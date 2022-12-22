سبب إقدام أردنية على قتل والدها وشقيقيها وذبح والدتها بساطور بعد نفاد الرصاص

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وطن – تكشفت تفاصيل الجريمة الغامضة في إربد والتي هزت الأردن، بعدما راح ضحيتها 3 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة اثنين آخرين، واتضح أن المجرم هو فتاة تبلغ من العمر 17 عاما.

تفاصيل جريمة إربد وقتل مراهقة أردنية لأفراد أسرتها

ليتضح لاحقا أن الفتاة المشار إليها قتلت 3 من أفراد أسرتها (والدها وشقيقيها)، كما اعتدت على والدتها وأخ ثالث لها بالساطور محدثة إصابات خطيرة لهما.

والخميس، وبحسب بيان لمديرية الأمن العام في الأردن، فقد قرر مدعي عام إربد توقيف الفتاة التي أقدمت على قتل 3 من أسرتها داخل إحدى دور تأهيل الأحداث.

قرر مدعي عام إربد توقيف الفتاة التي أقدمت على قتل ثلاثة من أسرتها داخل إحدى دور تأهيل الأحداث عن تهم قتل أكثر من شخص وقتل الفرع للأصل وحمل سلاح ناري وأداة حادة.#الأردن #الأمن_العام pic.twitter.com/JGihVeytKi — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) December 22, 2022

وذلك بتهمة قتل أكثر من شخص وقتل الفرع للأصل، وحمل سلاح ناري وأداة حادة.

وعن تفاصيل الجريمة البشعة التي ثبت أنها حدثت مع سبق الإصرار والترصد وليس عن طريق الخطأ، كشفت مصادر أردنية مطلعة بحسب صحيفة “الغد” المحلية، أن الفتاة أطلقت النار من سلاح “بمب أكشن”، ما أسفر عن قتل أبيها واثنان من إخوتها وإصابة والدتها وأخ ثالث لها.

قتلت والدها وشقيقيها بالرصاص وذبحت والدتها بالساطور

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في حين أكد مصدر طبي أشرف على حالة المصابين بحسب ذات الصحيفة، أن الفتاة اعتدت على والدتها بأداة حادة “ساطور” وحالتها الصحية حرجة.

وأكد المصدر أن مدعي عام محكمة الأحداث هو من تولى التحقيق في الجريمة، نظراً لأنها قاصر.

وتشير التحقيقات الأولية لوجود خلافات عائلية الأمر الذي دفع الفتاة لإطلاق النار على أفراد عائلتها والإعتداء على والدتها بـ”ساطور”، وفق المصدر الذي أكد أنه لا يوجد أي دليل أن الجريمة وقعت بالخطأ أثناء العبث بالسلاح.

سبب جريمة إربد

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أفاد في بيان له، الأربعاء، بأن بلاغا ورد قبل قليل لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام فتاة تبلغ 17 عاماً من العمر، وإثر خلافات عائلية بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري (بومبكشن) على أفراد أسرتها، إذ نتج عن الحادثة ثلاث وفيات وإصابتان جميعهم من أفراد الأسرة.

وجرى التحرك للمكان وإلقاء القبض عليها وضبط السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معها.

وبحسب صفحات أردنية على تويتر فقد أكد شخص مقرب من أهل الفتاة القاتلة أن سبب الجريمة التي أقدمت عليها المراهقة الأردنية، فجر الخميس، هو وجود خلافات عائلية بين الفتاة وأسرتها.

تفاصيل جريمة إربد: أطلقت النار عن قصد واعتدت على والدتها بـ”ساطور” مصادر أمنية مقربة من التحقيق في جريمة القتل التي راح ضحيتها 3 أشخاص وإصابة شخصين، بعد قيام فتاة تبلغ من العمر (17 عاما) بإطلاق النار عليهم في محافظة إربد، بأن الجريمة “متعمدة وعن قصد ولم تكن عن طريق الخطأ”. pic.twitter.com/lGyfRX17s7 — بكبك🇯🇴 (@ArslanShishani) December 22, 2022

ولفت آخرون إلى أن والد الفتاة كان من هواة الصيد وأن الفتاة استخدمت سلاحه لقتل أفراد أسرتها.

وعندما نفد منها الرصاص أكملت اعتدائها على والدتها وأخيها الثالث بساطور، وحاولت ذبح والدتها ما تسبب في إصابات خطيرة لها نقلت على إثرها إلى المستشفى حيث ترقد هناك في وضع حرج.

جريمة هزت الأردن وتفاعل النشطاء

وتسبب هذا الخبر بصدمة كبيرة لدى جميع الأردنيين، الذين استنكروا هذه الجريمة البشعة وتسائلوا عن كيفية إقدام الفتاة على قتل أسرتها.

فيما عبر آخرون عن استغرابهم متسائلين عن طبيعة الخلافات الأسرية التي ممكن أن تؤدي لمثل هذه الجريمة المروعة.

وفي هذا السياق علق أحد النشطاء الأردنيين مستنكرا:”يا لطيف ع هيك خبرية.. أكيد أهلها عاملين فيها العمايل لطلعوها عن معتقدها.”

وألقى البعض باللوم على ما وصفه بالفكر النسوي المتطرف، الذي أثر على المراهقات وأفكارهن وتسبب في مثل هذه الجرائم.

وكتب آخر:”وين النسويات وين جماعة انه الشباب همه دائما غلطانين.”

أسماء ضحايا جريمة إربد

كما أورد ناشطون أسماء تلك العائلة في إربد وضحايا الجريمة والتي جاءت كالآتي:

ـ الأب عبدالله محمد حسن الرحاحلة، مواليد ١٩٧٨/ وفاة

ـ الابن الياس عبدالله محمد الرحاحله مواليد ٢٠١٤/ وفاة

ـ الابن ادم عبدالله محمد الرحاحله مواليد ٢٠٠٨/ وفاة

ـ الأم ميرفت عيسي عبدالرحمن الفريحات مواليد ١٩٨١/ مصابة بعيار ناري وطعنات ساطور وحالتها سيئة.