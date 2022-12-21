فيديو حرق بندر القرهدي.. سعودي أحرقه صديقه حيا حتى الموت! (شاهد)

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وطن- استفاق السعوديون، الأربعاء، على خبر جريمة مروعة هزت البلاد، كان ضحيتها الشاب الأربعيني “بندر القرهدي” الذي تعرض لعملية “غدر” من قبل مقربين منه، مساء الثلاثاء، انتهت به جثة هامدة وقد تفحم داخل سيارته بعد إقدام “بعض أقاربه” على تكبيله وحرقه حيا.

فيديو حرق بندر القرهدي

وبحسب مصادر متطابقة، تعود أسباب الجريمة الشنيعة التي تعرض لها الشاب السعودي ابن مدينة جدة، إلى خلافات قديمة بينه وبين أحد أصدقائه.

استوقفه “صديقه” رفقة آخرين، بينما كان يسير بسيارته على أحد الطرقات في مدينة جدة، ليقوم بتكبيله داخل سيارته وإضرام النار فيها وهو بداخلها.

حادثة بندر القرهدي التي تدمي القلوب، وذلك بعد قيام شخص بإشعال النار في سيارة وكان بندر داخلها مربوط.. مما ادى الى وفاته وذلك بسبب خلاف سابق بينهما 💔💔pic.twitter.com/ygO8NEEeK5 — Screen Mix (@ScreenMix) December 21, 2022

أدت الجريمة المروعة، إلى وفاة بندر القرهدي متأثرا بحروقه البليغة، قبل حتى أن تصل سيارة الإسعاف إلى مسرح الجريمة.

#بندر_طه_القرهدي هذي هي القصه حسبي الله ونعم الوكيل 😢الدنيا هذي ما تعرف وش كاتبه لك و الاقدار اللي كاتبها ربي لك اللهم حسن الخاتمه ما ندري كيف راح نموت وكيف راح نعيش و الغدر صار يجي من جميع الاماكن قريب او صديق او حتى شخص مجهول💔 pic.twitter.com/NCzo4itV8C — 🇸🇦. (@xiii1_0) December 21, 2022

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كما تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر شخص يصرخ متألما، قالوا أنه بندر القرهدي وقد كان يأِنُ بصوت عالٍ “يا إلهي ماذا فعلت… يا إلهي مالذي قمت به… أنا أخوك…”.

وفي سياق هذه الجريمة، ألقت السلطات الأمنية في منطقة جدة القبض على أحد المتهمين في الجريمة.

#الأمن_العام:

القبض على شخص لإحراقه مركبة ووفاة قائدها في #جدة pic.twitter.com/w1Lr8Sn0ug — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 19, 2022

تفاعل السعوديين مع جريمة قتل بندر القرهدي

وأشعلت هذه الحادثة، غضبا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والمنطقة العربية.

واتفقت ردود الأفعال والتعليقات على الجريمة الشنيعة بالرفض القاطع لهكذا ممارسات، والتي أكدوا أنها منافية تماما للأخلاق العربية والإسلامية.

#بندر_طه_القرهدي هذي هي القصه حسبي الله ونعم الوكيل 😢الدنيا هذي ما تعرف وش كاتبه لك و الاقدار اللي كاتبها ربي لك اللهم حسن الخاتمه ما ندري كيف راح نموت وكيف راح نعيش و الغدر صار يجي من جميع الاماكن قريب او صديق او حتى شخص مجهول💔 pic.twitter.com/NCzo4itV8C — 🇸🇦. (@xiii1_0) December 21, 2022

وفي هذا السياق كتب ناشط سعودي باسم “فالح بن صفر” تغريدة عبر تويتر يقول فيها “لاحول ولا قوة ألا بالله ..المخدرات ونتاجها …بندرشاب اعطاه الله القوه في الجسد وغدر الأصحاب من الحسد.”

وتابع موضحا بعض تفاصيل الجريمة التي هزت المملكة ومنطقة الخليج:”بينهم وبينه خلاف ولأنهم ولايقدرون عليه إلا بالمكر اوهموه بأنهم يريدون المصالحة حتى غافلوه وربطوه في السيارة.. وأشعلوا فيه وفيها النار لينزل بعدها وهو متفحم وتوفى وهو يصرخ”.

#بندر_القرهدي

لاحول ولا قوة ألا بالله ..

