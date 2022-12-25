الأحد, ديسمبر 25, 2022
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حياتنا

جوني ديب يكشف عما سيفعله بالأموال التي حصل عليها من آمبر هيرد

توصل الثنائي جوني ديب وآمبر هيرد، إلى تسوية تعني أن ممثل سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي" سيحصل على مليون دولار.

كتب شيراز ماضي
جوني ديب و آمبر هيرد watanserb.com
جوني ديب و آمبر هيرد
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وطن– كشف الممثل الأمريكي جوني ديب عما سيفعله بأموال بالتسوية التي حصل عليها من طليقته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد ضمن ما بات يعرف بــِ”قضية التشهير”، حيث اتهم الممثل بسوء المعاملة والاعتداء الجنسي على زوجته السابقة ولكن تم إثبات براءته.

توصل الثنائي جوني ديب وآمبر هيرد، إلى تسوية تعني أن ممثل سلسلة أفلام “قراصنة الكاريبي” سيحصل على مليون دولار، وهو الآن يكشف ما سيفعله بالمال.بحسب ما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية

جوني ديب محاكمة آمبر هيرد watanserb.com
جوني ديب في محاكمة آمبر هيرد

ماذا سيفعل جوني ديب بأموال التسوية من آمبر هيرد؟! 

ووفق ما أوردته الصحيفة، فإنّه يبدو أن كل شيء قد حسم، وبعد الاتفاق المتبادل، اعترفت الممثلة لوسائل الإعلام بأنها رغم الملحمة ما زالت تشعر بمشاعر “حب” تجاه جوني ديب.

من جانبه، أوضح محامو ديب ما سيفعله بالمال.

جوني ديب و كاميل فاسكيز watanserb.com
جوني ديب و كاميل فاسكيز

وكتب محاميا ديب بنيامين تشيو وكاميل فاسكيز في بيان: “يسعدنا إغلاق الباب رسميًا أمام هذا الفصل المؤلم للسيد ديب، الذي أوضح خلال هذه العملية أن أولويته كانت تتمثل في كشف الحقيقة”.

وقال محاميا جـوني ديب:”قرار هيئة المحلفين بالإجماع والحكم الناتج لصالح السيد ديب ضد السيدة هيرد لا يزالان في مكانهما بالكامل”.

محاميا جوني ديب
محاميا جوني ديـب
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كما أوضحا في البيان: “إن دفع مليون دولار – الذي تعهد به ديب وسيتبرع به للجمعيات الخيرية – يعزز اعتراف هيرد باختتام سعي النظام القانوني الصارم لتحقيق العدالة”.

قضية التشهير بين جوني ديب وآمبر هيرد

بدأت القضية بسبب مقال رأي عام 2018 وصفت فيه هيرد نفسها كضحية للعنف المنزلي، دون تسمية أي شخص محدد.

من جانبه، رفع “ديبدعوى قضائية ضدها مقابل 50 مليون دولار، بدعوى التشهير والادعاء بأن المقال أثر سلبًا على حياته المهنية.

وفي نهاية المحاكمة، صدرت أوامر لآمبر هير بدفع 10 ملايين دولار لزوجها السابق.

وكانت قد أعلنت، في بداية ديسمبر، أنها تقدمت بطلب استئناف.

لكن آمبر قررت التراجع، حيث نشرت الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا نصًا طويلًا على حسابها على إنستغرام توضح فيه أنها تنهي الإجراءات الجارية.

 

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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