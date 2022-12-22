لبناني ينتحر برمي نفسه من شرفة مكتبه في اسطنبول وردة فعل صادمة من زميله!

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وطن- اقدم شاب لبناني على محاولة الانتحار بالقاء نفسه من شرفة مكتبه بالدور السابع في مدينة اسطنبول لأسباب غير معروفة، ورصدت كاميرا المراقبة لحظة الإنتحار ولكن ما اثار التساؤلات ردة فعل زميل له في المكتب الذي اكتفى بالسجود ثم عاد إلى جواله وكأن شيئاً لم يكن.

نادى عليه زميله لحظة قفزه ثم سجد على الأرض

وأظهر مقطع فديو رصدته” وطن” شابين داخل مكتب وهما في حالة قلق وحيرة ويظهر أحدهما وهو في حالة حزن ثم يضع يده غلى رأسه فيما يحاول زميله تهدئته.

سجد ثم عاد لجواله دون اكتراث..

لحظة انتحار شاب لبناني مقيم في #إسطنبول بإلقاء نفسه من مكتبه بالطابق السابع، وردة فعل غريبة من زميله عقب انتحاره pic.twitter.com/UKGv8Y7pcC — أحداث (@world_Newsar) December 21, 2022

وقال الشاب اللبناني: ” الله يسامحني، شو بيقولوا بالضبط”، ورد زميله : ” قل استغفر الله العظيم وردد ” أستغفر الله العظيم.

وأبان الفيديو ، زميل الشاب اللبناني، وهو ينادي عليه لحظة قفزه، ثم جلس على الأرض، وظل ساجدا على ما يبدو، وبعد ذلك عاد إلى مكتبه وبدأ يقلب في الهاتف

سجد ثم عاد لجواله دون اكتراث..

لحظة انتحار شاب لبناني مقيم في #إسطنبول بإلقاء نفسه من مكتبه بالطابق السابع، وردة فعل غريبة من زميله عقب انتحاره pic.twitter.com/PvFa4fraye — عربي بوست (@arabic_post) December 21, 2022

تلقي رسالة وبدا التوتر عليه

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وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام لبنانية فإن الشاب الذي لا يزال على قيد الحياة يدعى محمد السيد وينحدر من بلدة برجا اللبنانية تعرض للعديد من الكسور والرضوض وهو حالياً يخضع للمراقبة في العناية المشددة في أحد مشافي اسطنبول.

وافادت تعليقات المتابعين إلي أن الشاب لبناني الأصل، كان جالس في مكتب عمله برفقة زميله، تلقي رسالة وبدا التوتر عليه ، بعدها بثواني فتح الشاب الشرفة وألقي بنفسه وسط ذهول من صديقه، الذي سجد لثواني بعدها جلس علي مكتبه والتقط هاتفه.

وأوضحت مصادر نقلاً عن عائلة الشاب أنه يعاني من وضع نفسي دقيق قد يكون تطور لديه ما دفعه للقيام برمي نفسه من النافذة، مشيرة إلى أنّ القنصلية اللبنانية في اسطنبول تتابع تفاصيل الحادثة

وفي سياق متصل أوضح قنصل لبنان في اسطنبول مازن كبارة لـموقع “في ديل نيوز”

وفي سياق أنّ “الشاب محمد السيد” لا يزال في المستشفى وسنتواصل غداً مع المستشفى لمعرفة أي جديد عن وضعه.”.