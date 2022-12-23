رياض محرز يبهر شقيقة وليد الركراكي بتصرفه معها وتقديمه هدية لا تقدر بثمن بالنسبة لها (شاهد)

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وطن– ظهر النجم الجزائري “رياض محرز” وهو يهدي قميصه، لـ “شهرزاد الركراكي” شقيقة مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، عقب فوز ناديه “مانشيستر سيتي” أمام ليفربول الإنجليزيين.

محرز يهدي قميصه لشقيقة وليد الركراكي

وشاركت “شهرزاد الركراكي“، شقيقة مدرب المغ المنتخب المغربي وليد الركراكي، صورة لها مع النجم الجزائري رياض محرز، عبر حسابها “انستغرام”، مباشرة بعد نهاية مباراة السيتي، أمام ليفربول، بفوز الأول 3-2.

وظهرت شهرزاد الركراكي، وهي تحمل قميص السيتي لنجم المنتخب الجزائري وقائده محرز، والذي أهداها إياه بعدما خاض به مباراة ليفربول في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية.

وعلقت شقيقة الركراكي على موقف نجم منتخب الجزائر بالقول: “شكرا لك محرز، ألقاك في فرصة قريبة أخي”.

في إشارة إلى تأثرها بموقف نجم المان سيتي، الذي كانت تربطه في الأصل علاقة عمل مع زوجها، الذي يعد صديقا مقربا من محرز ووكيل أعماله السابق.

La sœur de Regragui et la femme du manager et amie à Ryad Mahrez. pic.twitter.com/DjPnyhpLoL — CHAOUI 🇩🇿 (@Chaoui__40) December 23, 2022

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وبعد مشاركة شقيقة وليد الركراكي للصورة عبر حسابها على انستغرام، عاد نجم نادي مانشيستر سيتي رياض محرز (31 عاما) نشر صورة له مع شهرزاد الركراكي عبر “ستوري”.

رياض محرز يسجل هدفا ثمينا ضد ليفربول

وفي المباراة التي جمعت المان سيتي مع ليفربول في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية، ساهم رياض محرز، ساهم بهدف من مجموع ثلاثة أهداف، معززا حظوظ فريقه في التأهل إلى دور الـ 8 في كأس الرابطة، بعد فوزهم بثلاثية مقبال هدفين على نادي ليفربول.

وفي تعليقه على الهدف الذي سجله في شباك الريدز مساء أمس الخميس، خاصة أنه يأتي بعد صوم تهديفي طويل، قال محرز في تصريحات نشرتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “من الجيد أن أسجل دائمًا، ومُساعدة الفريق على الفوز، ونحن بشكل عام كنا جيدين جدًا اليوم، وفي النهاية حققنا فوزًا مُستحقًا”.

وأضاف الجزائري محرز”عاد الجميع بعقلية جيدة جدًا من كأس العالم، ونحن مستعدون للبدء من جديد.. ليفربول خصم صعب لنلتقي معه بعد التوقف. بعد الهدف الثالث، كنا جيدين دفاعيًا ومتماسكين، ونجحنا في منعهم من (إدراك) التعادل”.

وعن مُنافس مانشستر سيتي في الدور ربع النهائي لكأس كاراباو، فريق ساوثهامبتون، قال محرز: “لقد تغلبنا على تشيلسي وليفربول (في كأس كاراباو بالفعل)، وسنرى”.

وأنهى النجم الجزائري تصريحاته قائلًا: “لكننا سنأخذ كل مباراة على حدة، ونركز على المباراة التالية في الدوري الإنجليزي الممتاز (ضد ليدز يونايتد). هذه المباراة هي الأهم بالنسبة لنا في الوقت الحالي”.

يُذكر إن محرز، الجزائري الأصل قد ولد فرنسا، وقد شارك لأول مرة دوليًا مع منتخب الجزائر في 2014 حين مثلهم في كأس العالم 2014 ولاحقا في كأس الأمم الأفريقية 2015 و2017 و2019، وفاز بالأخيرة.

وفي في عام 2016 حصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي، ويحظى محرز بشعبية كبيرة لدى جماهير الساحرة المستديرة في المنطقة العربية.