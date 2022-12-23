فضيحة..رئيس الوزراء العراقي يستقبل نظيرته الإيطالية بعلم إيرلندا!(شاهد)

- Advertisement -

وطن– أثار استقبال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لرئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، موجة سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما وصفوه بالفضيحة العلم الإيطالي.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة خلال حفل الاستقبال الرسمي للضيفة الإيطالية في مقر رئاسة الوزراء بالمنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، تظهر قيام مسؤولي المراسم باستبدال العلم الإيطالي بالعلم الإيرلندي.

وبحسب الصورة المتداولة، فقد ظهر اللون الاخير الذي اشتمله العلم هو اللون البرتقالي وليس اللون الاحمر الذي يحتويه العلم الإيطالي.

السوداني يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا بأعلام ايرلندية pic.twitter.com/GfSsf72T3D — عبداللطيف الهجول (@Alhajwel1) December 23, 2022

ويبدو أن مسؤولي المراسم في رئاسة الوزراء اختلط عليهم الامر للتشابه الكبير بين العلمين، لاحتوائهما على نفس الالوان باستثناء اللون الأحمر الذي يميز العلم الإيطالي.

علم ايرلندا اللون برتقالي وعلم ايطاليا اللون احمر pic.twitter.com/xspMXmCGA4 — عبداللطيف الهجول (@Alhajwel1) December 23, 2022

- Advertisement -

وأظهرت صور نشرها المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أكدت صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل، حيث ظهر اللون البرتقالي بكل وضوح في العلم الذي تم رفعه ونسبه إلى إيطاليا.



استياء وسخرية مواقع التواصل

الواقعة أثارت موجة غضب ممزوجة بالسخرية العارمة من قبل المغردين، حيث أكد المغردون على تكاسل المسؤولين في تحري العلم الخاص بإيطاليا.

وفي هذا السياق، سخر الأكاديمي محمود الألوسي من الواقعة بالقول:” حتى بالاعلام ميحبون يتعبون روحهم”.

حتى بالاعلام ميحبون يتعبون روحهم 😂 — Mahmood (@alalusii) December 23, 2022

وسخر مغرد آخر بالقول:” اخذ اللون البرتقالي سُلفه من علم ايرلندا، المفترض يستعين بدرجة الأحمر الموجودة في العلم العراقي ويستبدل البرتقالي”.

اخذ اللون البرتقالي سُلفه من علم ايرلندا، المفترض يستعين بدرجة الأحمر الموجودة في العلم العراقي ويستبدل البرتقالي — هواء (@Justhwa) December 23, 2022

وعلق المغرد “محمود” ساخرا أيضا:” هذا الموجود بعد”.

هذا الموجود بعد 😂 — mohammed (@mohamme70166408) December 23, 2022

ورفض المغرد “حيدر” تحميل “السوداني” المسؤولية، قائلا:” هو شعليه … هذة شغل المراسيم شوف الطليان شراح يحجون والله فشله”.

هو شعليه … هذة شغل المراسيم

شوف الطليان شراح يحجون والله فشله 🫣 — Hayder (@Hayder64290863) December 23, 2022

وعبر المغرد جمال سامرائي عن حزنه لما جرى بالقول:” لاحول ولاقوة الا بالله”.

لاحول ولاقوة الا بالله — j.M.AL.SAMARRAE (@SamarraeJ) December 23, 2022

اجتماع السوداني ع ميلوني

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان له أن الجانب العراقي سيجري “مباحثات مع الوفد الإيطالي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيطالي”.

وأضاف أن المباحثات “اشتملت على ملفات التعاون في مجالات الزراعة والصحّة، ومختلف أوجه التبادل الاقتصادي والتجاري”.

وأعرب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن “تثمينه الدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش”، مؤكداً تطلع العراق إلى “تفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا وعموم دول الاتحاد الأوروبي”.

عراق قوي شرط من شروط ازدهار المنطقة

بدورها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، أن “العراق القوي هو شرط من شروط ازدهار منطقة الشرق الأوسط واستقرارها”.

وبيّنت “ميلوني” أن “زيارتها الرسمية للعراق تمثل بدايةً لعلاقات متميزة تربط الشعبين الصديقين، العراقي والإيطالي”.



ومن المقرر أن تزور رئيسة الوزراء الإيطالية العاصمة العراقية بغداد واقليم كوردستان لتفقد الجنود الإيطاليين الموجودين على أرض العراق واقليم كوردستان، بمناسبة عيد الميلاد، وستلتقي خلال زيارتها لأربيل، رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرورو بارزاني.