لا تفوت .. شاهد احتفالات الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في بوينس آيرس

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وطن- شهدت احتفالات الأرجنتين، حضور الأعداء الغفيرة في شوارع العاصمة الأرجنتينية (بوينس آيرس)، الثلاثاء، والتي قدرت بأكثر من 4 مليون شخص، خلال استقبالهم لبعثة المنتخب الأرجنتيني، بعد حصولهم على كأس العالم 2022 للمرة ال3 في تاريخه.

واستقبل جمهور غفير تخطى حدود الخيال، في نصب أوبيليسكو بالعاصمة الأرجنتينية (بوينس آيرس)، الثلاثاء. خلال احتفالهم مع نجوم المنتخب الأرجنتيني بهذا الانجاز التاريخي في البطولة الأغلى في أرجاء المعمورة.

تفوق حدود الخيال .. احتفالات الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022

وظهر نجوم منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، بحافلة مكشوفة بين الأعداء الغفيرة من الشعب الأرجنتيني، في العاصمة الأرجنتينية (بوينس آيرس).

El plantel de @Argentina ya abandonó el predio de #Ezeiza. ¡GRACIAS A TODOS! UN SUEÑO HECHO REALIDAD ⭐⭐⭐. Esto es de todos y todas los argentinos 😍🏆 ¡Nos hicieron muy felices con su apoyo y cariño! 😁 pic.twitter.com/eVA5OQhZog — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 20, 2022

كما ولوح نجوم المنتخب الأرجنتيني، بأيديهم وهم يدتدون ميدالياتهم الذهبية حول أعناقهم، إلى الجماهير الغفيرة، إلى جانب رفع كأس العالم عالياً للجماهير من على تلك الحافلة، وسط فرحة عارمة من قبلهم.

احتفالات الأرجنتين بالفوز 😲 يلا عقبالنا يوماً ماً 🇸🇦😌 pic.twitter.com/ZAmuJHQMxj — عادل باهميم (@AdelBahmim) December 19, 2022

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وكان منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم 2022، الأحد، إلى مطار (إيزيزا) الدولي، في العاصمة الأرجنتينية (بوينس آيرس)، الذين كان في استقبالهم الأعداد الغفيرة من جماهير (راقصو التانغو).

الأرجنتين بطل كأس العالم 2022 بعد 36 عاماً من الغياب

ونجح منتخب الأرجنتين من تحقيق لقب كأس العالم 2022، بعد انتظار طويل تحت قيادة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد الفوز في المباراة النهائية على حامل اللقب فرنسا (الديوك). بركلات الترجيح بنتيجة 4-2. عقب انتهاء المباراة بثلاثية ثمينة لمثلهما.

لاموضع لقدم…احتفالات جنونية في شوارع الأرجنتين 🇦🇷🏆 استقبال رائع لحافلة الفريق البطل🏆🇦🇷👏#الارجنتين_بطل_كاس_العالم2022 pic.twitter.com/Xb6oUhCZE0 — محمد الجبالي – Mohamed Elgebaly #لو_عايز_تعرف (@gebaly266) December 20, 2022

وكان آخر مرة حقق فيها منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم، في نسخة مونديال المكسيك 1986، في زمن الأسطورة الراحل دييغو مارادونا.

¡¡¡DALE CAMPEÓN, DALE CAMPEÓN!!!! 🏆⭐⭐⭐ ¡Gracias, gracias y más gracias! Nos vamos llenos de amor, locos 😍 pic.twitter.com/bDawNbKEfE — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 21, 2022

وكان نهائي كأس العالم 2022، بين الأرجنتين وفرنسا، قد أقيم الأحد الماضي، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي. حيث تجاوز عدد الجماهير في الملعب أكثر من 88 ألف متفرج في المدرجات.