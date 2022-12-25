صادم وغير متوقع.. كويتي وثق ما حدث لحظة اقترابه من أبراج الضغط العالي (فيديو)

- Advertisement -

وطن- بفيديو صوره من هاتفه المحمول لاقى تفاعلا كبيرا وبتجربة عملية، حذر مهندس كويتي من أضرار وأخطار الاقتراب من أبراج الضغط العالي حيث تفوق قوة الأسلاك الـ 300 ألف فولت.

مهندس كويتي ينصح بعدم الاقتراب من أبراج الضغط العالي

وقال المهندس عبد العزيز القناعي في فيديو مصور تم تناقله بتويتر، وهو يشير إلى أعمدة الكهرباء وأبراج الضغط العالي: “نصيحة فيها إنقاذ أرواح.. ابعدوا عن هذه الأسلاك الهوائية 50-100 متر.”

وأضاف أن هذه الأسلاك ليست معزولة كما هي الأسلاك في منازلنا، بل مكشوفة وقد يفوق تأثيرها الـ 300 ألف فولت، بينما الإنسان قد يصعق بما يقارب الـ 50 فولت منها فقط.

ابراج الضغط العالي

بعض الارشادات للكشاته من المهندس عبدالعزيز القناعي

وكذلك اضيف عليها تجذب البروق والصواعق الرعديه وتشوش على الاتصالات والتلفزيون وتسبب الصداع

لذلك الابتعاد عنها مهم جدا pic.twitter.com/SxbcSXwHAW — Rashid_Almethen (@rashidalmethen) December 23, 2022

ووضع المهندس “القناعي” فاحص كهربائي ليظهر مضيئا وكأنه وضع في مقبس كهربائي، ودون أن يشغل الفاحص ظهر أنه قد أضاء بسبب قربه من خطوط الكهرباء، وعند الابتعاد عن الخط يتوقف الفاحص وتنطفئ لمبته.

وقال المهندس الكويتي إن هذا المجال الذي يتم التحذير منه، ناصحا مواطنيه بعدم الاقتراب من أبراج الضغط العالي وترك مسافة مناسبة بينهم وبينها لتحقيق الأمان.

المهندس عبدالعزيز القناعي يحذر أهل «الكشتات»: ابتعدوا عن أبراج الضغط.. قوة الأسلاك تفوق الـ300 ألف فولت! | #أبديت_الكويت pic.twitter.com/vXOH0pSAEm — أبديت الكويت (@kuwaitupdatee) December 24, 2022

- Advertisement -

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع الفيديو الذي نشره المهندس القناعي، وصرح الكثيرون منهم أنهم لم يكونوا على علم بهذه المعلومة الخطيرة.

وأوضح كويتيون في تعليقاتهم أنهم بالفعل سيلتزمون بنصيحة “القناعي”، لحفظ أرواحهم وأمنهم من خطر أبراج الضغط العالي.

نصائح وزارة الكهرباء للمواطنين

وتحث وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في الكويت، المواطنين على إزالة المنشآت المخالفة تحت خطوط الضغط العالي، والابتعاد عن الخطوط الهوائية القائمة بمسافة لا تقل عن 50 متراً.

ووجهت الوزارة بعدم السماح بوقوف الآليات تحت أو بالقرب من الخطوط الهوائية للكهرباء.

ويأتي ذلك في وقت أكد فيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس، أن آخر الدراسات التي أجريت من وزارة الصحة «إدارة الوقاية من الإشعاع»، أكدت عدم وجود ضرر من خطوط الضغط العالي القريبة من المباني الحكومية والسكنية.

وقال “الفارس” في رده على سؤال للنائب حمد المطر في، آذار الماضي، إنه لا توجد لدى وزارة الكهرباء والماء أبراج خطوط ضغط عالٍ تم تركيبها على المنازل.

مبيناً أن المسافة الآمنة بين تلك الخطوط والمباني تترواح بين 20 و45 متراً بحسب جهد الخطوط الكهربائية والتي تتراوح بين «132، و300، و400» كيلو فولت.

ويطلق مصطلح تيار الجهد العالي المتردد أو الجهد العالي على الشبكات الكهربائية الذي يستخدم التيار المتردد في نقل الطاقة الكهربائية، كما أن كلمة الجهد العالي بما تحمله من معنى تشير إلى ضرورة التعامل بنوع من الحذر.

وفي بعض الصناعات، تتطلب المعدات والموصلات التي تحمل جهدًا عاليًا متطلبات وإجراءات أمان خاصة.