سعيد جداد يغمز ويلمز حول انفاق قطر على كأس العالم بزعم الدفاع عن فقراء المسلمين

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وطن- ما إن أسدل الستار على مونديال قطر الذي كان بشهادة الكثيرين أجمل مونديال عبر تاريخه اشرع باب التساؤلات عما أنفقته قطر من أموال على هذا الحدث العالمي.

تجاوزت نفقات كأس العالم في قطر عتبة المائتي مليار دولار

وبحسب تقديرات مجموعة من الخبراء وأيضا تقارير صحافية، فإن تكلفة مونديال قطر ستتجاوز عتبة المائتي مليار دولار وقد تكون أكثر من هذا الرقم بكثير علماً أن مونديال البرازيل عام 2014 كأن يُعد الأغلى فيما أحتل مونديال روسيا عام 2018 المرتبة الثانية حيث وصلت تكلفة البطولتين معا أقل من 15 مليار دولار

خطط تنمية

ويرى مراقبون أن المبلغ الذي تم انفاقه على كأس العالم 2022 كان ضمن خطط التنمية الدولية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 وتشمل مشروعات ذات صلة مباشرة بكأس العالم وتهدف إلى تعزيز الاستمرارية لما بعد البطولة

وفي هذا السياق قامت قطر ببناء المرافق الأساسية الضرورية لاستضافة نحو 1.3 مليون زائر أثناء فعاليات البطولة التي استغرقت شهرا، وهو رقم يبلغ نحو نصف عدد سكان قطر

وبالإضافة إلى بناء ملاعب على أحدث طراز، أنشأت قطر شبكة مترو حديثة، ووسعت نطاق مطارها، وشيدت مناطق جديدة داخل العاصمة الدوحة فضلا عن بناء حوالي مئة فندق جديد ومرافق ترفيهية.

أعلى معدلات دخل للفرد

وفي ضوء ثروة مالية ضخمة، أصبحت قطر تضم أحد أعلى معدلات دخل الفرد في العالم، إذ ذكر البنك الدولي أن متوسط دخل الفرد السنوي في قطر بلغ عام 2021 أكثر من 61 ألف دولار في معدل يفوق بلدان أوروبية بما في ذلك فرنسا وألمانيا، صاحبتي أكبر اقتصادين في التكتل الأوروبي.

ردود وتعليقات متباينة

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وكانت الأخبار المتداولة بخصوص المبلغ الضخم الذي تم انفاقه وسيلة لدى البعض للغمز من سياسات قطر

والتبذير المبالغ فيه من أجل كرة وفق وصف البعض، وتباينت تعليقات وردود فعل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” حول هذه القضية وما تم انفاقه على كأس العالم 2022 وقال سعيد حداد:” انتهى مهرجان كأس العالم وباركنا لقطر حسن التنظيم ولبس ميسي البشت وعاد سوق واقف الى سيرته الاولى.

وأضاف أن السؤال الان هل تنظيم قطر لكأس العالم يستحق ان تنفق عليه 220 مليار دولار في الوقت الذي يموت ويعاني فيه ملاين المسلمين من الفقر والجوع والبرد مشردين في اوطانهم وفي بقاع الارض ؟

فرد عليه المعلق الرياضي القطري “خالد جاسم“: ” الحمد لله قطر كانت ومازالت داعمة ومساندة للشعوب الضعيفة والمحتاجة بلا فضل ولا منة ، ويكفي تواجد جمعية قطر الخيرية في معظم دول العالم بالإضافة للأعمال الخيرية اللي يقوم بها شعب قطر واستدرك:”اتمنى اتعب نفسك شوي وتشوف هالفيديو اللي يتكلم عن الـ 220 مليار دولار .. وين راحت وفي ايش انصرفت”.

