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صادم وغير متوقع.. كويتي وثق ما حدث لحظة اقترابه من أبراج الضغط العالي (فيديو)

المهندس الكويتي عبدالعزيز القناعي حذر من الاقتراب من أبراج الضغط العالي الخاصة بالكهرباء

كتب خالد الأحمد
أبراج الضغط العالي watanserb.com
أبراج الضغط العالي
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وطن- بفيديو صوره من هاتفه المحمول لاقى تفاعلا كبيرا وبتجربة عملية، حذر مهندس كويتي من أضرار وأخطار الاقتراب من أبراج الضغط العالي حيث تفوق قوة الأسلاك الـ 300 ألف فولت.

مهندس كويتي ينصح بعدم الاقتراب من أبراج الضغط العالي

وقال المهندس عبد العزيز القناعي في فيديو مصور تم تناقله بتويتر، وهو يشير إلى أعمدة الكهرباء وأبراج الضغط العالي: “نصيحة فيها إنقاذ أرواح.. ابعدوا عن هذه الأسلاك الهوائية 50-100 متر.”

وأضاف أن هذه الأسلاك ليست معزولة كما هي الأسلاك في منازلنا، بل مكشوفة وقد يفوق تأثيرها الـ 300 ألف فولت، بينما الإنسان قد يصعق بما يقارب الـ 50 فولت منها فقط.

ووضع المهندس “القناعي” فاحص كهربائي ليظهر مضيئا وكأنه وضع في مقبس كهربائي، ودون أن يشغل الفاحص ظهر أنه قد أضاء بسبب قربه من خطوط الكهرباء، وعند الابتعاد عن الخط يتوقف الفاحص وتنطفئ لمبته.

وقال المهندس الكويتي إن هذا المجال الذي يتم التحذير منه، ناصحا مواطنيه بعدم الاقتراب من أبراج الضغط العالي وترك مسافة مناسبة بينهم وبينها لتحقيق الأمان.

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وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع الفيديو الذي نشره المهندس القناعي، وصرح الكثيرون منهم أنهم لم يكونوا على علم بهذه المعلومة الخطيرة.

وأوضح كويتيون في تعليقاتهم أنهم بالفعل سيلتزمون بنصيحة “القناعي”، لحفظ أرواحهم وأمنهم من خطر أبراج الضغط العالي.

نصائح وزارة الكهرباء للمواطنين

وتحث وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في الكويت، المواطنين على إزالة المنشآت المخالفة تحت خطوط الضغط العالي، والابتعاد عن الخطوط الهوائية القائمة بمسافة لا تقل عن 50 متراً.

ووجهت الوزارة بعدم السماح بوقوف الآليات تحت أو بالقرب من الخطوط الهوائية للكهرباء.

ويأتي ذلك في وقت أكد فيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس، أن آخر الدراسات التي أجريت من وزارة الصحة «إدارة الوقاية من الإشعاع»، أكدت عدم وجود ضرر من خطوط الضغط العالي القريبة من المباني الحكومية والسكنية.

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وقال “الفارس” في رده على سؤال للنائب حمد المطر في، آذار الماضي، إنه لا توجد لدى وزارة الكهرباء والماء أبراج خطوط ضغط عالٍ تم تركيبها على المنازل.

مبيناً أن المسافة الآمنة بين تلك الخطوط والمباني تترواح بين 20 و45 متراً بحسب جهد الخطوط الكهربائية والتي تتراوح بين «132، و300، و400» كيلو فولت.

ويطلق مصطلح تيار الجهد العالي المتردد أو الجهد العالي على الشبكات الكهربائية الذي يستخدم التيار المتردد في نقل الطاقة الكهربائية، كما أن كلمة الجهد العالي بما تحمله من معنى تشير إلى ضرورة التعامل بنوع من الحذر.

وفي بعض الصناعات، تتطلب المعدات والموصلات التي تحمل جهدًا عاليًا متطلبات وإجراءات أمان خاصة.

الكويت .. لا قطع للكهرباء عن أي مواطن مهما بلغت فاتورته

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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