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رقص هبة عبوك زوجة أشرف حكيمي في قطر على أنغام عربية يخطف الأنظار (فيديو)

وجهت هبة شكراً خاصاً للشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني شقيقة أمير قطر

كتب رفيف عبدالله
رقص هبة عبوك زوجة أشرف حكيمي في قطر على أنغام عربية يخطف الأنظار (فيديو) watanserb.com
هبة عبوك وأشرف حكيمي
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وطن– شاركت الفنانة التونسية هبة عبوك،  زوجةَ النجم المغربي “أشرف حكيمي”، فيديو لأكثر اللحظات إثارة في قطر.

وأظهرت اللقطات مشاركة هبة عبوك، في فعالية “قطر فاشن يونايتد“، في إستاد 974. مرتدية جمبسوت أسود ضيق، بفتحات كثيرة لدى منطقة الصدر.

أصغر معجب

كما ظهر ابن هبة عبوك وأشرف حكيمي، وهو ينظر إلى صور والدته بكل فخر، ليكون أصغر معجبيها.

وفي آخر الفيديو، أدت هبة رقصة على أنغام أغنية “يلا بينا” الشهيرة في العالم العربي.

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وعبرت هبة عبوك زوجة أشرف حكيمي، عن فخرها بكونها جزء من الفعالية، وكتبت: ” فخورة بأن أكون جزءًا من أكبر عرض أزياء يقام على الإطلاق في الشرق الأوسط. مبروك للفريق بأكمله “.

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ووجهت هبة شكراً خاصاً للشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني. شقيقة أمير قطر، والتي أشرفت على الفعالية وترجمت تصورها إلى تجربة فريدة حققت نجاحاً كبيراً.

قطر فاشن يونايتد

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وكتبت الشيخة المياسة بعد نجاح الفعالية: “أبارك للمصممين من قطر ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. الذين أضاءوا مسرح قطر فاشن يونايتد. أنا فخورة بمشاركة مواهب المصممين مع العالم بأسره.”

الشيخة المياسة

وتابعت: “أمسية مذهلة أبرزت دور الثقافة، الأزياء، الموسيقى والرياضة في توحيد البشر وتجاوز اختلافاتهم”.

وختمت المياسة:” شكراً لكل من شارك في جعل قطر فاشن يونايتد حقيقة واقعة. لقد جمعْنا العالم بمختلف أنواع الفن، شكراً لكارين وڤلاديمير على العرض الرائع، ولفيفا قطر 2022، ولاستاد 974 الرائع.”

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أكبر عرض أزياء

وأقيمت فعالية “قطر فاشيون يونايتد”، بواسطة شركة Qatar Creates بالتعاون مع شركة CR Runway .

وجمع أكبر عرض أزياء من نوعه في العالم، أكثر من 150 مصمّم من 6 قارات و50 دولة.

وقدموا جميعاً عرض ازياء مُبهر أمام 25 ألف مشاهد في استاد 974.

وعرض قطر فاشن يونايتد، من تصور الشيخة المياسة، ورعاية المحرّرة والستايلست الفرنسية كارين رويتفيلد.

مشاهير ونجوم العالم

وشمل العرض مشاركة 21 علامة تجارية مقرّها الأساسي قطر، إلى جانب مصمّمين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالإضافة إلى دور عالمية.

وشارك العديد من النجوم والمشاهير في كافة المجالات، في هذا الحدث مثل ديفيد بيكهام، رونالدو البرازيلي، ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول.

كما تخلّله حفل موسيقي أحياه عدد من النجوم مثل نانسي عجرم، كاظم الساهر، الشاب خالد، دي دي سنايك، وغيرهم.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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