المخدرات ونتاجها

بندرشاب اعطاه الله القوه في الجسد وغدر الأصحاب من الحسد

بينهم وبينه خلاف ولأنهم ولايقدرون عليه إلا بالمكر اوهموه بأنهم يريدون المصالحه حتى غافلوه وربطوه في السياره واشعلوا فيه وفيها النار لينزل بعدهاوهومتفحم وتوفى وهويصرخ pic.twitter.com/GvvvDXCuB9 — فالح بن صقر (@falehsager) December 21, 2022

وقال المؤثر “أحمد الميموني” عبر حسابه الرسمي على تويتر: “وراء كل جريمة بشعة ستجد المخدرات هو الباب الأول لها.”

وأوضح:”اليوم حصلت احد ابشع الجرائم في السعودية هذا شاب اسمه بندر القرهدي، كان على خلاف مع أصدقائه طلبو منه النزول لحل الخلاف لكن للأسف غدرو فيه وربطوه في السيارة وأشعلوا فيه وفيها النار لينزل بعدها متفحم ويصرخ “أنا شو سويت ” حتي توفى”.

وراء كل جريمة بشعة ستجد المخدرات هو الباب الاول لها اليوم حصلت احد ابشع الجرائم في السعودية هذي شاب اسمه #بندر_القرهدي كان على خلاف مع اصدقائه طلبو منه النزول لحل الخلاف لكن للاسف غدرو فيه وربطوه في السياره واشعلوا فيه وفيها النار لينزل بعدها متفحم ويصرخ " انا شسويت " حتي توفى. pic.twitter.com/8tGBRoYcqI — احمد الميموني (@Ahmdalmaimoni) December 21, 2022

وقال الناشط “بدر العتيبي” في السياق: “حسبي الله ونعم الوكيل فيهم هؤلاء سفاحين يجب الاقتصاص منهم بأبشع الطرق وأن يقام فيهم حد الحرابة لأنهم مفسدين في الأرض.”

واستطرد:”الله يرحم بندر ويتقبله من الشهداء ويغفر له ويجعل الفردوس الأعلى مكانه ومقره ويجعله ممن يردون الحوض مع النبي الكريم”.

حسبي الله ونعم الوكيل فيهم هؤلاء سفاحين يجب الإقتصاص منهم بأبشع الطرق وأن يقام فيهم حد الحرابة لأنهم مفسدين في الأرض الله يرحم بندر ويتقبله من الشهداء ويغفر له ويجعل الفردوس الأعلى مكانه ومقره ويجعله ممن يردون الحوض مع النبي الكريم🤲🏻💔 #بندر_القرهدي pic.twitter.com/HqqoocaVNY — بدر العتيبي (@Otb_440) December 21, 2022

وطالب كثيرون عبر مواقع التواصل في الممكلة العربية السعودية، بمحاسبة الشخص المتورط في هذه الجريمة الشنيعة ليكون عبرة لكل من تُسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم المروعة.

ثمار الانفتاح السعودي ورؤية ولي العهد محمد بن سلمان

ويشار إلى أن العديد من الجرائم البشعة والمستنكرة كثرت مؤخرا في المملكة، بسبب إقبال الشباب السعودي على تعاطي المخدرات التي يتم تهريبها لداخل السعودية بكميات كبيرة.

كما ساعد الانفتاح المزعوم الذي أحدثه ولي العهد محمد بن سلمان، حاكم المملكة الفعلي، في السعودية عبر حفلات الرقص والغناء لتبييض صورته القمعية وإلهاء الشباب السعودي عن جرائمه، في تفشي مظاهر البلطجة والمشاجرات في أنحاء المملكة.

وتواجه القيادة السعودية انتقادات حادة من قبل المسلمين حول العالم، بسبب ما وصفوه بتدنيس أرض الله الحرام، بسبب سياسات محمد بن سلمان، الذي أوكل لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ـ المستحدثة في المملكة ـ، مهمة استقطاب نجوم الفن والمشاهير وتنظيم حفلات الرقص والغناء والمهرجانات في السعودية.

وظهرت خلال هذه الفاعليات مؤخرا خاصة فيما عرف بمهرجان “ميدل بيست” مشاهد خارجة ومخلة بالحياء، وصلت لدرجة التباهي بالشذوذ الجنسي وإعلانه صراحة في المملكة.

فضلا عن الممارسات الفاضحة بين عدد من الشباب والفتيات، في المهرجان المشار إليه والتي وثقت بالصور والفيديو، وأحدثت جدلا واسعا.

وكانت هذه المشاهد من المحرمات والمحظورات قديما في السعودية لعقود، حتى صعود الأمير محمد بن سلمان لسدة الحكم.