الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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رياضة

لا تفوت .. شاهد احتفالات الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في بوينس آيرس

تجاوز عدد جماهير الأرجنتين أكثر من 4 مليون شخص في العاصمة بوينس آيرس

كتب فارس أبو شيحة
احتفالات الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 watanserb.com
شاهد احتفالات الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 قطر
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وطن- شهدت احتفالات الأرجنتين، حضور الأعداء الغفيرة في شوارع العاصمة الأرجنتينية (بوينس آيرس)، الثلاثاء، والتي قدرت بأكثر من 4 مليون شخص، خلال استقبالهم لبعثة المنتخب الأرجنتيني، بعد حصولهم على كأس العالم 2022 للمرة ال3 في تاريخه.

واستقبل جمهور غفير تخطى حدود الخيال، في نصب أوبيليسكو بالعاصمة الأرجنتينية (بوينس آيرس)، الثلاثاء. خلال احتفالهم مع نجوم المنتخب الأرجنتيني بهذا الانجاز التاريخي في البطولة الأغلى في أرجاء المعمورة.

تفوق حدود الخيال .. احتفالات الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022

وظهر نجوم منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، بحافلة مكشوفة بين الأعداء الغفيرة من الشعب الأرجنتيني، في العاصمة الأرجنتينية (بوينس آيرس).

كما ولوح نجوم المنتخب الأرجنتيني، بأيديهم وهم يدتدون ميدالياتهم الذهبية حول أعناقهم، إلى الجماهير الغفيرة، إلى جانب رفع كأس العالم عالياً للجماهير من على تلك الحافلة، وسط فرحة عارمة من قبلهم.

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وكان منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم 2022، الأحد، إلى مطار (إيزيزا) الدولي، في العاصمة الأرجنتينية (بوينس آيرس)، الذين كان في استقبالهم الأعداد الغفيرة من جماهير (راقصو التانغو).

الأرجنتين بطل كأس العالم 2022 بعد 36 عاماً من الغياب

ونجح منتخب الأرجنتين من تحقيق لقب كأس العالم 2022، بعد انتظار طويل تحت قيادة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد الفوز في المباراة النهائية على حامل اللقب فرنسا (الديوك). بركلات الترجيح بنتيجة 4-2. عقب انتهاء المباراة بثلاثية ثمينة لمثلهما.

وكان آخر مرة حقق فيها منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم، في نسخة مونديال المكسيك 1986، في زمن الأسطورة الراحل دييغو مارادونا.

وكان نهائي كأس العالم 2022، بين الأرجنتين وفرنسا، قد أقيم الأحد الماضي، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي. حيث تجاوز عدد الجماهير في الملعب أكثر من 88 ألف متفرج في المدرجات.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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