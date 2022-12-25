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صور جديدة مسربة لـ ليوناردو دي كابريو مع فيكتوريا لاماس (شاهد)

النجم ليوناردو دي كابريو ظهر رفقة الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية فيكتوريا لاماس

كتب خالد الأحمد
ليوناردو دي كابريو و فيكتوريا لاماس watanserb.com
ليوناردو دي كابريو و فيكتوريا لاماس
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وطن- للمرة الثالثة خلال أسبوع، التقطت كاميرات الفضوليين صورا للممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو (47 عاما) برفقة الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية “فيكتوريا لاماس”، وسط ما يتم تداوله عن علاقة عاطفية بينهما.

ليوناردو دي كابريو وفيكتوريا لاماس

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير متداولة أكدت أن عارضة الأزياء من أصول فلسطينية “جيجي حديد” التي بدأ دي كابريو بمواعدتها في سبتمبر، لم تكن جادة بشأن علاقتهما.

وشوهد دي كابريو مع عارضة الأزياء لاماس البالغة من العمر 23 عامًا، وركبا

وكانت علاقة دي كابريو، وجيجي حديد قد ظهرت للإعلام بعد أن تم رصد الثنائي لأول مرة معاً في “كاسا سيبرياني” في مدينة نيويورك.

فيكتوريا لاماس
فيكتوريا لاماس

ونقلت مجلة “بيوبل” عن مصدر مقرب من الثنائي قوله: “يشبهان بعضهما البعض ويقضيان وقتاً ممتعاً.. وعلى الرغم من أن ليوناردو أنهى علاقته منذ مدة فصيرة بحبيبته عارضة الأزياء كاميلا مورون فإنه يواعد جيجي حديد في الوقت الحالي.

فيكتوريا لاماس
فيكتوريا لاماس

وشوهد الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو مؤخرًا مع عارضة الأزياء لاماس البالغة من العمر 23 عامًا، مما أثار شائعات بأن الثنائي كانا يتواعدان.

ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو
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وتم تصوير الممثل وهو يغادر نادي “براديس ستريت” مع لاماس، ليلة الثلاثاء، ويدخلا السيارة معًا. ومع ذلك قال مصدر إنه لا يوجد شيء على الإطلاق بينهما.

ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو

وبحسب موقع “elle” المتخصص بأخبار المشاهير، فقد قطع دي كابريو علاقته مع كاميلا موروني بعد 4 سنوات في أغسطس الماضي.

ومنذ ذلك الحين ارتبط بعلاقة عاطفية مع العارضة ذات الاصول الفلسطينية جيجي حديد. وتم تصويرهما معًا في، سبتمبر، وشوهدا منذ ذلك الحين في مناسبات مختلفة حول مدينة نيويورك.

فيكتوريا لاماس
فيكتوريا لاماس

علاقة ليوناردو دي كابريو مع جيجي حديد

وقال مصدر آخر في أكتوبر تشرين الأول، إن جيجي حديد ودي كابريو كانا يستمتعان بشكل غير رسمي، وأوضح المصدر أن “جيجي وليو كانا يحاولان البقاء هادئين وسريين خلال الوقت الذي يقضيانه معاً.

وأضاف أن جيجي كانت ممتنة لدخولها حياة ليو، وقالت إن هذا هو بالضبط ما تحتاجه وكانت الأمور تسير على ما يرام.

وبدوره أشار موقع “pagesix” إلى أن فيكتوريا لاماس شوهدت وهي تغادر في نفس سيارة ليوناردو دي كابريو ، مما أثار شائعات حول علاقتهما.

وكانت فيكتوريا ترتدي قميصاً أسوداً قصير بياقة مع بنطلون أسود مطابق وسترة جلدية سوداء، وقامت بإقران مجموعتها العصرية مع جزمة سوداء مدببة وحقيبة كتف سوداء.

لم يكن يواعد لاماس

بينما اختار دي كابريو تي شيرت أسود فضفاض، وبنطلون جينز خفيف اللون وحذاء رياضي أبيض وسترة سوداء، وقبعة بيسبول سوداء مميزة. وكان يضع على صدره قلادة من سلسلة ذهبية.

جيجي حديد وليوناردو دي كابريو.. أول صور رسمية تجمعهما! (شاهد)

وعلى الرغم من أن بطل تيتانيك الحائز على جائزة الأوسكار لديه ميل للرومانسية مع الشابات، أشار مصدر للموقع المذكور أنه لم يكن يواعد لاماس.

وأضاف أنهما كانا يجلسان بعيداً عن بعض في عشاء جماعي كبير وانضم إليهما عدد من الأشخاص الآخرين في السيارة.

المصدرتويتر، موقع elle، موقع pagesix، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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