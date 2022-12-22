الخميس, ديسمبر 22, 2022
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رياضة

فضيحة المدرب ديشامب مع لاعب فرنسي في نهائي المونديال

اشتباك لفظي بين المدرب ديشامب مع المدافع بنجامين بافارد في نهائي المونديال

كتب فارس أبو شيحة
فضيحة المدرب تشامب مع لاعب فرنسي في نهائي كأس العالم 2022 watanserb.com
فضيحة المدرب تشامب مع لاعب فرنسي في نهائي كأس العالم 2022
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وطن- كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن كواليس الاشتباك اللفظي بين المدرب ديدييه ديشامب وبنجامين بافارد مدافع المنتخب الفرنسي في مباراة نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وذكرت شبكة ( لو سبورت 10) الفرنسية، بأن المدافع الفرنسي بنجامين بافارد لاعب بايرن ميونخ الألماني. تسبب في الاشتباك اللفظي مع المدرب ديدييه ديشامب، داخل غرفة تبديل الملابس لمنتخب الديوك.

فضيحة المدرب ديشامب مع بنجامين بافارد

وأردفت الشبكة الفرنسية، ” النجم الفرنسي بنجامين بافارد تعرض لانتقادات شديدة من الجهاز الفني، على خلفية مستواه في المباراة أمام أستراليا. حيث أن اللاعب لم يتقبل نقد المدرب ديشامب.

كما وبينت، مدافع المنتخب الفرنسي بافارد، كان يدلي بالملاحظات عن زملائه في التدريب أو حتى أثناء جلوسه على دكة البدلاء في المباريات. وهو ما لم يعجب المدرب ديدييه ديشامب.

اشتباك ديشامب اللفظي مع بنجامين بافارد

وأضافت الشبكة الفرنسية، ” التوتر بين المدرب ديدييه ديشامب واللاعب بنجامين بافارد بلغ ذروته، حيث وصل الأمر إلى الاشتباك اللفظي في نهائي مونديال كأس العالم 2022.

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كما وتابعت، ” لاعبي منتخب فرنسا لم يتقبلوا صداقة المدافع الفرنسي بنجامين بافارد. مع الصحفي الشهير لويك تانزي، حيث أنهم يعتقدون بأنه من قام بتسريب الأنباء الخاصة بغرفة تبديل ملابس المنتخب إلى وسائل الإعلام”.

وأثر الخلافات الحادة بين المدرب ديشامب مع بنجامين بافارد مدافع المنتخب الفرنسي، على الأخير. حيث لم يشارك بعد مباراة المنتخب الفرنسي أمام أستراليا في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

انتقال الفرنسي بافارد إلى برشلونة

وفي سياق آخر، يرغب نادي برشلونة في التعاقد مع المدافع الفرنسي بنجامين بافارد، في سوق الانتقالات (الميركاتو) القادم، إلى جانب رغبة اللاعب في الانضمام إلى صفوف النادي الكتالوني.

ومن الجدير بالذكر، بأن منتخب فرنسا فشل في حصد لقب كأس العالم 2022. بعد الخسارة أمام الأرجنتين في نهائي المونديال بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكليهما على ملعب (استاد لوسيل) بدولة قطر.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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