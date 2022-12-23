الجمعة, ديسمبر 23, 2022
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رياضة

تشكيلة الزمالك أمام المقاولون في الدوري المصري وتوقيت المباراة

منافسات الجولة ال9 من الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الزمالك اليوم watanserb.com
تشكيلة الزمالك اليوم
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وطن- يلتقي حامل اللقب فريق الزمالك أمام المقاولون العرب، الأحد، في منافسات الجولة ال9 من الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

وستقام مباراة الزمالك أمام المقاولون في الدوري المصري الممتاز، على ملعب (استاد المقاولون العرب)، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين.

توقيت مباراة الزمالك أمام المقاولون

بينما ستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، عند الساعة السادسة مساءً، كما وبتوقيت الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة السابعة مساءً.

ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة الرابعة عصراً.

معلق مباراة الزمالك والمقاولون

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة الزمالك أمام المقاولون، على شبكة قنوات ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق أيمن الكاشف أو حاتم بطيشة.

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وجاء تردد قناة ( On Time Sport 1)، الناقلة لأحداث المباراة، على القمر الصناعي (النايل سات)، 11861، كما وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

تشكيلة الزمالك أمام المقاولون العرب في الدوري المصري

وسيلعب المدرب البرتغالي المخضرم جوسفالدو فيريرا، المباراة أمام المقاولون العرب، بتشكيلة أساسية متوقعة، في منافسات الدوري المصري الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

دفاع الزمالك: مصطفى عواد، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: أحمد فتوح، عمرو السيسي، إمام عاشور، سيد محمد عبد الله (يوسف أسامة نبيه).

مركز الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، يوسف حسن (شيكابالا).

ترتيب الفريقين في منافسات الدوري المصري الممتاز

ويحتل فريق الزمالك وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الأهلي المتصدر ب22 نقطة.

كما وجاء الفريق المنافس المقاولون العرب في المركز السابع برصيد 11 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صفحة الزمالك + صفحة المقاولون العرب
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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