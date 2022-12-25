جوني ديب يكشف عما سيفعله بالأموال التي حصل عليها من آمبر هيرد

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وطن– كشف الممثل الأمريكي جوني ديب عما سيفعله بأموال بالتسوية التي حصل عليها من طليقته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد ضمن ما بات يعرف بــِ”قضية التشهير”، حيث اتهم الممثل بسوء المعاملة والاعتداء الجنسي على زوجته السابقة ولكن تم إثبات براءته.

توصل الثنائي جوني ديب وآمبر هيرد، إلى تسوية تعني أن ممثل سلسلة أفلام “قراصنة الكاريبي” سيحصل على مليون دولار، وهو الآن يكشف ما سيفعله بالمال.بحسب ما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية

ماذا سيفعل جوني ديب بأموال التسوية من آمبر هيرد؟!

ووفق ما أوردته الصحيفة، فإنّه يبدو أن كل شيء قد حسم، وبعد الاتفاق المتبادل، اعترفت الممثلة لوسائل الإعلام بأنها رغم الملحمة ما زالت تشعر بمشاعر “حب” تجاه جوني ديب.

من جانبه، أوضح محامو ديب ما سيفعله بالمال.

وكتب محاميا ديب بنيامين تشيو وكاميل فاسكيز في بيان: “يسعدنا إغلاق الباب رسميًا أمام هذا الفصل المؤلم للسيد ديب، الذي أوضح خلال هذه العملية أن أولويته كانت تتمثل في كشف الحقيقة”.

وقال محاميا جـوني ديب:”قرار هيئة المحلفين بالإجماع والحكم الناتج لصالح السيد ديب ضد السيدة هيرد لا يزالان في مكانهما بالكامل”.

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كما أوضحا في البيان: “إن دفع مليون دولار – الذي تعهد به ديب وسيتبرع به للجمعيات الخيرية – يعزز اعتراف هيرد باختتام سعي النظام القانوني الصارم لتحقيق العدالة”.

بدأت القضية بسبب مقال رأي عام 2018 وصفت فيه هيرد نفسها كضحية للعنف المنزلي، دون تسمية أي شخص محدد.

من جانبه، رفع “ديب” دعوى قضائية ضدها مقابل 50 مليون دولار، بدعوى التشهير والادعاء بأن المقال أثر سلبًا على حياته المهنية.

وفي نهاية المحاكمة، صدرت أوامر لآمبر هير بدفع 10 ملايين دولار لزوجها السابق.

وكانت قد أعلنت، في بداية ديسمبر، أنها تقدمت بطلب استئناف.

لكن آمبر قررت التراجع، حيث نشرت الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا نصًا طويلًا على حسابها على إنستغرام توضح فيه أنها تنهي الإجراءات الجارية.