الحمدلله قطر كانت ومازالت داعمة ومساندة للشعوب الضعيفة والمحتاجة بلا فضل ولا منة ، ويكفي تواجد جمعية قطر الخيرية في معظم دول العالم بالاضافة للاعمال الخيرية اللي يقوم بها شعب قطر ، اتمنى اتعب نفسك شوي وتشوف هالفيديو اللي يتكلم عن الـ 220 مليار دولار .. وين راحت وفي ايش انصرفت؟ pic.twitter.com/jX8AOc8NHh — خالد جاسم (@khalidjassem74) December 21, 2022

وفي السياق ذاته تساءلت “بيسيلا شريف”: “ما ذا استفادت قطر من كاس العالم بعد انفاق المليارات من اجل الهاء العالم لمدة شهر انه الانفاق المفرط هل قطر لاتعلم ان هناك مسلمين من بني جلدتهم يمتون جوعا وحرمانا من يترى سيتكلم عن قطر بعد المونديال انه اكبر تبذير عرفته مقدرات الامة”.”

ياترى ماذا استفادت قطر من كاس العالم بعد انفاق المليارات من اجل الهاء العالم لمدة شهر انه الانفاق المفرط هل قطر لاتعلم ان هناك مسلمين من بني جلدتهم يمتون جوعا وحرمانا من يترى سيتكلم عن قطر بعد المونديال انه اكبر تبذير عرفته مقدرات الامة — Bessi la Charif (@LaCharif) December 20, 2022

وعبر “غازي الشنفري” عن اعتقاده بأن قطر ستكون أعظم دولة في العالم أجمع” وأضاف أن “مافعلته قطر من حسن تنظيم وبنية أساسية عالمية هي ضمان لمدة خمسين عام قادمة” وتابع :”للشعب القطري ولكل من يسكن أرضهم الطيبة/بنية تحتية عصرية حضارية متقدمة وعالمية تنافس كل دول العالم باحتراف ودقة عالية”.

قطر ستكون أعظم دولة في العالم أجمع

مافعلته قطر من حسن تنظيم وبنية أساسية عالمية هي ضمان لمدة خمسين عام قادمه

للشعب القطري ولكل من يسكن أرضهم الطيبة/بنية تحتية عصرية حضارية متقدمة وعالمية تنافس كل دول العالم بأحتراف ودقة عالية/

شكرا تميم المجد

شكرا خالد جاسم

شكرا قطر

شكرا شعب قطر. — غازي الشنفري/أبو همام (@Gh_alshanfari_) December 21, 2022

وتساءل “ماجد المرزوقي :”إذا سلمنا بأن هناك ملاين من المسلمين يموتوا ويعانوا بسبب الفقر والجوع والبرد ومشردين في اوطانهم وفي بقاع الارض “كما ذكرت هل قطر هل هي المسؤولة عن معالجة أوضاعهم التي نشأت بسبب حكوماتهم الفاشلة وأضاف: “إذا كانت ترليونات الحج والعمرة لا تصل لعونهم فكيف بثروات دولة مستقلة !!”

إذا سلمنا بأن هناك ملاين من المسلمين يموتوا ويعانوا بسبب الفقر والجوع والبرد ومشردين في اوطانهم وفي بقاع الارض "كما ذكرت". السؤال: هل قطر هي المسؤولة عن معالجة أوضاعهم التي نشأت بسبب حكوماتهم الفاشلة؟!. – إذا كانت ترليونات الحج والعمرة لا تصل لعونهم فكيف بثروات دولة مستقلة !!. — ماجد المرزوقي 🇴🇲 (@m3jid3) December 21, 2022

وعقب “محمد ابريكة: 200 مليار دولار انفاق مقابل 7.5 مليار دولار عوائد وأضاف “بين الرقمين مابين السماء والارض . ولكن قطر ربحت بنية تحتية لا مثيل لها ستجني المليارات مستقبلا عن طريق السياحة والاحداث الرياضية .والاهم من كل ذلك رفاهية المواطن القطري”.