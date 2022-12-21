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حملة شرسة ضد حفيظ دراجي بالجزائر بعد كشفه ما يحدث بالكواليس.. ما علاقة المغرب؟

حفيظ دراجي تحدث عن تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 وقال إن الجار المغربي حسم الأمور في الكواليس مبكرا

كتب فهمي الورغمي
حفيظ دراجي watanserb.com
حفيظ دراجي
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وطن- على إثر منشور شاركه المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” تحدث فيه عن “أهلية” المغرب في تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025، على حساب بلده الجزائر، انطلقت حملة إعلامية غير مسبوقة ضده وصلت حدّ تفاعل الجهات الرسمية في الحكومة الجزائرية معه.

تصريحات حفيظ دراجي تثير الجدل في الجزائر

حيث علّق وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبد الرزاق سبقاق، على منشور ابن بلده، المعلق الرياضي على قنوات “بي إن سبورتس” حفيظ دراجي بشأن ملف ترشح الجزائر لاستضافة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025.

يذكر أن المعلق الرياضي الجزائري على قنوات “بي إن سبورتس” “حفيظ دراجي“، شارك مؤخرا تدوينة عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” أثارت كثيرا من الجدل.

وفيها أكد “دراجي” أن حظوظ الجزائر في الفوز بتنظيم المنافسة القارية بعد قرابة عامين من الآن منعدمة، وأن الجار المغربي حسم الأمور في الكواليس مبكرا.

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والاثنين، قال دراجي: “قبل تقديم الملفات، وقبل عرضها ودراستها، والتصويت عليها في العاشر من فبراير المقبل،، يبدو أن (الجماعة) قررت منح المغرب حق تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 ، ومنح نيجيريا وبنين بطولة 2027، ثم الجزائر في سنة 2029”.

وتابع: “التصويت كان من المفروض أن يتم على هامش بطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقررة في الجزائر ، لكنه تأجل إلى شهر فبراير”.

وأضاف: “الفاهم يفهم كيف تدار الأمور، وما يجب أن نفعل خاصة وأن الكرة لم تعد مجرد لعبة كما يعتقد الكثير والاختيار على هذا المستوى لا علاقة له بالملف”.

وزير الرياضة عبد الرزاق سبقاق يدخل على الخط

وفي هذا السياق، تفاعل وزير الرياضة الجزائري مع منشور حفيظ دراجي الذي حاز تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل.

حيث نظم وزير الرياضة “عبد الرزاق سبقاق” مؤتمرا صحافيا، أمس الثلاثاء، قال فيه “السيد حفيظ دراجي نحترمه كإعلامي متمكن، ولديه أخبار من مصادر موثوقة، لكنه ليس عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ولا رئيسا له”، بحسب ما نقل موقع “روسيا اليوم”.

وتابع “أعتبر ما نشره دراجي بمثابة تحليل لا أكثر ولا أقل، ونحن نعلم أن القيام بعمل اللوبيات أمر ضروري في مثل هذه المنافسات، ونعمل من جهتنا على الدفاع عن ملفنا بكل ما أوتينا من قوة”.

كما أضاف وزير الرياضة الجزائري حديثه قائلا “على كل حال نأخذ ما قاله دراجي بعين الاعتبار، لكي نكون أكثر حذرا في التعامل مع هذه القضية، لكني أؤكد أن الأمور لم تحسم بعد”.

وأشار في سياق متصل: “ملفنا قوي والأيام بيننا، وفي حالة ما تمكنت دولة أخرى من التغلب علينا بطريقة نظيفة، فإننا سنتقبل ذلك بصدر رحب، لكن أن تحسم الأمور في الكواليس دون دراسة من هو صاحب الملف الأقوى، فإننا سنتصرف حيال ذلك”.

كما تطرق الوزير الجزائري لزيارة باتريس موتسيبي رئيس الكاف للجزائر مؤخرا، حيث وجه بشرى سارة للجزائريين، قائلا: “الدكتور موتسيبي خلال حديثه مع الرئيس تبون تطرق لمسألة الظلم الذي تعرضت له الجزائر في تصفيات كأس العالم 2022، ووعد بمعالجة الفساد داخل الكرة الإفريقية”.

وأضاف أن موتسيبي وعد بأن “التنافس على استقبال حدث قاري يجب أن تكون المنافسة فيه شريفة بين الجميع”.

واختتم عبد الرزاق سبقاق، حديثه بالقول: “نحن متفائلون والأيام بيننا وهي كفيلة بمنحنا الجواب الشافي”.

النظام الجزائري يهاجم “مواطنه” حفيظ دراجي

أثار هذا الجدال الجزائري-الجزائري بين رائد التعليق الرياضي ٫”حفيظ دراجي” ووزير الرياضة “عبد الرزاق سبقاق”، ردود فعل كثيرة.

رأى البعض أن حفيظ دراجي شخص واقعي يفهم مايدور في كواليس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الذي افتتح قبل أشهر “مكتبا” له في الرباط العاصمة المغربية، على اعتبار أن مقره الرئيسي في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد آخرون، ما ذهب إليه دراجي، حيث أنه رغم العلاقة الجيدة لـ رئيس كاف “باتريس موتسيبي، مع المسؤولين الرياضيين في الرباط ومنهم خاصة “فوزي لقجع” رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؛ إلا أن ذلك لايؤثر بشكل كبير في تحديد من سيكون البلد المنظم لكأس الأمم الأفريقية.

وحتى إن كان له دور في الواقع، يقول مراقبون، فإن حظوظ الملف المغربي في استضافة المحفل الكروي القاري، ستكون أفضل من نظيرتها الجزائرية؛ والحديث هنا يتمحور خاصة حول مدى جاهزية البنية التحتية والقدرة التنظيمة للبلد صاحب الملف المترشح.

فيما أشار البعض الآخر إلى أن واقعية حفيظ دراجي التي أشار إليها الكثيرون، قد اصطدمت مع “سردية النظام العسكري الحاكم” الذي يرى في المغرب بوصلته الأولى من أجل تحديد موقفه من كل شيء، وكل شيء حرفيا.

وكان الجنوب أفريقي، باتريس موتسيبي، رئيس “كاف”، قد أكد خلال مؤتمر صحافي عقد، السبت، في العاصمة الجزائرية، أن المكتب التنفيذي قد قرر سحب تنظيم كأس أفريقيا في نسخة عام 2025 من غينيا، بسبب عدم جاهزية البلد لاحتضان هذا العرس القاري.

وشدد “موتسيبي” على أن غينيا تفتقد للبنية التحتية، ولا يمكنها احتضان “العرس الأفريقي”، ليتقرر فتح باب الترشيحات للدول الراغبة في تنظيم الـ”كان” خلال الفترة الحالية.

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فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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