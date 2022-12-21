سبب فسخ عقد عبدالكريم حسن مع السد القطري.. “3 كلمات أطاحت به”

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وطن- في قرار أثار صدمة عارمة، أعلن نادي السد القطري إنهاء تعاقده مع عبد الكريم حسن الظهير الأيسر للفريق ولمنتخب العنابي.

وقال السد في تغريدة عبر “تويتر“: “تعلن إدارة النادي عن استبعاد اللاعب عبد الكريم حسن عن صفوف الفريق استبعاداً نهائياً، وذلك نظراً لفكر اللاعب الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة القادمة”.

📝 | تعلن ادارة النادي عن استبعاد اللاعب عبدالكريم حسن عن صفوف الفريق استبعاداً نهائياً ، وذلك نظراً لفكر اللاعب الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة القادمة .#السد#دائما_مع_السد pic.twitter.com/hIpiUdYinG — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) December 21, 2022

سبب فسخ عقد عبدالكريم حسن مع السد

وفيما لم يعلن النادي القطري سبب فسخ عقد اللاعب، إلا أن مصادر قطرية قالت إن الخطوة قد تكون مرتبطة برد فعله المبالغ فيه على مواقع التواصل الاجتماعي عقب خسارة العنابي أمام نظيره السنغالي 1 – 3، في ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم.

وعبد الكريم حسن متهم بأنه استفز الجمهور القطري عبر منشوراته على تطبيق سناب شات بعد تلك الهزيمة من أسود الترينجا.

فكان اللاعب قد تعرض للهجوم بعد مباراة السنغال بسبب تراجع مستواه كثير، لكن اللاعب القطري لم يعجبه ذلك وسخر من المشجع.

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وانتقد أحد المتابعين، عبدالكريم حسن قائلا له: “كابتن شوية دم وإحساس .. الناس تستذبح في الملعب وتقاتل علشان شعار منتخباتها وإنت خسران وأداء مخجل وعادي شغال سنابات .. يا أخي ركز على البطولة ركز على تشريف المنتخب”.

وأضاف: “شوية مراعاة لمشاعر الجماهير .. حسسونا إنكم متأثرين لإنكم خذلتم جماهيركم وخذلتوا الشعب وخذلتوا الإعلام وخذلتوا المسؤولين اللي 12 سنة يقاتلون ضد الإعلام والمؤامرات”.

وسخر عبدالكريم من المشجع قائلا: “استريح عبالك حرب”.

ورد المشجع على لاعب السد: “هي فعلا حرب كروية وشرف وسمعة وطن.. الظاهر سبب أدائكم المخجل هو إنك مش مستوعب إنك تلعب باسم الوطن وشرف الكرة القطرية وآمال شعب كامل.. توقعت رد أفضل وتوقعتك تحس بالمسؤولية”.

أرقام عبدالكريم حسن

وكان عبدالكريم حسن قد تُوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا عن عام 2018، وتفوق آنذاك على ثنائي كاشيما أنتلرز الياباني اللاعبين يوما سوزوكي وكينتو ميساو، ليكون القطري الثاني الذي يحصد الجائزة تاريخيا بعد خلفان إبراهيم خلفان الذي فعلها عام 2006.

وخاض عبدالكريم حسن 264 مباراة مع نادي السد في جميع المسابقات، وسجل اللاعب – صاحب الـ 29 عاما – 34 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة.

وعلى المستوى الدولي لعب عبد الكريم حسن 98 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 10 في جميع المسابقات.