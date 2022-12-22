الخميس, ديسمبر 22, 2022
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لبناني ينتحر برمي نفسه من شرفة مكتبه في اسطنبول وردة فعل صادمة من زميله!

سجد ثم عاد لجواله دون اكتراث

كتب خالد الأحمد
انتحار لبناني watanserb.com
انتحار لبناني
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وطن- اقدم شاب لبناني على محاولة الانتحار بالقاء نفسه من شرفة مكتبه بالدور السابع في مدينة اسطنبول لأسباب غير معروفة، ورصدت كاميرا المراقبة لحظة الإنتحار ولكن ما اثار التساؤلات ردة فعل زميل له في المكتب الذي اكتفى بالسجود ثم عاد إلى جواله وكأن شيئاً لم يكن.

نادى عليه زميله لحظة قفزه ثم سجد على الأرض

وأظهر مقطع فديو رصدته” وطن” شابين داخل مكتب وهما في حالة قلق وحيرة ويظهر أحدهما وهو في حالة حزن ثم يضع يده غلى رأسه فيما يحاول زميله تهدئته.

وقال الشاب اللبناني: ” الله يسامحني، شو بيقولوا بالضبط”، ورد زميله : ” قل استغفر الله العظيم وردد ” أستغفر الله العظيم.

وأبان الفيديو ، زميل الشاب اللبناني، وهو ينادي عليه لحظة قفزه، ثم جلس على الأرض، وظل ساجدا على ما يبدو، وبعد ذلك عاد إلى مكتبه وبدأ يقلب في الهاتف

تلقي رسالة وبدا التوتر عليه

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وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام لبنانية فإن الشاب الذي لا يزال على قيد الحياة يدعى محمد السيد وينحدر من بلدة برجا اللبنانية تعرض للعديد من الكسور والرضوض وهو حالياً يخضع للمراقبة في العناية المشددة في أحد مشافي اسطنبول.

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وافادت تعليقات المتابعين إلي أن الشاب لبناني الأصل، كان جالس في مكتب عمله برفقة زميله، تلقي رسالة وبدا التوتر عليه ، بعدها بثواني فتح الشاب الشرفة وألقي بنفسه وسط ذهول من صديقه، الذي سجد لثواني بعدها جلس علي مكتبه والتقط هاتفه.

وأوضحت مصادر نقلاً عن عائلة الشاب أنه يعاني من وضع نفسي دقيق قد يكون تطور لديه ما دفعه للقيام برمي نفسه من النافذة، مشيرة إلى أنّ القنصلية اللبنانية في اسطنبول تتابع تفاصيل الحادثة

وفي سياق متصل أوضح قنصل لبنان في اسطنبول مازن كبارة لـموقع “في ديل نيوز”

وفي سياق أنّ “الشاب محمد السيد” لا يزال في المستشفى وسنتواصل غداً مع المستشفى لمعرفة أي جديد عن وضعه.”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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