الجمعة, ديسمبر 23, 2022
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كريم بنزيما يلغي متابعة لاعبي المنتخب الفرنسي على “إنستغرام” ويحتفظ بهؤلاء الخمسة فقط!

صحيفة "فووت ميركاتو" كانت قد زعمت استعداد كريم بنزيما للعودة للمنتخب بشرط تولي زين الدين زيدان تدريب المنتخب الفرنسي

كتب سالم حنفي
كريم بنزيما watanserb.com
كريم بنزيما
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وطن– على الرغم من الحديث السابق عن إمكانية كريم بنزيما العودة للعب الدولي بشرط تعيين زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي بدلا من ديدييه ديشيان، يبدو أن نجم ريال مدريد قد حزم أمره بشكل نهائي بعدم إماكنية العودة.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن كريم بنزيما يمسك العصا من المنتصف مع المنتخب الفرنسي.

وقبل أيام، أعلن كريم بنزيما في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيغادر المنتخب الفرنسي، وكتب المهاجم ليكشف عن قراره “بذلت الجهد والأخطاء التي كنت بحاجة إليها لأكون ما أنا عليه اليوم وأنا فخور بذلك! لقد كتبت قصتي ونهاياتها”.

كريم بنزيما يلغي متابعة زملائه في المنتخب الفرنسي

وكشفت الصحيفة، إن كريم بنزيمة توقف عن متابعة جميع لاعبي كرة القدم تقريبًا من على إنستغرام من المنتخب الفرنسي، واحتفظ فقط بحسابات زملائه في ريال مدريد، إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني وكيليان مبابي.

ولفتت الصحيفة إلى أن كريم بنزيما احتفظ أيضا بمتابعة رفائيل فاران وماركوس تورام، وهؤلاء الخمسة الوحيدون الذين شاركوا في مونديال قطر بأوامر من ديشيان الذي لا يزال كريم يتابعه أيضا ، إلى جانب الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي.

كريم بنزيما يلغي متابعته زملائه في المنتخب الفرنسي

وغادر بنزيمة المنتخب الفرنسي بسبب الإصابة في 20 نوفمبر / تشرين الثاني ، قبل يومين من المباراة الأولى ضد أستراليا ، ولم تكن هناك خطة على الإطلاق لاستعادة الكرة الذهبية لكأس العالم لكرة القدم في قطر ضمن الجهاز الفني الفرنسي.

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وأكدت تقارير صحفية فرنسية أن العلاقة بين مهاجم ريال مدريد والمدرب ديشيان انكسرت مرة أخرى.

شرط بنزيما للعدول عن قرار الاعتزال الدولي

وكانت صحيفة “Foot Mercato” الفرنسية، قد زعمت إن النجم الفرنسي، الجزائري الأصل، كريم بنزيما من الممكن أن يتراجع عن قراره اعتزال كرة القدم الدولية إذا تولّى زين الدين زيدان المسؤولية من ديدييه ديشان، كمدرب للمنتخب الوطني.

ومن المقرر أن يتمّ تحديد مستقبل “ديشان” كمدير للفريق الفرنسي في الأسابيع المقبلة، ويقال إنّه سيعقد اجتماعًا مع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقالت الصحيفة أن كريم بنزيما سينظر في العودة إلى المعسكر الفرنسي بشرط أن يحلّ زيدان محلّ “ديشان” في القيادة.

يشار إلى أن كريم بنزيمة ، الذي أعلن قراره بالرحيل عن المنتخب الفرنسي في عيد ميلاده الخامس والثلاثين ، أنهى وقته مع فرنسا بعد 97 مباراة خاضها ، و 37 هدفًا ، ولقب واحد ، وهو دوري الأمم 2021.

المصدرماركا ، Foot Mercato ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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