السبت, ديسمبر 24, 2022
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رياضة

عارضة أزياء تتسبب في انفصال مبابي عن صديقته المتحولة جنسياً (صور)

عارضة الأزياء البلجيكية روز برترام على علاقة مع اللاعب الفرنسي مبابي

كتب فارس أبو شيحة
انفصال مبابي عن صديقته المتحولة جنسياً بعد تعرفه عن روز برترام watanserb.com
انفصال مبابي عن صديقته المتحولة جنسياً بعد تعرفه عن روز برترام
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وطن- ذكرت تقارير صحفية، بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي 24 عاماً، انفصل عن صديقته المتحولة جنسياً إينيس راو، بعد تعرفه على فتاة فائقة الجمال وعارضة أزياء بلجيكية مشهورة تدعى “ستيفاني روز برترام” خلال تواجده في قطر.

وقال موقع الفن، بأن لاعب باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، وجه له العديد من الانتقادات على خلفية علاقته مع صديقته المتحولة الجنسية إينيس راو، التي بقيت رجلاً حتى سن ال16 عاماً، قبل أن تتحول إلى إمرأة، تدعى اسمها “ماريو كاريزو”.

مبابي ينفصل عن صديقته إينيس راو

وبين الموقع، بأن نجم المنتخب الفرنسي الواعد كيليان مبابي، بعد مغادرته دولة قطر، توقف عن متابعة صديقته المتحولة الجنسية ماريو كاريزو، وهو ما فسره جماهيره ومتابعيه بأنه على خلاف مع صديقته، لكن اللاعب تعرف على فتاة جديدة خلال تواجده في قطر.

انفصال مبابي عن صديقته المتحولة جنسياً إينيس راو
انفصال مبابي عن صديقته المتحولة جنسياً إينيس راو

صديقة مبابي الجديدة ستيفاني روز برترام

كما وأردف الموقع، ” الفرنسي مبابي تعرف خلال تواجده في قطر على عارضة الأزياء البلجيكية، ستيفاني روز برترام، الذي يتابعها اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حيث أن الأخيرة وصلت قطر من أجل تشجيع منتخب بلادها”.

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية، بأن صديقة مبابي الجديدة ستيفاني، حضرت مباراة فرنسا والمغرب، في نصف نهائي مونديال كأس العالم 2022. التي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي (الديوك) بهدفين نظيفين دون رد.

عارضة الأزياء البلجيكية ستيفاني روز برترام
عارضة الأزياء البلجيكية ستيفاني روز برترام

وكان المنتخب الفرنسي قد خسر لقب مونديال كأس العالم 2022 قطر، بعد الهزيمة أمام الأرجنتين (راقصو التانغو)، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2. بعد نهاية المباراة بالوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثية لكليهما.

ستيفاني روز برترام
ستيفاني روز برترام صديقة مبابي الجديدة

من هي صديقة مبابي الجديدة ستيفاني روز برترام؟!

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ستيفاني روز برترام، عارضة أزياء بلجيكية، من مواليد ال26 من شهر أكتوبر عام 1994. أي تبلغ من العمر 28 عاماً، في مدينة كورتريك.

صديقة مبابي الجديدة ستيفاني روز برترام
صديقة مبابي الجديدة ستيفاني روز برترام

يذكر بأن عارضة الأزياء البلجيكية روز برترام، كانت متزوجة من النجم الهولندي غريغوري فان دير ويل. لاعب نادي تورينو الإيطالي في مركز الظهير الأيمن الأيمن، قبل الانفصال عنه.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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