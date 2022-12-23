السبت, ديسمبر 24, 2022
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رياضة

مَن أكرم توفيق لاعب الأهلي الذي أصيب بالرباط الصليبي من جديد؟!

أكرم توفيق لاعب الأهلي يتعرض للإصابة من جديد بالرباط الصليبي

كتب فارس أبو شيحة
إصابة أكرم توفيق watanserb.com
إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي
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وطن- أُصيب نجم الأهلي المصري أكرم توفيق، صاحب الـ25 عاماً، بالرباط الصليبي من جديد، خلال تدريباته مع المارد الأحمر الأخيرة، استعداداً لملاقاة سموحة في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعرّض المدافع المصري أكرم توفيق، لاعب الأهلي المصري، للإصابة بالرباط الصليبي في ذات المنطقة، بعد أقل من عام واحد، على إجرائه عملية جراحية.

إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي

كما تعدّ هذه المرةَ الثانية في أقل من عام التي يتعرض فيها لاعب الأهلي أكرم توفيق، لقطع في الرباط الصليبي، بعد إصابته الأولى التي تعرّض لها، خلال مشاركته الدولية مع منتخب مصر (الفراعنة)، في كأس أمم أفريقيا 2021 الكاميرون.

في حين لم يوضّح نادي الأهلي المصري، طبيعةَ إصابة مدافع الأهلي الصلب توفيق، بعد تجدد إصابته في منطقة الرباط الصليبي. وفق ما ذكرته وسائل الإعلام المصرية.

ما الرباط الصليبي؟!

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ويقصد بالرباط الصليبي (الإصابة)، تمزّق أو التواء في الرباط الصليبي الأمامي، كما أنه أحد الأربطة النسيجية القوية التي تربط عظمة الفخذ بقصبة الساق، حيث إنه خلال ممارسة الرياضات بشتى أنواعها، يحدث توقف مفاجئ في الاتجاه أو الهبوط أو القفز وغيرها.

من اللاعب أكرم توفيق؟!

أكرم توفيق محمد حسن الهجريسي، لاعب كرة قدم مصري محترف، يلعب ظهيراً أيمن أو لاعب وسط دفاعي في صفوف الأهلي المصري، من مواليد شهر نوفمبر عام 1998م.

بدأ مسيرته الكروية مع فريق إنبي عام 2005، وصولاً إلى الفريق الأول في موسم 2015-2016. لينتقل بعدها إلى صفوف الأهلي المصري عام 2016.

كما أعارَه فريق الأهلي إلى نادي الجونة لموسم وحيد، قبل العودة من جديد إلى صفوف المارد الأحمر الأهلاوي.

وينتهي عقد أكرم توفيق مع نادي الأهلي المصري، في صيف 2023. حيث يتلقى اللاعب نحو 3 ملايين جنيه مصري راتباً سنوياً.

المصدروطن + صفحة الأهلي المصري + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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