الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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رياضة

تشكيلة مانشستر سيتي ضد ليفربول القوية في كأس الرابطة الإنجليزية

السيتي أمام ليفربول في قمة منافسات دور ال16 كأس الرابطة الإنجليزية

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة مانشستر سيتي اليوم watanserb.com
تشكيلة مانشستر سيتي اليوم
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وطن- يلتقي فريق مانشستر سيتي أمام منافسه ليفربول، الخميس، في قمة نارية بين كبار إنجلترا، في منافسات دور ال16 كأس الرابطة الإنجليزية لحسم المتأهل منهما إلى الدور القادم.

ويستضيف ملعب (استاد الاتحاد)، مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس الشريف ومصر.

كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد ليفربول

وسيدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا الملقب ب “الفيلسوف”، المباراة القوية أمام نظيره ليفربول (الريدز)، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: ستيفان أورتيغا، إيديرسون.

دفاع التشكيلة: جواو كانسيلو، روين دياس (دياز)، وولكر( جون ستونز)، لابورتي.

خط الوسط: جاك غريليش، برناردو سيلفا (إيلكاي غوندوغان)، كيفين دي بروين.

مركز الهجوم: إرلينغ هالاند، رياض محرز، فيل فودين.

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة مانشستر سيتي وليفربول، في منافسات دور ال16 كأس الرابطة الإنجليزية، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري المخضرم حفيظ دراجي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 32 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر آرسنال.

بينما يتواجد الفريق المنافس ليفربول في المركز السادس من جدول الترتيب، برصيد 22 نقطة حتى الآن.

يذكر بأن فريق ليفربول قد توج الموسم الماضي ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، كما ويعد أكثر الفرق المتوج بهذا اللقب برصيد 9 ألقاب.

المصدروطن + صفحة مانشستر سيتي + صفحة ليفربول
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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