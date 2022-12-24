كاظم الساهر يرفض حضور “خليجي 25” بسبب صور سليماني والمهندس.. ماهي الحقيقة؟

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وطن- ادعت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفنان العراقي كاظم الساهر، اعتذر عن حضوره كأس خليجي 25، في البصرة.

سليماني والمهندس

وذكرت تلك المواقع، أن كاظم الساهر يعتذر عن الحضور لإفتتاح خليجي 25. ونسبت إليه قوله “سأحضر عندما تزيحون صور الايرانيين سليماني والمهندس من شوارعها”.

لكن موقع “التقنية من أجل السلام” الخاص بمكافحة الأخبار المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى الخبر.

وذكر موقع “التقنية من أجل السلام”، أن الخبر المتداول غير صحيح. إذ لم يدلِ المطرب العراقي كاظم الساهر بمثل هكذا تصريح.

وأشار الموقع إلى أنه تم التأكد بعد مراجعة حساباته الرسمية في وسائل التواصل وآخر نشاطاته التي تخلو من هذا الموضوع.

ونوه الموقع أن تداول هذا الادعاء جاء تزامناً مع قرب انطلاق بطولة كأس خليجي 25، المقرر إقامتها في مدينة البصرة مطلع شهر كانون الثاني 2023.

كأس الخليج العربي

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إلى ذلك يُذكر إن كأس الخليج العربي 25 أو خليجي 25، هي النسخة الخامسة والعشرون من مسابقة كأس الخليج العربي. التي تقام كل سنتين بمشاركة المنتخبات الثمانية المنضوية في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وقد تقررّ أن تقام هذه النسخة الخامسة والعشرون من المسابقة الخليجية في البصرة جنوب العراق عام 2023.

هذا وقد أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، منتصف نوفمبر الماضي، جدول مباريات بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين والتي ستُقام في البصرة بالعراق من 6 إلى 19 يناير من العام القادم .

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد، فإن مباريات البطولة سوف تنطلق باللقاء الافتتاحي بتاريخ 6 يناير والذي يجمع بين منتخبي العراق ونظيره العماني، على استاد البصرة الدولي.

وتضم المجموعة الأولى بالإضافة إلى “أسود الرافدين، ومنتخب سلطة عمان كلا من “الأخضر السعودي” ومنتخب اليمن.

حفلات رأس السنة

وتصدر الفنان كاظم الساهر التريند بعد إعلان عودته إلى الحفلات الغنائية بموسم رأس السنة. حيث من المقرر إقامة أولى حفلاته فى الدوحة.

وكشف كاظم الساهر عن حفلاته الفنية المقبلة، والتى بدأت في الدوحة يوم 20 ديسمبر الحالي.

كما قدم حفلا في دبي أمس الجمعة. وينهى حفلات موسم رأس السنة في لبنان يوم 30 ديسمبر الحالي.