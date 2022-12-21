تحرش جماعي بملكة جمال كرواتيا إيفانا نول وهي تبكي.. لقطات جديدة تثير الجدل (شاهد)

وطن- وجهت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، رسالة شكر إلى قطر، بعد انتهاء فعاليات كأس العالم 2022. بصور مثيرة للجدل.

إيفانا سعيدة

ونشرت إيفانا نول عبر حسابها على “انستجرام”، مجموعة كبيرة من الصور التي توثق لحظة التحرش بها جماعياً من قبل الحشود.

ويظهر في صور إيفانا، مجموعة من الرجال من مختلف الجنسيات، وهم يحيطون بإيفانا، ويحاولون التقاط الصور معها. بينما يحاول رجال الأمن إبعادهم عنها.

ويبدو أن إيفانا ليست غاضبة مما حدث، فهي تعيش نجومية وشهرة جديدة اكتسبتها في قطر، بعد حصولها على لقب “أكثر المشجعين إثارة”.

سأعود قريباً

وقفز عدد متابعي ملكة جمال كرواتيا، من 400 ألف فقط، إلى 3.5 مليون متابع.

وعلقت إيفانا نول على الصور بالقول: “قطر أشكرك! كان أفضل كأس عالم!”.

ولمحت إيفانا إلى أنها ستعود إلى قطر. وتابعت: ” قلبي ممتلئ وأنا فخورة جدًا لأننا أظهرنا للعالم أننا جميعًا نقبل الثقافات والأديان وطريقة الحياة! الكثير من الدول في مكان واحد .عائلة كبيرة في كأس العالم! احبك و اراك قريبا قطر”.

كما نشرت إيفانا فيديو لآخر لحظاتها في الدوحة، وبدت تبكي حزناً على فراقها.

وكتبت:”مغادرة الدوحة صعب جداً بالنسبة لي. مشاعر مختلطة بين السعادة والحزن والتوتر معا. سأفتقد هذا المكان بشدة”.

زي محتشم!

وشوهدت إيفانا نول في الصورة الأخيرة، وهي ترتدي زيّاً محتشماً بشكل جزئي، خلال مباراة منتخب بلادها أمام المغرب. في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم، والتي خسرها أسود أطلس بهدف مقابل هدفين.

فيما نشرت إيفانا لقطات أخرى لها، تُظهر أنها غطّت جسمها الذي اعتادت أن تعمل على تعريته. لكنها لم تتخلَّ عن إطلالتها المثيرة.

وجاءت هذه الإطلالة المحتشمة، بعدما تلقت إيفانا تهديدات مباشرة بمنعها من حضور مباريات المونديال، إذا واصلت الظهور بإطلالاتها الفاضحة التي لا تحترم الثقافة الإسلامية ولا القطرية.

الاطلاله المحتشمه لملكة جمال كرواتيا السابقة بعد تهديدها بعدم دخولها للمباريات مرة أخرى بسبب ملابسها pic.twitter.com/yPqFR7thUn — Screen Mix (@ScreenMix) December 17, 2022

وقدّمت إيفانا نول فقرات مثيرة بملابسها الجريئة طوال البطولة.

تهديد بالسجن

جاء هذا -بالطبع- في تناقض صارخ مع العادات المحلية في قطر. حيث تغطّي النساء رؤوسهن تقليديًا بالشيلة وأجسادهن بالعباءة.

في الواقع، تحظر القوانين المحلية ارتداء العديد من الملابس التي ارتدتها إيفانا نول.

اصطدمت نول بالعادات المحلية، على أقل تقدير، وسرعان ما ظهرت شائعات بأنها تخضع لتحقيق الشرطة.

لحسن الحظ، يبدو أنها نجت من السجن. على عكس المنتخب الكرواتي، الذي قام بجولة شجاعة خلال الدور قبل النهائي.