الجمعة, ديسمبر 23, 2022
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الهدهد

فضيحة..رئيس الوزراء العراقي يستقبل نظيرته الإيطالية بعلم إيرلندا!(شاهد)

جورجيا ميلوني تزور العراق في أول زيارة لها خارج إيطاليا بعد تشكيل الحكومة

كتب سالم حنفي
رئيس الوزراء العراقي watanserb.com
رئيس الوزراء العراقي ونظيرته الإيطالية
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وطن– أثار استقبال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لرئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، موجة سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما وصفوه بالفضيحة العلم الإيطالي.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة خلال حفل الاستقبال الرسمي للضيفة الإيطالية في مقر رئاسة الوزراء بالمنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، تظهر قيام مسؤولي المراسم باستبدال العلم الإيطالي بالعلم الإيرلندي.

وبحسب الصورة المتداولة، فقد ظهر اللون الاخير الذي اشتمله العلم هو اللون البرتقالي وليس اللون الاحمر الذي يحتويه العلم الإيطالي.

ويبدو أن مسؤولي المراسم في رئاسة الوزراء اختلط عليهم الامر للتشابه الكبير بين العلمين، لاحتوائهما على نفس الالوان باستثناء اللون الأحمر الذي يميز العلم الإيطالي.

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وأظهرت صور نشرها المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أكدت صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل، حيث ظهر اللون البرتقالي بكل وضوح في العلم الذي تم رفعه ونسبه إلى إيطاليا.

استياء وسخرية مواقع التواصل

الواقعة أثارت موجة غضب ممزوجة بالسخرية العارمة من قبل المغردين، حيث أكد المغردون على تكاسل المسؤولين في تحري العلم الخاص بإيطاليا.

وفي هذا السياق، سخر الأكاديمي محمود الألوسي من الواقعة بالقول:” حتى بالاعلام ميحبون يتعبون روحهم”.

وسخر مغرد آخر بالقول:” اخذ اللون البرتقالي سُلفه من علم ايرلندا، المفترض يستعين بدرجة الأحمر الموجودة في العلم العراقي ويستبدل البرتقالي”.

وعلق المغرد “محمود” ساخرا أيضا:” هذا الموجود بعد”.

ورفض المغرد “حيدر” تحميل “السوداني” المسؤولية، قائلا:” هو شعليه … هذة شغل المراسيم شوف الطليان شراح يحجون والله فشله”.

وعبر المغرد جمال سامرائي عن حزنه لما جرى بالقول:” لاحول ولاقوة الا بالله”.

اجتماع السوداني ع ميلوني

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان له أن الجانب العراقي سيجري “مباحثات مع الوفد الإيطالي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيطالي”.

وأضاف أن المباحثات “اشتملت على ملفات التعاون في مجالات الزراعة والصحّة، ومختلف أوجه التبادل الاقتصادي والتجاري”.

وأعرب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن “تثمينه الدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش”، مؤكداً تطلع العراق إلى “تفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا وعموم دول الاتحاد الأوروبي”.

عراق قوي شرط من شروط ازدهار المنطقة

بدورها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، أن “العراق القوي هو شرط من شروط ازدهار منطقة الشرق الأوسط واستقرارها”.

وبيّنت “ميلوني” أن “زيارتها الرسمية للعراق تمثل بدايةً لعلاقات متميزة تربط الشعبين الصديقين، العراقي والإيطالي”.

ومن المقرر أن تزور رئيسة الوزراء الإيطالية العاصمة العراقية بغداد واقليم كوردستان لتفقد الجنود الإيطاليين الموجودين على أرض العراق واقليم كوردستان، بمناسبة عيد الميلاد، وستلتقي خلال زيارتها لأربيل، رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرورو بارزاني.

المصدرتويتر ، فيسبوك ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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