أصالة في موقف مُحرج أمام زوجها بعدما طلب منها متسابق سعودي أمر جريء! (فيديو)

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وطن– تعرضت الفنانة السورية أصالة نصري، إلى موقف محرج في أولى حلقات برنامج “سعودي آيدول“، لاكتشاف المواهب الغنائية.

“ودي أبوسك”

وظهرت أصالة مرتبكة حين فاجأها أحد المشتركين بعد مدحها أدائه، بطلب قبلة منها.

ويقول الشاب علي النمري: “ودي أبوسك”.

وقاطعه الفنان العراقي ماجد المهندس: “زوجها هنا! ويش تبوسها؟ وينك يا فايق”.

لترد أصالة: “طول بالك، زوجي رفيقه، الاتنين بيدبحوني. يعني لو ما عرف فايق، ماجد بيقوله”.

آسف فايق

وما كان من المشترك إلا أن شعر بالخوف، وتلفت حوله قائلاً: “والله آسف، آسف يا فايق“.

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وتفاعل العديد مع علي النمري المتسابق من مدينة الطائف، والذي تحدث عن معاناته من التنمر في طفولتة بسبب تشوه خلقي بشفتيه.

وقال النمري إنه قام بعملية، وتعلم مخارج الحروف بشكل صحيح. واكتشف القدرة العالية التي يمتلكها في الغناء”.

وأكد النمري أنه يريد أن يواجه العالم باختلافه.

خلاف أصالة وأحلام

وشهد البرنامج، أول خلاف بين أصالة وأحلام، على موهبة أحد الأعضاء.

لكن باقي أعضاء لجنة التحكيم ماجد المهندس وأصيل أبو بكر، حسموا الأمر وأنهوا الخلاف.

وعلقت أصالة على تغريدة احتضنت فيها أحلام إحدى المشاركات: “حنانك فيّاض لومي”.

كما انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي للفنانة أحلام من كواليس البرنامج، وهي منفعلة.

وظهرت أحلام تصرخ على كادر العمل قائلة: “مش عايزة أسمع صوت في الاستديو خلاص”.

وأطلقت أحلام هاشتاج جديد لها بعد مناكفاتها مع أصالة. وشاركت صورة برفقة الفنانة السورية عبر “تويتر”، مرفقة بتعليق: “بتقوي بقوي سعودي ايدول تجاهل”.

سعودي آيدول

وتترأس أحلام الشامسي لجنة تحكيم البرنامج بعد سنوات خبرتها في النسخة العربية من برنامج المواهب “أراب آيدول”، واحتلالها مقعداً في برنامج المواهب الآخر “ذا فويس”.

وبرنامج محبوب السعودية او “سعودي ايدول” هو النسخة الأصلية من “محبوب العرب” لكن بنسخته السعودية.

يسلط البرنامج الضوء على الفن السعودي والموسيقى السعودية.

ويعد من أضخم برنامج هواة التي سوف تعرض على شاشة ام بي سي.

وكان المستشار تركي آل الشيخ كشف عن شراكة جديدة بين هيئة الترفيه ومجموعة mbc لإطلاق برنامج سعودي أيدول Saudi Idol.