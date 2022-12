الملكة نور بدون مكياج في أحدث ظهور مع الأمير محمد بن حمزة (شاهد)

- Advertisement -

وطن- لفتت الملكة نور الحسين، أرملة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، الأنظار إليها في أحدث إطلالة لها، والتي ظهرت فيها على غير عادتها بدون مكياج.

وعبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، نشرت الملكة نور الحسين صورة حديثة لها رفقة أصغر فرد في عائلتها.

حيث ظهرت أرملة الملك الراحل الحسين، وهي تحمل حفيدها ومولود نجلها الأمير حمزة الأخير، الأمير محمد بن حمزة بن الحسين.

From our littlest treasure and all our family wishing you happy holidays with love and prayers for a more humane, sustainable and peaceful year to come. #2023 pic.twitter.com/4nJl4SP9ZM

— Noor Al Hussein (@QueenNoor) December 24, 2022