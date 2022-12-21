الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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الهدهد

موريتانيون يحرقون مقهى تملكه سيدة مغربية يروج للدعارة والمخدرات(شاهد)

المتظاهرون قاموا بإحراق العلم المغربي وسط التهليلات والتكبيرات

كتب سالم حنفي
إحراق مقهى مغربي في موريتانيا watanserb.com
شبان موريتانيون يحرقون مقهى مغربي في موريتانيا
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إضرام شبان موريتانيين النار في مقهى مغربي تملكه سيدة مغربية.

وأظهر مقطع فيديو متداول رصدته “وطن“، النيران وهي تشتعل في المقهى بشكل كامل، في حين تجمهر العشرات من الموريتانيين ينظرون إلى المقهى وهو يشتعل دون تحريك ساكنا وسط احتفالهم بما يحدث، في حين بدت على فتاة قامت بالتقاط الفيديو فرحة عارمة بسبب ما حدث.

وزعم ناشروا الفيديو بأن المقهى كان “مرتعا لممارسة الدعارة وترويج المخدرات“، لافتين إلى أن إقدام الشبان المغاربة على حرق لمقهى جاء عقب قيام مالكته المغربية بترديد شعارات “سياسية توسعية واستعمارية” في موريتانيا والصحراء.

حرق العلم المغربي

كما تم تداول مقطع فيديو آخر يوثق قيام الشبان الموريتانيين بإحراق العلم المغربي، وسط تهليل وتكبير الحاضرين.

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وأشار ناشري الفيديوهات إلى واقعة قصف طائرات بدون طيار مغربية لمواطنين موريتانيين أوائل الشهر الجاري، مما يعني أن الأمر قد يكون انتقاما لما حدث.

غضب موريتاني من تكرار قصف المدنيين

وتسبب قصف الطائرات المغربية بدون طيار يوم 4 ديسمبر/كانون أول الجاري والذي رح ضحيته مواطنين موريتانيين، بغضب العديد من الأحزاب والسياسيين الموريتانيين.

حزب موريتاني يدين القصف ويعتبره متعمدا

أدان حزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني المعارض بشدة ما وصفه بـ”الأعمال العدوانية الهمجية المتكررة ضد المواطنين الأبرياء” التي قال إن الجيش المغربي تعمد تكرارها بحق المدنيين الموريتانيين.

ودعا الحزب الممثل في البرلمان في بيان السلطات المغربية إلى وضع حد لها كما دعا “جميع الفاعلين على الساحة الوطنية للرد على هذه الفظائع”.

وقال الحزب ذو التوجهات اليسارية إنه “لاحظ بجزع في الأسابيع الأخيرة تصاعد قصف الطائرات المغربية بدون طيار لمدنيين موريتانيين، وخاصة منقبي الذهب في شمال البلاد”.

واعتبر الحزب في بيان أن “تكرار مثل هذه الجرائم ضد مواطنينا المسالمين ليس مجرد أخطاء غير مقصودة، بل يبدو كأفعال متعمدة، لأن التكنولوجيا المدمجة في هذه الطائرات بدون طيار تجعل من الممكن تمييز أهدافها بأدق التفاصيل قبل الوصول إليها”.

مقتل 7 مدنيين موريتانيين بقصف طائرة مغربية مسيرة

يشار إلى انه قبل الواقعة الأخيرة، قتل سبعة مدنيين موريتانيين في الشريط الحدودي من الصحراء الغربية المتاخم للأراضي الموريتانية بقصف بطائرة مغربية مسيرة.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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