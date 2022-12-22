فضيحة المدرب ديشامب مع لاعب فرنسي في نهائي المونديال

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وطن- كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن كواليس الاشتباك اللفظي بين المدرب ديدييه ديشامب وبنجامين بافارد مدافع المنتخب الفرنسي في مباراة نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وذكرت شبكة ( لو سبورت 10) الفرنسية، بأن المدافع الفرنسي بنجامين بافارد لاعب بايرن ميونخ الألماني. تسبب في الاشتباك اللفظي مع المدرب ديدييه ديشامب، داخل غرفة تبديل الملابس لمنتخب الديوك.

فضيحة المدرب ديشامب مع بنجامين بافارد

وأردفت الشبكة الفرنسية، ” النجم الفرنسي بنجامين بافارد تعرض لانتقادات شديدة من الجهاز الفني، على خلفية مستواه في المباراة أمام أستراليا. حيث أن اللاعب لم يتقبل نقد المدرب ديشامب.

أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء ، أدلى بنجامين بافارد بتصريحات "غير لائقة" عن زملائه في الفريق ، خاصة في المباراة النهائية ، حيث تصاعد الموقف وكانت هناك "كلمات كبيرة" بينه وبين المدرب. خلق موقف بافارد جوًا سامًا داخليًا pic.twitter.com/A8RgIeQGTp — 𝕮𝖆𝖊𝖘𝖆𝖗 𝕾𝖆𝖑𝖒𝖆𝖓🇩🇪 (@Bayernham) December 19, 2022

كما وبينت، مدافع المنتخب الفرنسي بافارد، كان يدلي بالملاحظات عن زملائه في التدريب أو حتى أثناء جلوسه على دكة البدلاء في المباريات. وهو ما لم يعجب المدرب ديدييه ديشامب.

اشتباك ديشامب اللفظي مع بنجامين بافارد

وأضافت الشبكة الفرنسية، ” التوتر بين المدرب ديدييه ديشامب واللاعب بنجامين بافارد بلغ ذروته، حيث وصل الأمر إلى الاشتباك اللفظي في نهائي مونديال كأس العالم 2022.

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كما وتابعت، ” لاعبي منتخب فرنسا لم يتقبلوا صداقة المدافع الفرنسي بنجامين بافارد. مع الصحفي الشهير لويك تانزي، حيث أنهم يعتقدون بأنه من قام بتسريب الأنباء الخاصة بغرفة تبديل ملابس المنتخب إلى وسائل الإعلام”.

🚨🚨🚨🚨 رومان مولينا: كان هناك مشاجرات كبيرة بين بنجامين بافارد وديدييه ديشان (وموظفيه) بعد المباراة ضد أستراليا. كان من شأن هذا الشجار أن يخلق أجواء ضاره في المنتخب. 🇫🇷😰 pic.twitter.com/xxgiG7TvCu — راشــد | 6️⃣🏆 (@RNLFC) December 19, 2022

وأثر الخلافات الحادة بين المدرب ديشامب مع بنجامين بافارد مدافع المنتخب الفرنسي، على الأخير. حيث لم يشارك بعد مباراة المنتخب الفرنسي أمام أستراليا في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

انتقال الفرنسي بافارد إلى برشلونة

وفي سياق آخر، يرغب نادي برشلونة في التعاقد مع المدافع الفرنسي بنجامين بافارد، في سوق الانتقالات (الميركاتو) القادم، إلى جانب رغبة اللاعب في الانضمام إلى صفوف النادي الكتالوني.

SPORT | تعرض بنجامين بافارد لانتقادات من زملائه بسبب أدائه السيئ مع المنتخب الوطني عثمان ديمبيلي هو أحد اللاعبين الذين عاتبوا المدافع بشدة الوضع يؤثر بشكل مباشر على برشلونة لأنه مهتم بالتعاقد مع اللاعب وقد تكون العلاقة السيئة مع زميله ديمبيلي مشكلة في عدم وصوله للكامب نو pic.twitter.com/Qce4dXZvbZ — FCB World (@forcabarca_ar) December 1, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن منتخب فرنسا فشل في حصد لقب كأس العالم 2022. بعد الخسارة أمام الأرجنتين في نهائي المونديال بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكليهما على ملعب (استاد لوسيل) بدولة قطر.