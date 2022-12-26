أردوغان: قضوا على مستقبل “رونالدو” بالعقوبات السياسية لدعمه فلسطين!(شاهد)

- Advertisement -

وطن– علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على واقعة وضع نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة الاحتياط، خلال بعض مباريات كأس العالم التي أقيمت في قطر.

وخلال حضوره فعاليةً شبابية لطلاب الجامعات في ولاية أرزروم، وجّه له أحد الطلاب سؤالاً حول إن كان يفضّل “ميسي” أم “رونالدو”، ليقول: “لقد أهدروا رونالدو (البرتغال)، فرضوا عقوبات سياسية عليه، لاعب مثل رونالدو لعب في الشوط الثاني، 15 دقيقة، أو نصف ساعة في الشوط الثاني، هذا أثر على طاقته ونفسيته”.

وأضاف أردوغان قائلاً: “بدلاً من مقارنة رونالدو وميسي، بطريقة أو بأخرى، فإن رونالدو يتجه الآن إلى المملكة العربية السعودية وفقًا للمعلومات التي تلقيتها، رونالدو شخص يدعم القضية الفلسطينية. الآن يتعلق الأمر بمبابي، إنه المستقبل”.

إرم نيوز ، ترجمة كاملة لمقطع #أردوغان :

أضاعوا رونالدو وفرضوا عليه عقوبات سياسية .

كيف لهم أن يبقوا نجم بحجم #رونالدو في دكة البدلاء وفي الشوط الثاني يدخلونه ليلعب دقائق معدودة ، هم بهذه الطريقة يقضون على معنوياته وأدائة . الآن سيذهب للسعودية .

رونالدو داعم للقضية الفلسطينيه https://t.co/m1Sj2Ur2Xd pic.twitter.com/V3VtWL8KU6 — ضياء بن سعيد || ضاوي (@msafr2002) December 25, 2022

رئيس النصر السعودي مع صديق رونالدو

يشار إلى أنّ اتمام صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، والذي من شأنها أن تمنح منظومة الرياضة في المملكة دفعةً كبيرةً جداً، قد اقترب بعد انتشار مقطع فيديو لاجتماع رئيس نادي النصر مسلي ال معمّر مع البرتغالي ريكاردو ريغوف، المقرّب جداً من كريستيانو رونالدو، في أحد مطاعم مدينة الرياض.

🚨🎥|| عاجل وحصريًا : كورة النصر ينشُر مقطع لإجتماع الرئيس الذهبي للنادي الأستـاذ مسلي ال معمّر مع البرتغالي ريكاردو ريغوف احد الشخصيات المقربة للأسطورة كريستيانو رونالدو . pic.twitter.com/T4e3cvrBqi — كورة | #النصر 🦁 (@9NFCBALL) December 23, 2022

صحيفة “ماركا” تكشف العقد

- Advertisement -

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن مفاجأة كبيرة في صفقة تعاقد النصر السعودي مع رونالدو، قائلة إنّ العقد سيمتد حتى 2030، سنتان ونصف منها كلاعب، والباقي كسفير ترشيح المملكة مع مصر واليونان لتنظيم مونديال 2030.

وأوضحت “ماركا”، مراحل المفاوضات بين الطرفين، حيث قدّم النصر عرضه المغري يوم 23 نوفمبر، وبدأ الاتفاق يوم 5 ديسمبر، قبل الإعلان عن أنّ كريستيانو رونالدو قرر بالفعل اللعب لمدة عامين ونصف في السعودية.

شقيقة رونالدو تسخر من أخبار لعبه للنادي السعودي

من جانبها، سخرت شقيقة رونالدو، إلما أفيرو، من التقارير التي تزعم أنّ الأسطورة البرتغالية في عالم كرة القدم، سينتقل إلى السعودية.

وشاركت إلما، وهي إحدى شقيقتيه إلى جانب كاتيا أفيرو، لقطةَ شاشة للمقال على قصتها بـ”إنستغرام”، وعلقت عليها بأنها “نكتة نهاية العام”.

أسود الأطلس أنهوا حلم رونالدو في كأس العالم

وكان المنتخب المغربي قد أنهى حلم رونالدو مع منتخب بلاده البرتغالي في الوصول إلى نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، والتتويج باللقب الذي بحث عنه “الدون” كثيراً.

وانهزم المنتخب البرتغالي أمام المغرب (1-0)، ضمن ربع نهائي مونديال قطر. وحقق أسود الأطلس تأهّلاً تاريخياً إلى المربع الذهبي.

وبعد نهاية لحظة انطلاق صفارة نهاية المباراة معلِنةً هزيمة منتخب البرتغال، غادر كريستيانو رونالدو سريعاً ملعب “الثمامة” بالعاصمة القطرية الدوحة، والدموع تنهمر من عينيه في الممر المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس.