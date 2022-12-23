كريم بنزيما يلغي متابعة لاعبي المنتخب الفرنسي على “إنستغرام” ويحتفظ بهؤلاء الخمسة فقط!

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وطن– على الرغم من الحديث السابق عن إمكانية كريم بنزيما العودة للعب الدولي بشرط تعيين زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي بدلا من ديدييه ديشيان، يبدو أن نجم ريال مدريد قد حزم أمره بشكل نهائي بعدم إماكنية العودة.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن كريم بنزيما يمسك العصا من المنتصف مع المنتخب الفرنسي.

وقبل أيام، أعلن كريم بنزيما في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيغادر المنتخب الفرنسي، وكتب المهاجم ليكشف عن قراره “بذلت الجهد والأخطاء التي كنت بحاجة إليها لأكون ما أنا عليه اليوم وأنا فخور بذلك! لقد كتبت قصتي ونهاياتها”.

كريم بنزيما يلغي متابعة زملائه في المنتخب الفرنسي

وكشفت الصحيفة، إن كريم بنزيمة توقف عن متابعة جميع لاعبي كرة القدم تقريبًا من على إنستغرام من المنتخب الفرنسي، واحتفظ فقط بحسابات زملائه في ريال مدريد، إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني وكيليان مبابي.

ولفتت الصحيفة إلى أن كريم بنزيما احتفظ أيضا بمتابعة رفائيل فاران وماركوس تورام، وهؤلاء الخمسة الوحيدون الذين شاركوا في مونديال قطر بأوامر من ديشيان الذي لا يزال كريم يتابعه أيضا ، إلى جانب الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي.

وغادر بنزيمة المنتخب الفرنسي بسبب الإصابة في 20 نوفمبر / تشرين الثاني ، قبل يومين من المباراة الأولى ضد أستراليا ، ولم تكن هناك خطة على الإطلاق لاستعادة الكرة الذهبية لكأس العالم لكرة القدم في قطر ضمن الجهاز الفني الفرنسي.

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وأكدت تقارير صحفية فرنسية أن العلاقة بين مهاجم ريال مدريد والمدرب ديشيان انكسرت مرة أخرى.

شرط بنزيما للعدول عن قرار الاعتزال الدولي

وكانت صحيفة “Foot Mercato” الفرنسية، قد زعمت إن النجم الفرنسي، الجزائري الأصل، كريم بنزيما من الممكن أن يتراجع عن قراره اعتزال كرة القدم الدولية إذا تولّى زين الدين زيدان المسؤولية من ديدييه ديشان، كمدرب للمنتخب الوطني.

ومن المقرر أن يتمّ تحديد مستقبل “ديشان” كمدير للفريق الفرنسي في الأسابيع المقبلة، ويقال إنّه سيعقد اجتماعًا مع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقالت الصحيفة أن كريم بنزيما سينظر في العودة إلى المعسكر الفرنسي بشرط أن يحلّ زيدان محلّ “ديشان” في القيادة.

يشار إلى أن كريم بنزيمة ، الذي أعلن قراره بالرحيل عن المنتخب الفرنسي في عيد ميلاده الخامس والثلاثين ، أنهى وقته مع فرنسا بعد 97 مباراة خاضها ، و 37 هدفًا ، ولقب واحد ، وهو دوري الأمم 2021.