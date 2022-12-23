الجمعة, ديسمبر 23, 2022
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فوربس تكشف عن أسوأ وأفضل شركات الطيران والمطارات للسفر خلال موسم الأعياد

صنف الخبراء هذه المطارات وشركات الطيران بناءََ على عدة عوامل منها خدمة العملاء

كتب ايمان الباجي
فوربس تكشف عن أسوأ وأفضل شركات الطيران والمطارات للسفر خلال موسم الأعياد watanserb.com
مطار نورمان مينيتا سان خوسيه الدولي (SJC)
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وطن خلال موسم الأعياد، تزدحم المطارات الأمريكية وتحدث أشياء غير متوقعة مثل سوء الأحوال الجوية وإلغاء الرحلات وضياع الأمتعة.

ولكن كيف يمكن للمسافرين الأمريكيين الاستعداد أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الوقوع في مثل هذه المشاكل؟

في هذا الإطار، قام خبراء السفر في Forbes Advisor بتحليل بيانات النقل الفيدرالية لـ 100 من أكثر المطارات المطارات ازدحامًا في الولايات المتحدة وأكبر 8 شركات طيران.

ووفقا لموقع”Travel Off Path“، صنف الخبراء هذه المطارات وشركات الطيران بناءََ على عدة عوامل منها خدمة العملاء، والزيادات الأخيرة في تكاليف التذاكر وتأخير الرحلات وإلغائها، والوصول في الوقت المحدد وضياع الأمتعة، فضلا عن معايير أخرى من بيانات من 2017 إلى 2021.

أسوأ 5 مطارات في الولايات المتحدة للسفر في العطلات

  • مطار مقاطعة ويستتشستر (HPN) وايت بلينز، نيويورك
  • مطار تيد ستيفنز أنكوراج الدولي (ANC)  أنكوريج، ألاسكا
  • مطار ماكغي تايسون (TYS) نوكسفيل، تينيسي.
  • مطار بوزمان يلوستون الدولي (BZN) بوزمان، مونتانا
  • مطار آيوا الشرقي (CID) – سيدار رابيدز / آيوا سيتي، آيوا.
مطار McGhee Tyson في Knoxville، تينيسي

هذه المطارات لا تعتبر عادةً أكثر المطارات “إرهاقًا” في الولايات المتحدة. ولكن في هذا الترتيب، لعبت أسعار تذاكر الطيران وتأخيرات الرحلات خلال العطل دورًا مهمًا، حيث تميل أسعار تذاكر الطيران إلى الزيادة من أكتوبر إلى ديسمبر في هذه المطارات.

أفضل خمسة مطارات لقضاء العطلات

وفقًا لإحصاءات Forbes Advice، فإن أولئك الذين يسافرون إلى كاليفورنيا هم أكثر أمانًا لقضاء العطلات. هذه المطارات لديها أسعار تذاكر منخفضة، ونسب منخفضة من إلغاء الرحلات أو تأخيرها.

  • مطار لونج بيتش (LGB) – لونج بيتش، كاليفورنيا
  • مطار Ellison Onizuka Kona الدولي في Keahole (KOA) – كونا، هاواي
  • مطار نورمان واي مينيتا سان خوسيه الدولي (SJC) – سان خوسيه، كاليفورنيا
  • مطار سكرامنتو الدولي (SMF) – ساكرامنتو، كاليفورنيا
  • مطار أوكلاند الدولي (OAK) – أوكلاند، كاليفورنيا.
مطار Norman Y. Mineta San Jose الدولي في San Jose في كاليفورنيا

أسوأ خطوط جوية لقضاء العطلات

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على الرغم من إعلان الخطوط الجوية JetBlue بتوسيع شبكة وجهاتها العالمية إلى وجهات جديدة مباشرة إلى أوروبا، إلا أنها لم تحصل إلا على أدنى تصنيف.

تفتقر هذه الشركات التي صنفها الخبراء للكثير من المعايير التي تمنح الرحلة الجوية متعتها.

وأسوأ الخطوط الجوية التي كشفها الخبراء لقضاء العطلات هي:

  • الخطوط الجوية جيت بلو
  • سكاي ويست ايرلاينز
  • سبيريت ايرلاينز
  • خطوط ساوث ويست الجوية

وفقًا للبيانات التي جمعها خبراء Forbes Advice، اشتكى العديد من المسافرين خلال العطلات من سوء معاملة الأمتعة وضياعها وخدمة العملاء وحتى وفاة أو إصابة الحيوانات أثناء الرحلات.

الخطوط الجوية جيت بلو

أفضل 4 خطوط طيران لقضاء العطلات

إذا كنت ترغب في التأكد من أن سفرك أثناء العطلة يسير بسلاسة قدر الإمكان، فإن شركات الطيران هذه هي أفضل خياراتك في الولايات المتحدة، وفقا للخبراء.

ومن بين 8 شركات الطيران التي درسها الخبراء، حصلت هذه الشركات على أقل الدرجات في حالات التأخير وإلغاء الرحلات خلال العطلات.

  • خطوط ألاسكا الجوية
  • الخطوط الجوية المتحدة
  • الخطوط الجوية الأمريكية
  • الخطوط الجوية الحدودية.
الخطوط الجوية المتحدة
المصدرموقع "traveloffpath"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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