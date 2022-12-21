جريمة تهز الأردن.. مراهقة تقتل 3 وتصيب 2 من أسرتها بسبب خلافات عائلية!

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وطن- كشفت مديرية الأمن العام الأردنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، تفاصيل جريمة بشعة في محافظة إربد، شمال المملكة، راح ضحيتها 5 أشخاص من أسرة واحدة على يد فتاة قاصر.

وقالت مديرية الامن العام في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي “فيسبوك” إن مديرية شرطة محافظة إربد تلقت بلاغا “بقيام فتاة تبلغ 17 عاماً من العمر، وإثر خلافات عائلية بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري ( بومبكشن ) على افراد أسرتها، إذ نتج عن الحادثة ثلاث وفيات وإصابتان جميعهم من افراد الأسرة”.

وأكد البيان على أنه “وجرى التحرك للمكان والقاء القبض عليها وضبط السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معها.”



أسماء ضحايا الجريمة البشعة

وأفادت أنباء أن الجريمة وقعت في قرية “زحر” زحر غرب اربد، راح ضحيتها والد الفتاة، عبدالله محمد حسن الرحالة(44عاما)، واثنين من اشقاءها آدم (١٤ عاما) و إلياس (٨ أعوام).

كما أصيبت والدتها (٤١ عاما) وشقيقها (٩ أعوام)، في حين تم الإبلاغ بأن حالتهما الصحية سيئة للغاية وتم اسعافهما الى مستشفى الأميرة بسمة.



وتداول ناشطون مقطع فيديو بعد لحظات من وقوع الجريمة، حيث تجمهر الناس أمام منزل العائلة، وسط ورود تقارير متعددة حول أسباب وقوع الجريمة.



مزاعم بأن الجريمة وقعت عن طريق الخطأ

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وأفادت أنباء تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن الجريمة وقعت عن طريق الخطأ، ودون قصد من الفتاة.

وأشار الناشطون إلى أن والد الفتاة من هواة الصيد، وأن الفتاة قامت بتعبئة السلاح المخصص للصيد بالذخيرة خدمة لوالدها.

ولفتوا إلى أن إحدى الرصاصات خرجت فجأة من السلاح دون قصد مما أصاب الفتاة بالرعب ولم تستطع نزع صباعها عن الزناد، فخرجت باقي الطلقات بشكل أوتوماتيكي، نتج عنها مقتل الضحايا وإصابة والدتها وشقيقها.

ونوه الناشطون، إلى أن الفتاة خرجت إلى الشارع تصرخ وتخبر المارة بأنها قتلت أهلها، حتى وصول الأمن العام.

فتاة تقتل 3 أشخاص من أسرتها وتصيب اثنين في اربد 😰 pic.twitter.com/p0hitBTbHQ — ماجد المشاقبة (@9rcrwPUXB9gzRkb) December 22, 2022

أردني ينحر عامل نظافة مصري

وجاءت هذه الجريمة بعد ساعات قليلة من إقدام أقدم ثلاثيني على قتل عامل نظافة مصري الجنسية نحرا، في منطقة الرصيفة بالزرقاء، بسبب خلافات بينهما.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن القاتل يعيش مع والدته في منزلهما، في حين كان عامل النظافة يقوم بعمل “صبة” أمام مدخل المنزل، لتتفاجأ والدة القاتل بضربها من قبل ابنها وشتمها، وذلك وفقا لما نقله موقع “رؤيا” الإخباري.

وتابع المصدر أن القاتل (مريض نفسي ولديه سيرة مرضية) استل سكينتين من المطبخ، وتوجه إلى عامل النظافة ليسدد له طعنتين إحداها في الوجه والأخرى في البطن، ثم جز رقبته من الوريد إلى الوريد.

وأضاف أن القاتل سلم نفسه للمركز الأمني، في حين عثر على والدته هائمة على وجهها بعد مشاهدتها الجريمة، مشيرا إلى ضبط أداة الجريمة.