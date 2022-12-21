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“كشخة الأرجنتينيين في مطار الدوحة”.. صورة ملهمة تغزو تويتر

قطر نجحت في نشر ثقافتها خلال المونديال

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
مشجعي منتخب الأرجنتين watanserb.com
مشجعو منتخب الأرجنتين يرتدون البشت عند مغاردتهم قطر بعد انتهاء كأس العالم2022

وطن – انتشرت صورة تُظهر عددا من مشجعي منتخب الأرجنتين، أثناء استعداداهم لمغادرة قطر، وهم يرتدون الكشخة.

الصورة التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع تويتر، أظهرت خمسة مشجعين على الأقل، وهم يرتدون الكشخة في ختام زيارتهم لقطر بعد انتهاء بطولة كأس العالم التي تُوج بها منتخب التانغو على حساب الديوك الفرنسية.

ثقافة قطرية

وارتداء المشجعين في بطولة كأس العالم جزء من نجاح دولة قطر في نشر ثقافتها، وتجلى ذلك في مشهد إقدام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد على إلباس الأسطورة ليونيل ميسي، البشت الخليجي قبل رفع بطولة بكأس العالم في الدوحة.

وخلال بطولة كأس العالم، ومن منطلق التعريف بالثقافة القطرية، والعادات والتقاليد، بادر مجموعة من الشباب القطري من الجنسين بارتداء اللباس التقليدي الثوب والغترة والعقال، والنساء “البطولة” والعباءة، والتجول بمناطق التجمعات التي يتواجد بها جمهور كأس العالم.

وهدفت تلك الخطوة لتعريف مشجعي المنتخبات الأجنبية بالزي التقليدي لدولة قطر وتعبيرا عن افتخارهم واعتزازهم به في أي وقت ومكان.

إقبال جماهيري واسع

وأكد عدد من أصحاب محال الأزياء التراثية في سوق واقف، زيادة حركة البيع خلال المونديال، إثر تزايد إقبال السياح الذين يحبون استكشاف التفاصيل المحلية والأزياء التراثية بما فيها الغترة والعقال التي شهدت إقبالا كبيرا من جمهور المشجعين.

وكان سوق واقف، الوجهة المفضلة للمشجعين بما يتضمنه من محلات الملابس والحرف اليدوية والعديد من المحال التراثية والمقاهي الشعبية.

إزاء ذلك، نجحت دولة قطر في نشر ثقافتها خلال بطولة كأس العالم، بما يمنح الدوحة مكانة وتأثيرًا ثقافيًا دوليًا، إلى جانب تعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، كما يؤكد القطريون.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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