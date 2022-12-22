برلنتي عامر تكشفت تفاصيل مثيرة حول شجارها مع سعد الصغير: “كنت في حضنه”! (فيديو)

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وطن– خرجت الراقصة المصرية برلنتي عامر، عن صمتها، وكشفت تفاصيل مثيرة في خلافها الأخير مع زوجها الفنان الشعبي سعد الصغير.

لست راقصة

وقالت برلنتي في لقاء مصور مع “صدى البلد”: ” أنا كنت قاعدة مع سعد الصغير في الفيلا وكنا كويسين جدًا ومفيش مشاكل. وشدينا مع بعض وبعدين جه يوصلني وإحنا في شارع الجيش في حدائق الأهرام ضربني وجابني من شعري ونزلني من العربية عشان يضربني في الشارع”.

وأشارت برلنتي إلى أنها في هذه اللحظة، اتصلت بوالدتها وشقيقتها لإنقاذها. وأردفت: “شتمهم أول ما وصلوا بألفاظ وركبت مع ماما العربية. وهو جري ورانا بسرعة ودخل في عربيتنا من ورا وضرب زجاج عربية ماما بالطوب وأختي دماغها اتفحت، والعربية اتدمرت”.

وأكدت برلنتي عامر أنها ليست راقصة، وأن هذا اللقب يغضبها. وقالت: “أنا مش رقاصة والموضوع ده بيضايقني جدًا. وعايزة حد يجبلي صورة ببدلة رقص. يمكن عشان سعد كان له علاقات مع رقاصات افتكروني رقاصة، ولكن أنا ممثلة”.

حب تملك

وادعت برلنتي أن سعد وراء تدمير مستقبلها فنياً بسبب حب التملك. وتابعت: “من أول مرة شافني فيها وهو مُتيم، ده أذى مش حب. وأنا لما بدخل شغل بيكلم الناس من ورايا ويمشيني من الشغل”.

ونفت برلنتي عامر، حصولها على مبلغ مالي من المطرب الشعبي. وأوضحت: “سعد الصغير بيقول إني أخذت منه 75 الف جنيه، وأنا لو عملت كده كنت ممكن أعمل أكتر واخد منه ملايين. وهو نفى إني عملت كده وقال إني قطعت الباسبور بتاعه وأنا هعمل ليه كده؟”.

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كما أكدت برلنتي أنها لم تستفد من سعد الصغير مادياً على الإطلاق. ولم يهدها منزلًا أو سيارة كما أُشيع بين الجمهور خلال فترة زواجها منه.

وأوضحت: “العلاقة دي أنا مطلعتش منها بحاجة زي ما الناس متخيلة. أنا جبت عربيتي لنفسي مش هو اللي جبهالي. والماس جبهولي في عيد ميلادي لأنه كان عايز يعمل شو. واتجوزني في بيتي أنا مش هو اللي جابه، ويطلع يقول ويحلف على المصحف إنه جابلي حاجة؟ هو مجابليش حاجة”.

الراقصة شمس

وكشفت برلنتي أن سعد الصغير، كان متزوج في وقت سابق من راقصة، وأهداها فيلا وسيارة. ولكنها منذ زواجها لم تستقبل منه هدية كهذه. مردفة: “كان بيقولي أكتر حاجة بحبها فيكي إنك ست مش مادية.”

وحين سألت برلنتي، سعد ، عن سبب إهدائه زوجته السابقة منزل وسيارة. كانت إجابته بأن زوجته السابقة صنعت له السحر، وأنه كان مغيبًا ولكم يكن يدري بما يفعله.

وقالت برلنتي إنها كانت تسامح سعد الصغير، بسبب تفكيرها الطفولي.

وتابعت: “مرة اتخانق معايا خناقة كبيرة جدًا العمارة كلها سمعتنا. وتاني يوم عشان يعتذرلي قدام الجيران حطلي على الشارع كله ورد، وشالني قدام الناس كلها ونزل بيا. وسامحته عشان تفكيري طفلة شوية”.

أحببته كأب

وتحدثت برلنتي عن كواليس زواجهما: “سعد الصغير عمل حاجات مش طبيعية عشان يتجوزني. كان بيقف تحت البيت عندي بالـ 7 و8 ساعات عشان بس يلمحني وهو عارف هو عامل إيه علشان يوصلي. واستحوذ على عقلي وخدني من صحابي. وأي واحدة صاحبتي بتقرب مني بيبقى عايزها تبعد عني، وماما وأختي كان بيعمل مشاكل بيني وما بينهم”.

وأضافت: “أنا حبيته كأب مش كزوج، وهو حنين عليا بس أذاني “.

وأكدت برلنتي أنها لم تسرق سعد من زوجته، وأنه مزواج. وكان متجوز من شمس الرقاصة.

وتابعت: “شمس الرقاصة كلمتني في بداية زواجنا وقالتلي خلي بالك من نفسك هيأذيكي. فهو قالي لأ بتغير ودي غيرانة. لكن هو فعلا أذاني في سمعتي وعملي مصايب وبعتلي اعتذارات مع ناس لكن خلاص بعد إيه”.

شروع في القتل

واتهمت برلنتي سعد الصغير بالشروع في قتل شقيقتها. وقالت: “كان هيموت أختي ده شروع في قتل. وقالي في عز المشكلة بعد ما خرجنا من المستشفى هترجعي تاني وأنا مش عارفة هو بيقول كده على أساس إيه”.

وتابعت: “أرجع لمين! المرة اللي جاية هيقتلني، هو شخصية غريبة هو وحنين في حاجات وحاجات تانية لأ. أنا مش عارفة شخصيته إيه. يعني يوم الحادثة ده أنا كنت في حضنه كمراته ومدلعني دلع. و كان جايبلي ورد”.

واستطردت: “في مرة انفصلت عنه وكنت هتخطب. وهو عرف وراح قال للولد ابعد عنها أنا بحبها ودي حب عمري، وأنت تقدر تحب لسة سنك صغير، ولكن دي آخر حب في عمري”.

واختتمت برلنتي عامر برسالة لسعد: ” أنا عملتلك إيه عشان تأذيني. وأنا مش هعرف أصدق حد بعد اللي عمله معايا.. ربنا يسامحك ويبعدك عني وعن طريقي. وربنا يسهلك بعيد عني وعن أمي وأختي.. كفاية إنه ربنا عالم باللي جوايا، أنا بقيت واحدة متكسرة.”