عالم كرة القدم، سينتقل إلى السعودية.

شقيقة رونالدو تسخر من الأنباء التي تتحدث عن قرب انتقال شقيقها إلى نادي النصر السعودي

وشاركت إلما، وهي إحدى شقيقتيه إلى جانب كاتيا أفيرو، لقطةَ شاشة للمقال على قصتها بـ”إنستغرام”، وعلقت عليها بأنها “نكتة نهاية العام”.

أسود الأطلس أنهوا حلم رونالدو في كأس العالم

وكان المنتخب المغربي قد أنهى حلم رونالدو مع منتخب بلاده البرتغالي في الوصول إلى نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، والتتويج باللقب الذي بحث عنه “الدون” كثيراً.

وانهزم المنتخب البرتغالي أمام المغرب (1-0)، ضمن ربع نهائي مونديال قطر. وحقق أسود الأطلس تأهّلاً تاريخياً إلى المربع الذهبي.

وبعد نهاية لحظة انطلاق صفارة نهاية المباراة معلِنةً هزيمة منتخب البرتغال، غادر كريستيانو رونالدو سريعاً ملعب “الثمامة” بالعاصمة القطرية الدوحة، والدموع تنهمر من عينيه في الممر المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس.

المصدرتويتر + وكالات - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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