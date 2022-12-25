صور جديدة مسربة لـ ليوناردو دي كابريو مع فيكتوريا لاماس (شاهد)

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وطن- للمرة الثالثة خلال أسبوع، التقطت كاميرات الفضوليين صورا للممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو (47 عاما) برفقة الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية “فيكتوريا لاماس”، وسط ما يتم تداوله عن علاقة عاطفية بينهما.

ليوناردو دي كابريو وفيكتوريا لاماس

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير متداولة أكدت أن عارضة الأزياء من أصول فلسطينية “جيجي حديد” التي بدأ دي كابريو بمواعدتها في سبتمبر، لم تكن جادة بشأن علاقتهما.

وشوهد دي كابريو مع عارضة الأزياء لاماس البالغة من العمر 23 عامًا، وركبا

وكانت علاقة دي كابريو، وجيجي حديد قد ظهرت للإعلام بعد أن تم رصد الثنائي لأول مرة معاً في “كاسا سيبرياني” في مدينة نيويورك.

ونقلت مجلة “بيوبل” عن مصدر مقرب من الثنائي قوله: “يشبهان بعضهما البعض ويقضيان وقتاً ممتعاً.. وعلى الرغم من أن ليوناردو أنهى علاقته منذ مدة فصيرة بحبيبته عارضة الأزياء كاميلا مورون فإنه يواعد جيجي حديد في الوقت الحالي.

وشوهد الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو مؤخرًا مع عارضة الأزياء لاماس البالغة من العمر 23 عامًا، مما أثار شائعات بأن الثنائي كانا يتواعدان.

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وتم تصوير الممثل وهو يغادر نادي “براديس ستريت” مع لاماس، ليلة الثلاثاء، ويدخلا السيارة معًا. ومع ذلك قال مصدر إنه لا يوجد شيء على الإطلاق بينهما.

وبحسب موقع “elle” المتخصص بأخبار المشاهير، فقد قطع دي كابريو علاقته مع كاميلا موروني بعد 4 سنوات في أغسطس الماضي.

ومنذ ذلك الحين ارتبط بعلاقة عاطفية مع العارضة ذات الاصول الفلسطينية جيجي حديد. وتم تصويرهما معًا في، سبتمبر، وشوهدا منذ ذلك الحين في مناسبات مختلفة حول مدينة نيويورك.

علاقة ليوناردو دي كابريو مع جيجي حديد

وقال مصدر آخر في أكتوبر تشرين الأول، إن جيجي حديد ودي كابريو كانا يستمتعان بشكل غير رسمي، وأوضح المصدر أن “جيجي وليو كانا يحاولان البقاء هادئين وسريين خلال الوقت الذي يقضيانه معاً.

وأضاف أن جيجي كانت ممتنة لدخولها حياة ليو، وقالت إن هذا هو بالضبط ما تحتاجه وكانت الأمور تسير على ما يرام.

وبدوره أشار موقع “pagesix” إلى أن فيكتوريا لاماس شوهدت وهي تغادر في نفس سيارة ليوناردو دي كابريو ، مما أثار شائعات حول علاقتهما.

وكانت فيكتوريا ترتدي قميصاً أسوداً قصير بياقة مع بنطلون أسود مطابق وسترة جلدية سوداء، وقامت بإقران مجموعتها العصرية مع جزمة سوداء مدببة وحقيبة كتف سوداء.

لم يكن يواعد لاماس

بينما اختار دي كابريو تي شيرت أسود فضفاض، وبنطلون جينز خفيف اللون وحذاء رياضي أبيض وسترة سوداء، وقبعة بيسبول سوداء مميزة. وكان يضع على صدره قلادة من سلسلة ذهبية.

وعلى الرغم من أن بطل تيتانيك الحائز على جائزة الأوسكار لديه ميل للرومانسية مع الشابات، أشار مصدر للموقع المذكور أنه لم يكن يواعد لاماس.

وأضاف أنهما كانا يجلسان بعيداً عن بعض في عشاء جماعي كبير وانضم إليهما عدد من الأشخاص الآخرين في السيارة.