الخميس, ديسمبر 22, 2022
الرئيسيةحياتنالتبقى طازجة لمدة 6 أشهر..إليك الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس
حياتنا

لتبقى طازجة لمدة 6 أشهر..إليك الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس

إحذر من تخزينها بالقرب من البصل!

كتب ايمان الباجي
لتبقى طازجة لمدة 6 أشهر..إليك الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس watanserb.com
إليك الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس
- Advertisement -

وطنيمكن أن تتحول البطاطس إلى اللون الأخضر إذا لم يتم تخزينها بشكل صحيح. كما يخزنها الكثيرون في الخزائن أو في الأماكن المظلمة عند شرائها من السوبر الماركت.

تخزين البطاطس

يؤدي تخزين البطاطس في الثلاجة لزيادة مادة الأكريلاميد أثناء الطهو وهو ما يزيد من خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان.

لكن بحثًا جديدًا قال إنه يمكن تخزين البطاطس بأمان في الثلاجة، وبالتالي إطالة عمرها الافتراضي حتى ستة أشهر، وفقا لما أوردته صحيفة “express” البريطانية.

ونظرت اللجنة المعنية بسمية المواد الكيميائية في الأغذية والمنتجات الاستهلاكية والبيئة (COT) في الطريقة التي يتم بها تخزين البطاطس. وكشفت أن تخزينها في الثلاجة لا يزيد من مستويات مادة الأكريلاميد، كما أن التبريد يطيل من مدة صلاحيتها.

عند تخزين البطاطس، يُنصح بقراءة جميع المُلصقات بحذر قبل شرائها. ويمكن تخزينها لمدة تصل إلى عدة أشهر في مكان بارد ومظلم.

- Advertisement -

وإذا تم حفظها في الثلاجة، فيمكن أن تدوم لفترة تصل إلى ستة أشهر.

What Happens If You Refrigerate Raw Potatoes?

إحذر من تخزينها بالقرب من البصل!

إذا أردت تخزينها لمدة طويلة، فكر في حفظها في كيس من الخيش أو كيس من القماش لمنع تعرضها للضوء  ولضمان تهوية جيدة.

كما ينصح الخبراء دائمََا بتجنب حفظها بجانب من البصل. وتخزينها بدلاََ من ذلك، جنبًا إلى جنب مع الأفوكادو أو الموز أو حتى التفاح، وهذا قد يساعدها بالتالي على إنتاج غاز الإيثيلين وهو هرمون نباتي غازي يؤدي دورًا مهمًا في تحفيز عملية النضج.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

تعرف معنا على أفضل مكان لتخزين الحليب في الثلاجة

حياتنا

كيف تتصرّف عندما تشتري بيضًا متّسخًا..إياك أن تغسله

حياتنا

إذا كنت تخزّن هذا الطعام في الثلاجة، فعليك أن تقلع عن هذه العادة!

حياتنا

للحفاظ على الطعام طازجًا.. ما هي الدرجة المثالية لحرارة الثلاجة؟

حياتنا

كم يوما يمكننا تخزين الطعام في الثلاجة؟ من المهم معرفة العمر الافتراضي لكل طعام

حياتنا

لماذا لا يجب تخزين البطاطس بالقرب من التفاح أو البصل؟

حياتنا

لماذا لا يجب تخزين الخيار في الثلاجة؟ دراسة تجيب

حياتنا

منها العسل .. إليك أطعمة لا يجب أن تضعها أبدًا في الثلاجة

الهدهد

“شاهد” استفتاء “البطاطس” يحشد المصريين بمواقع التواصل و”السيسي” ينفي علمه بـ”صفقة القرن”

حياتنا

أبرزها البطاطا والتونة .. تقرير خطير بأطعمة تسبب الوفاة مع تكرار تناولها على المدى البعيد

تقارير

“وطن” تستطلع آراء المصريين حول الأوضاع المعيشية: الأسعار نار والجنيه انهار أمام الدولار

الهدهد

رئيس مركز أسبار السعودي للأبحاث يسخر من السيسي بصورة ويعلق: من عجائب صنع الله

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد بندر القرهدي.. جريمة جديدة مروعة تشعل السعودية (فيديو)

الحيوان الذي تراه أولاََ في هذه الصورة يكشف الكثير عن شخصيتك

الكويت.. ضبط عناصر من شبكة دعارة دولية في وضع التلبس

سبب إقدام أردنية على قتل والدها وشقيقيها وذبح والدتها بساطور بعد نفاد الرصاص

تعذيب رضيع مغربي في محاولة لقتله.. عثر عليه عاريا وغارقا في دمه

محمد صلاح ينقذ مستشفى سرطان من الإغلاق بمبلغ ضخم عجزت عن دفعه الحكومة!

كثيرون يقعون فيها..5 أشياء لا يجب فعلها أبداََ في مكان العمل

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر يلا شوت

بيع قناة السويس.. رئيس الهيئة يرد على المخاوف ويتحدث عن “وطنية السيسي”

فيديو مرعب لعاملتين ينظفان زجاجا من ارتفاع شاهق (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC