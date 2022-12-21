الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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جورجينا رودريغيز تكشف تفاصيل صادمة عن أصعب عام في حياتها مع كريستيانو رونالدو!

عائلة جورجينا هي حياتها وهي مصممة على أن تكون حاضرة قدر الإمكان لمشاهدة عائلتها تنمو

كتب رفيف عبدالله
جورجينا رودريغيز تكشف تفاصيل صادمة عن أصعب عام في حياتها مع كريستيانو رونالدو! watanserb.com
رونالدو مع صديقته جورجينا وأطفالهما
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وطن– كشفت صديقة كريستيانو رونالدو ، جورجينا رودريغيز ، عن تفاصيل “أكثر الأعوام تعقيدًا” في حياتها.

“العام الأكثر تعقيدًا في حياتي”

في ما كان من المفترض أن يكون “أسعد لحظة” في العام، “أصبحت أكثر لحظات حزنًا” بعد أن فقدت طفلها الرضيع بشكل مأساوي.

كانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 28 عامًا تتوقع توأمان مع عشيقها رونالدو ، 37 عامًا ، في أبريل لكنها فقدت الطفل الرضيع أثناء الولادة.

تحدثت جورجينا رودريغيز إلى مجلة إيلا
رونالدو مع صديقته جورجينا وكريستيانو جونيور وإيفا وماتيو وألانا والطفلة بيلا

عاشت الطفلة بيلا إزميرالدا ، لكنها مرضت بعد ثلاثة أشهر واضطرت إلى دخول المستشفى ، مما تسبب في مزيد من الضغط على أسرة رونالدو.

وقالت جورجينا في لقاء مع مجلة Elle Spain: “كان هذا العام الأكثر تعقيدًا في حياتي ، وأصبحت أسعد لحظة هي الأكثر حزنًا. إنه شيء سيرافقني مدى الحياة ولن نتمكن من نسيانه”.

أطفالي الأهم

يتشارك الزوجان أيضًا ابنة ألانا ، خمس سنوات ، في حين أن رونالدو لديه أيضًا ابن كريستيانو جونيور ، 12 عامًا ، وتوأم إيفا وماتيو ، خمسة أعوام.

جورجينا رودريغيز
كشفت جورجينا أن هذا العام كان “الأكثر تعقيدًا” في حياتها
جورجينا رودريغيز
تحدثت جورجينا عن يأسها من فقدان ابنها الرضيع في وقت سابق من هذا العام
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عائلة جورجينا هي حياتها وهي مصممة على أن تكون حاضرة قدر الإمكان لمشاهدة عائلتها تنمو.

قالت: “أطفالي هم أهم شيء لدي وكل خطوة أقوم بها تميزهم.

وتابعت: “أنا أم شاملة. أحيانًا يصفونني بالثقيلة ، لكنني لا أريد أن أفوت أي شيء!”.

الأفضل في العالم

كما تحدثت الأرجنتينية عن علاقتها بنجم كرة القدم رونالدو.

وتقول إن كونها مع شخص حقق 819 هدفاً مهنياً في تاريخه، سمح لها بتحقيق العديد من أحلامها. لكنها تصر على أن لديها نفس الدافع والجوع للنجاح قبل المال والشهرة.

قبل أن تحمل جورجينا ، كان رونالدو بالفعل أبًا لأربعة أطفال ، مع ثلاثة من أطفاله ولدوا لأمتين بديلتين.
جورجينا رودريغيز
جورجينا مع أربعة من أبناء رونالدو

وعلى الرغم من مشاكل رونالدو على أرض الملعب ، سواء في مانشستر يونايتد هذا الموسم . أو خروج البرتغال مبكرًا من كأس العالم ، تصر جورجينا على أن زوجها هو الأفضل في العالم.

حب من النظرة الأولى

قالت: “وقعت أنا وكريستيانو في الحب من النظرة الأولى ، عندما رأيته لأول مرة شعرت أن الوقت توقف”.

وتابعت: “لم أر أبدًا رجلاً وسيمًا جدًا ، ومنتبهًا جدًا … إنه أكثر الرجال وسامة الذين رأتهم عيني على الإطلاق. ونعم ، أنا صديقة أفضل لاعب كرة قدم في العالم”.

جورجينا رودريغيز
جورجينا وعائلتها يزينون شجرة عيد الميلاد
ماتيو الشقيق المسلي لبيلا إزمريلدا

وأردفت جورجينا: “من الواضح أن علاقتي به سمحت لي بتحقيق العديد من أحلامي. لكن دائمًا ، قبل مقابلته وبعده ، كنت أضع نفس الشغف في كل ما فعلته … سواء كنت عاملة نظافة أو مندوبة مبيعات أو عارضة أزياء.”

عالم مختلف

تقول الأم لطفلين أيضًا على الرغم من العيش في عالم مختلف عن معظم الناس ، يمكن للجميع أن يشعروا بنفس الشعور بأنهم “وحيدون أو حزينون”. وأنها هي أيضًا تعرف “ما الذي ستخسره”.

سعر ساعة جورجينا رودريغيز التي ارتدتها في كأس العالم يصدم الجمهور! (شاهد)

أكبر أبناء رونالدو ، كريستيانو جونيور (يمين) ، قريب من جورجينا

وقالت: “أعلم أنني مثلك ، عندما تعود إلى المنزل ، لا تريد سوى خلع حذائك والراحة. أعلم أن الواقع في بعض الأحيان ليس لطيفًا. أعلم أن حياتك قد لا تكون مثل حياتي ، لكن ما لا تعرفه هو أن حياتي أحيانًا تشبه حياتك”.

وتابعت جورجينا: “أعرف ما يعنيه أن تكون وحيدًا أو حزينًا. أعرف ما هو الفوز وأعرف ما هو الخسارة. كما أفقد شخصًا ما. أعلم أنه يتم استجوابي. أنا أفعل ذلك أيضًا ، وأنا أكثر تطلبًا منك ، أكثر قسوة. لكنني أعرف أيضًا كيف أسامح نفسي. أعرف أن هذه الحياة لنتعلم”.

رونالدو بدون نادي

صديقها رونالدو حاليا بدون نادي. قام يونايتد بتمزيق عقده بعد مقابلة مع كاتب عمود في SunSport والرجل الرئيسي في TalkTV ، بيرس مورغان.

اتهم رونالدو نادي أولد ترافورد بالخيانة لشكه في سبب تغيبه عن التدريب قبل الموسم عندما كانت ابنته الرضيعة في المستشفى.

كما أعلن أنه لا يحترم إريك تين هاج.

المصدرElle Spain- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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