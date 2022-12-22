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سبب إقدام أردنية على قتل والدها وشقيقيها وذبح والدتها بساطور بعد نفاد الرصاص

استيقظ الأردنيون على جريمة بشعة في الأردن بطلتها مراهقة أردنية عمرها 17 عاما

كتب باسل النجار
جريمة اربد watanserb.com
فتاة تبلغ من العمر 17 عاما تقدم على قتل 3 أشخاص من أسرتها في اربد شمال العاصمة الأردنية
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وطن – تكشفت تفاصيل الجريمة الغامضة في إربد والتي هزت الأردن، بعدما راح ضحيتها 3 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة اثنين آخرين، واتضح أن المجرم هو فتاة تبلغ من العمر 17 عاما.

تفاصيل جريمة إربد وقتل مراهقة أردنية لأفراد أسرتها

ليتضح لاحقا أن الفتاة المشار إليها قتلت 3 من أفراد أسرتها (والدها وشقيقيها)، كما اعتدت على والدتها وأخ ثالث لها بالساطور محدثة إصابات خطيرة لهما.

والخميس، وبحسب بيان لمديرية الأمن العام في الأردن، فقد قرر مدعي عام إربد توقيف الفتاة التي أقدمت على قتل 3 من أسرتها داخل إحدى دور تأهيل الأحداث.

وذلك بتهمة قتل أكثر من شخص وقتل الفرع للأصل، وحمل سلاح ناري وأداة حادة.

وعن تفاصيل الجريمة البشعة التي ثبت أنها حدثت مع سبق الإصرار والترصد وليس عن طريق الخطأ، كشفت مصادر أردنية مطلعة بحسب صحيفة “الغد” المحلية، أن الفتاة أطلقت النار من سلاح “بمب أكشن”، ما أسفر عن قتل أبيها واثنان من إخوتها وإصابة والدتها وأخ ثالث لها.

قتلت والدها وشقيقيها بالرصاص وذبحت والدتها بالساطور

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في حين أكد مصدر طبي أشرف على حالة المصابين بحسب ذات الصحيفة، أن الفتاة اعتدت على والدتها بأداة حادة “ساطور” وحالتها الصحية حرجة.

وأكد المصدر أن مدعي عام محكمة الأحداث هو من تولى التحقيق في الجريمة، نظراً لأنها قاصر.

وتشير التحقيقات الأولية لوجود خلافات عائلية الأمر الذي دفع الفتاة لإطلاق النار على أفراد عائلتها والإعتداء على والدتها بـ”ساطور”، وفق المصدر الذي أكد أنه لا يوجد أي دليل أن الجريمة وقعت بالخطأ أثناء العبث بالسلاح.

سبب جريمة إربد

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أفاد في بيان له، الأربعاء، بأن بلاغا ورد قبل قليل لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام فتاة تبلغ 17 عاماً من العمر، وإثر خلافات عائلية بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري (بومبكشن) على أفراد أسرتها، إذ نتج عن الحادثة ثلاث وفيات وإصابتان جميعهم من أفراد الأسرة.

وجرى التحرك للمكان وإلقاء القبض عليها وضبط السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معها.

وبحسب صفحات أردنية على تويتر فقد أكد شخص مقرب من أهل الفتاة القاتلة أن سبب الجريمة التي أقدمت عليها المراهقة الأردنية، فجر الخميس، هو وجود خلافات عائلية بين الفتاة وأسرتها.

ولفت آخرون إلى أن والد الفتاة كان من هواة الصيد وأن الفتاة استخدمت سلاحه لقتل أفراد أسرتها.

وعندما نفد منها الرصاص أكملت اعتدائها على والدتها وأخيها الثالث بساطور، وحاولت ذبح والدتها ما تسبب في إصابات خطيرة لها نقلت على إثرها إلى المستشفى حيث ترقد هناك في وضع حرج.

جريمة هزت الأردن وتفاعل النشطاء

وتسبب هذا الخبر بصدمة كبيرة لدى جميع الأردنيين، الذين استنكروا هذه الجريمة البشعة وتسائلوا عن كيفية إقدام الفتاة على قتل أسرتها.

فيما عبر آخرون عن استغرابهم متسائلين عن طبيعة الخلافات الأسرية التي ممكن أن تؤدي لمثل هذه الجريمة المروعة.

وفي هذا السياق علق أحد النشطاء الأردنيين مستنكرا:”يا لطيف ع هيك خبرية.. أكيد أهلها عاملين فيها العمايل لطلعوها عن معتقدها.”

وألقى البعض باللوم على ما وصفه بالفكر النسوي المتطرف، الذي أثر على المراهقات وأفكارهن وتسبب في مثل هذه الجرائم.

وكتب آخر:”وين النسويات وين جماعة انه الشباب همه دائما غلطانين.”

أسماء ضحايا جريمة إربد

كما أورد ناشطون أسماء تلك العائلة في إربد وضحايا الجريمة والتي جاءت كالآتي:

ـ الأب عبدالله محمد حسن الرحاحلة، مواليد ١٩٧٨/ وفاة

ـ الابن الياس عبدالله محمد الرحاحله مواليد ٢٠١٤/ وفاة

ـ الابن ادم عبدالله محمد الرحاحله مواليد ٢٠٠٨/ وفاة

ـ الأم ميرفت عيسي عبدالرحمن الفريحات مواليد ١٩٨١/ مصابة بعيار ناري وطعنات ساطور وحالتها سيئة.

المصدرالغد + تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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