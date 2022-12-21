جورجينا رودريغيز تكشف تفاصيل صادمة عن أصعب عام في حياتها مع كريستيانو رونالدو!

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وطن– كشفت صديقة كريستيانو رونالدو ، جورجينا رودريغيز ، عن تفاصيل “أكثر الأعوام تعقيدًا” في حياتها.

“العام الأكثر تعقيدًا في حياتي”

في ما كان من المفترض أن يكون “أسعد لحظة” في العام، “أصبحت أكثر لحظات حزنًا” بعد أن فقدت طفلها الرضيع بشكل مأساوي.

كانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 28 عامًا تتوقع توأمان مع عشيقها رونالدو ، 37 عامًا ، في أبريل لكنها فقدت الطفل الرضيع أثناء الولادة.

عاشت الطفلة بيلا إزميرالدا ، لكنها مرضت بعد ثلاثة أشهر واضطرت إلى دخول المستشفى ، مما تسبب في مزيد من الضغط على أسرة رونالدو.

وقالت جورجينا في لقاء مع مجلة Elle Spain: “كان هذا العام الأكثر تعقيدًا في حياتي ، وأصبحت أسعد لحظة هي الأكثر حزنًا. إنه شيء سيرافقني مدى الحياة ولن نتمكن من نسيانه”.

أطفالي الأهم

يتشارك الزوجان أيضًا ابنة ألانا ، خمس سنوات ، في حين أن رونالدو لديه أيضًا ابن كريستيانو جونيور ، 12 عامًا ، وتوأم إيفا وماتيو ، خمسة أعوام.

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عائلة جورجينا هي حياتها وهي مصممة على أن تكون حاضرة قدر الإمكان لمشاهدة عائلتها تنمو.

قالت: “أطفالي هم أهم شيء لدي وكل خطوة أقوم بها تميزهم.

وتابعت: “أنا أم شاملة. أحيانًا يصفونني بالثقيلة ، لكنني لا أريد أن أفوت أي شيء!”.

الأفضل في العالم

كما تحدثت الأرجنتينية عن علاقتها بنجم كرة القدم رونالدو.

وتقول إن كونها مع شخص حقق 819 هدفاً مهنياً في تاريخه، سمح لها بتحقيق العديد من أحلامها. لكنها تصر على أن لديها نفس الدافع والجوع للنجاح قبل المال والشهرة.

وعلى الرغم من مشاكل رونالدو على أرض الملعب ، سواء في مانشستر يونايتد هذا الموسم . أو خروج البرتغال مبكرًا من كأس العالم ، تصر جورجينا على أن زوجها هو الأفضل في العالم.

حب من النظرة الأولى

قالت: “وقعت أنا وكريستيانو في الحب من النظرة الأولى ، عندما رأيته لأول مرة شعرت أن الوقت توقف”.

وتابعت: “لم أر أبدًا رجلاً وسيمًا جدًا ، ومنتبهًا جدًا … إنه أكثر الرجال وسامة الذين رأتهم عيني على الإطلاق. ونعم ، أنا صديقة أفضل لاعب كرة قدم في العالم”.

وأردفت جورجينا: “من الواضح أن علاقتي به سمحت لي بتحقيق العديد من أحلامي. لكن دائمًا ، قبل مقابلته وبعده ، كنت أضع نفس الشغف في كل ما فعلته … سواء كنت عاملة نظافة أو مندوبة مبيعات أو عارضة أزياء.”

عالم مختلف

تقول الأم لطفلين أيضًا على الرغم من العيش في عالم مختلف عن معظم الناس ، يمكن للجميع أن يشعروا بنفس الشعور بأنهم “وحيدون أو حزينون”. وأنها هي أيضًا تعرف “ما الذي ستخسره”.

وقالت: “أعلم أنني مثلك ، عندما تعود إلى المنزل ، لا تريد سوى خلع حذائك والراحة. أعلم أن الواقع في بعض الأحيان ليس لطيفًا. أعلم أن حياتك قد لا تكون مثل حياتي ، لكن ما لا تعرفه هو أن حياتي أحيانًا تشبه حياتك”.

وتابعت جورجينا: “أعرف ما يعنيه أن تكون وحيدًا أو حزينًا. أعرف ما هو الفوز وأعرف ما هو الخسارة. كما أفقد شخصًا ما. أعلم أنه يتم استجوابي. أنا أفعل ذلك أيضًا ، وأنا أكثر تطلبًا منك ، أكثر قسوة. لكنني أعرف أيضًا كيف أسامح نفسي. أعرف أن هذه الحياة لنتعلم”.

رونالدو بدون نادي

صديقها رونالدو حاليا بدون نادي. قام يونايتد بتمزيق عقده بعد مقابلة مع كاتب عمود في SunSport والرجل الرئيسي في TalkTV ، بيرس مورغان.

اتهم رونالدو نادي أولد ترافورد بالخيانة لشكه في سبب تغيبه عن التدريب قبل الموسم عندما كانت ابنته الرضيعة في المستشفى.

كما أعلن أنه لا يحترم إريك تين هاج.